FIFA Forward gibt dominikanischem Fussball mit Hochleistungszentrum neue Impulse

Einweihung des renovierten und zukunftsträchtigen Hochleistungszentrums in San Cristóbal durch den FDF und die FIFA

Gianni Infantino: „Dominikanische Republik beweist, dass harte Arbeit konkrete Früchte trägt“

Finanzierung, technische Aufsicht und strategische Planung über das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm

Der Fussballverband der Dominikanischen Republik (FDF) und die FIFA haben die neuen Anlagen des Hochleistungszentrums in San Cristóbal offiziell eingeweiht und damit einen entscheidenden Impuls für das Wachstum des Sports in der Karibik gesetzt. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Raquel Peña Rodríguez, die Vizepräsidentin des Landes, Rodolfo Villalobos, Mitglied des FIFA-Rats, Jair Bertoni, José Rodríguez und Sergio Palacios als Vertreter der FIFA-Division Mitgliedsverbände sowie Mitglieder der Concacaf teil.

Das Projekt, das über das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm umgesetzt wurde, stellt nicht nur eine greifbare Verbesserung dar, sondern auch eine visionäre Investition in die Zukunft. Es bietet Kapazität und Trainingsbedingungen auf internationalem Niveau für Nationalteams, Schiedsrichter und Lokalverbände.

FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte diesbezüglich in einer Videobotschaft: „Der dominikanische Fussball erlebt gerade eine Hochphase, und es freut mich sehr, dass mit der Einweihung des fantastischen Hochleistungszentrums in San Cristóbal an die Erfolge angeknüpft werden kann. Ich bin schon gespannt, was in den nächsten Jahren dank dieser hochmodernen Einrichtung erreicht werden kann. Bei der FIFA glauben wir an sein Potenzial, und die Dominikanische Republik ist ein Beweis dafür, dass harte Arbeit konkrete Früchte trägt. Unter der Führung von Präsident Deschamps und dank der tatkräftigen Unterstützung der FIFA hat der Fussball auf Ihrer paradiesischen Insel ein beispielloses Niveau erreicht.“

Das frisch renovierte Hochleistungszentrum kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um die wachsenden Ambitionen des dominikanischen Fussballs zu fördern, und ist als unterstützende Infrastruktur auf das 5. Ziel der strategischen Ziele für den Weltfussball 2023–2027 abgestimmt. Das Projekt beseitigt strukturelle und operative Einschränkungen und erfüllt damit die globale Aufgabe, das Ungleichgewicht zwischen den Regionen zu verringern und eine konstante Talentförderung zu ermöglichen. So kann auch die Dominikanische Republik Teil der steigenden Anzahl von Nationalteams werden, die auf höchstem Niveau mithalten können.

Rodolfo Villalobos, Mitglied des FIFA-Rats, argumentierte ähnlich und betonte: „Als Vertreter des FIFA-Rats und Freund des dominikanischen Fussballs freue ich mich sehr über die Entwicklung der letzten Jahre. Diese Infrastrukturanlage, die im Rahmen des FIFA-Forward-Programms gebaut wurde, bietet bessere Bedingungen und wird den dominikanischen Fussball weiter vorantreiben.“

Erstklassige Infrastruktur zur Talentförderung

Zentrales Element des Umbaus ist die Anlage von zwei neuen Naturrasen-Spielfeldern, die über die Zyklen Forward 2.0 und 3.0 finanziert wurden. Diese Spielfelder erfüllen einen wichtigen operativen Zweck, indem sie die Kontinuität des Trainings sicherstellen.

Dank eines hochmodernen Bodenaufbaus mit komplexen und nachhaltigen Drainagesystemen mit unterliegenden Rohrsystemen und Geotextilien können die Nationalteams sich unabhängig von den klimatischen Bedingungen unterbrechungsfrei vorbereiten.

Im Rahmen des Projekts wurde auch ein automatisches Bewässerungssystem mit Pumpstationen und präzisen Steuerungen installiert, das die Wasserressourcen optimiert. So kann das ganze Jahr über ein gesunder Rasen garantiert werden. Mit diesen Spielfeldern und der erforderlichen Sportausrüstung kann die FDF die logistischen Hürden der vergangenen Jahre beseitigen und ein Nachwuchsleistungszentrum bereitstellen, das mit den grossen Fussballnationen der Region mithalten kann.

Integratives und sicheres Umfeld

Das Projekt umfasste auch eine Komplettrenovierung des Hauptgebäudes und der Umzäunung im Einklang mit dem Masterplan für das Nationale Trainingszentrum. Die Verbesserungen im Gebäude, die von strukturellen Reparaturen bis zur Modernisierung von Elektrik und Sanitär reichten, sollen den Sportlern und Schiedsrichtern würdigere Bedingungen bieten, funktional sein und gleichzeitig Erholung und Konzentration fördern.

Der Bau einer robusten Umzäunung mit überwachten Zugängen erfüllt eine doppelte Funktion: Sie verhindert den unbefugten Zutritt und bietet die Sicherheit und Privatsphäre, die für die taktische Arbeit der Teams erforderlich sind.

Das Projekt ist das Ergebnis einer gemeinsamen Initiative, zu der die FIFA weit mehr als finanzielle Mittel beigetragen hat. Im Rahmen des Forward-Programms hat der Weltfussballverband auch die technische Aufsicht geführt, damit die einzelnen Anlagen die Anforderungen an internationale Infrastruktur erfüllen.

José Rodríguez, Leiter des FIFA-Regionalbüros in Panama, erklärte: „Die Einweihung des Hochleistungszentrums in San Cristóbal zeugt von der gemeinsamen Anstrengung des Fussballverbands der Dominikanischen Republik und der FIFA. Über das Forward-Programm haben wir erneut gezeigt, dass eine nachhaltige Fussballförderung nur mit strategischer Planung, Geduld bei der Ausführung und einem kontinuierlichen Überwachungs- und Begleitprozess möglich ist. Mit diesem gemeinsamen Engagement stärken wir nicht nur die sportliche Infrastruktur, sondern stimmen auch jeden einzelnen Schritt auf die Strategie des Wachstums und der Exzellenz ab, die die FIFA für ihre Mitgliedsverbände anstrebt. Damit wird die FDF zu einem Aushängeschild für die gesamte Region.“

Das Hochleistungszentrum von San Cristóbal ist nicht nur für die Gegenwart wichtig, sondern auch der Beginn einer weitreichenderen Transformation. Langfristig sind noch der Bau eines modernen Sportgebäudes mit Fitnessraum, ein neues Wohnheim für die Nationalteams und die Renovierung der Futsal-Halle angedacht.