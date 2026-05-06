FIFA Forward Awards 2026 – Gewinner der Amerika-Ausgabe stehen fest

Die FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) aus Anguilla, Argentinien, Chile, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Mexiko und Paraguay wurden geehrt

Mit den „FIFA Forward Awards – Americas Edition“ werden herausragende Infrastrukturprojekte gewürdigt, die vom FIFA-Forward-Programm unterstützt werden

FIFA Forward unterstützt alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände

Bei der ersten Verleihung der FIFA Forward Awards 2026 – Americas Edition wurden der Fussballverband von Anguilla (AFA), der argentinische Fussballverband (AFA), der costa-ricanische Fussballverband (FCRF), der dominikanische Fussballverband (FDF), der chilenische Fussballverband (FFCh), der mexikanische Fussballverband (FMF) und der paraguayische Fussballverband (APF) ausgezeichnet.

Im Anschluss an den 76. FIFA-Kongress nahm FIFA-Präsident Gianni Infantino an der Preisverleihung in Vancouver, Kanada, teil.

Das im Jahr 2016 ins Leben gerufene FIFA-Forward-Programm zielt darauf ab, alle 211 Mitgliedsverbände (MAs) bei der Umsetzung von Projekten zu unterstützen, die zur Entwicklung und Stärkung des Fussballs beitragen. Im Rahmen des Forward-3.0-Zyklus (2023–2026) stehen jedem Verband Fördermittel von bis zu 8 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Mit den FIFA Forward Awards 2026 – Americas Edition werden die wirkungsvollsten Fussballinfrastrukturprojekte gewürdigt, die von den Mitgliedsverbänden in der Region mit Unterstützung von FIFA Forward durchgeführt wurden. Die Auszeichnungen wurden ins Leben gerufen, um Erfolge in ganz Amerika hervorzuheben und bewährte Praktiken sowie den Wissensaustausch innerhalb der globalen Fussballgemeinschaft zu fördern. Die Gewinner wurden nach einem umfassenden Bewertungsverfahren durch eine Expertenjury ausgewählt.

Im April 2024 weihte der paraguayische Fussballverband in Luque das Hochleistungszentrum für Nachwuchsmannschaften (CARDIF – Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas) ein und wurde dafür mit dem Gold Award ausgezeichnet. Die Anlage verfügt über acht Spielfelder sowie vier Blöcke mit Umkleideräumen und Fitnessstudios, die durch das FIFA-Forward-Programm finanziert wurden. Das Zentrum dient der Förderung junger Talente aus Profivereinen und bietet ihnen einen Weg in den Spitzenfussball.

„Das FIFA-Forward-Programm ist ein grundlegendes Instrument, um Ideen in die Realität umzusetzen. Es hat es uns ermöglicht, verantwortungsbewusst, mit Weitsicht und einer klaren Vision in Infrastruktur, Ausbildung und Entwicklung zu investieren – wesentliche Säulen für das Wachstum des Fussballs“, sagte APF-Präsident Robert Harrison.

„CARDIF ist mehr als ein Trainingszentrum, es ist eine Investition in die Zukunft und in das Talent unserer Jungen und Mädchen, die davon träumen, ihr Land zu vertreten. Diese Anerkennung als das wirkungsvollste Projekt motiviert uns, mit derselben Überzeugung weiterzuarbeiten.“

Der chilenische Fussballverband erhielt die Silberauszeichnung im Anschluss an die Einweihung des José-Sulantay-Silva-Hochleistungszentrums in Santiago im Oktober 2025, als im Land die FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ ausgetragen wurde. Die nach dem legendären chilenischen Nachwuchsförderer benannte Anlage soll die Vorbereitungsstandards für Nationalmannschaften und Vereine verbessern.

Bronze ging an den dominikanischen Fussballverband, nachdem er im Februar 2026 sein renoviertes Hochleistungszentrum in San Cristóbal eröffnet hatte. Das Projekt stellt eine bedeutende Verbesserung der Infrastruktur dar, ist eine langfristige Investition und bietet Nationalmannschaften, Schiedsrichtern und lokalen Verbänden Trainingsbedingungen auf internationalem Niveau. „Wir sind stolz und freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Das FIFA-Forward-Programm hat entscheidend dazu beigetragen, dass unser Land von diesen Einrichtungen profitieren kann”, sagte FDF-Präsident José Deschamps. „Heute können unsere Athleten auf Spielfeldern und in Gebäuden trainieren, die den höchsten internationalen Standards entsprechen.“

Die Auszeichnung für den besten Fussballplatz erhielt der mexikanische Fussballverband für den Bau eines Hybridplatzes in seinem Leistungszentrum in Mexiko-Stadt. Es ist der erste seiner Art, der in der Region Nord-, Mittelamerika und Karibik mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm errichtet wurde.

Der argentinische Fussballverband erhielt den Innovationspreis für die Eröffnung seines Zentrums für Schiedsrichtertechnologie und -entwicklung (CTDA) in seinem Trainingszentrum in Ezeiza bei Buenos Aires. Die auch als „VOR” (Video Operating Room) bekannte Einrichtung unterstützt die Einführung des VAR und die Arbeit der nationalen Schiedsrichterabteilung.

Der costa-ricanische Fussballverband wurde für die Installation von Solaranlagen und die Modernisierung der Beleuchtungssysteme in seinem Leistungszentrum in San José mit dem „Sustainable, Accessible and Inclusive Award“ ausgezeichnet. Damit ist dies das erste von FIFA Forward unterstützte Umweltprojekt in Lateinamerika.