Nach dem legendären Trainer José Sulantay Silva benanntes Leistungszentrum

Die erstklassige Anlage wurde durch Unterstützung von FIFA Forward finanziert

Zeremonie im Vorfeld des Finales der FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Chile 2025™

Die Entwicklung des chilenischen Fussballs erhielt mit der offiziellen Einweihung des neuen Centro de Alto Rendimiento José Sulantay Silva am Sonntag einen neuen Impuls.

Das Leistungszentrum in Quilín in der chilenischen Hauptstadt Santiago wurde sogar am selben Tag enthüllt, an dem im Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos das Finale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Chile 2025™ zwischen Argentinien und Marokko stattfand.

Das von November 2022 bis September 2025 umgesetzte, aufwändige Renovierungsprojekt erhielt durch FIFA Forward erhebliche Unterstützung.

Chiles Fussball ehrt Vergangenheit und Zukunft mit einem Elite-Leistungszentrum, benannt nach José Sulantay Silva 01:55

Die vom chilenischen Fussballverband (FFCh) und dem nationalen Verband für Profifussball (ANFP) ins Leben gerufene Initiative zielt darauf ab, die Vorbereitungsstandards für Nationalteams und Vereine durch Investitionen in erstklassige Infrastruktur und fortschrittliche Technologien zu verbessern.

Die geschätzten Gesamtkosten der Renovierung belaufen sich auf 3,2 Millionen US-Dollar, wobei die Beiträge der Programme FIFA Forward 2.0 und 3.0 zusammen 3 Millionen US-Dollar ausmachen.

Zu den wichtigsten Verbesserungen zählen ein FIFA Quality Pro-Kunstrasenplatz mit Flutlicht, ein moderner Fitnessraum, renovierte Umkleideräume, technische Büros, ein Geräteraum und medizinische Einrichtungen.

Das rundum erneuerte Zentrum ist so ausgestattet, dass Teilnehmer an internationalen Veranstaltungen, Endrunden nationaler Jugendturniere und Gast-Jugendmannschaften beherbergt werden können. Eine entscheidende Rolle spielte es als wichtigster Trainingsort für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Chile 2025.

Das Zentrum ist nach José Sulantay Silva (1940–2023) benannt, einem der angesehensten Trainer Chiles. Sulantay Silva führte die chilenische U-20-Nationalmannschaft 2005 ins Achtelfinale der FIFA-Junioren-Weltmeisterschaft und erreichte zwei Jahre später bei diesem Turnier (inzwischen in FIFA U-20-Weltmeisterschaft umbenannt) in Kanada einen bemerkenswerten dritten Platz. Dieses Ergebnis gilt als eine der besten internationalen Leistungen einer chilenischen Nationalmannschaft auf der Weltbühne.

Chiles Fussball ehrt Vergangenheit und Zukunft mit einem Elite-Leistungszentrum, benannt nach José Sulantay Silva Previous 01 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, Chilean Football Association President Pablo Milad, FIFA President Gianni Infantino, and Marco Antonio Sulantay unveil a plaque 02 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA President Gianni Infantino, Chilean Football Association President Pablo Milad and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 03 / 18 FIFA President Gianni Infantino speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 04 / 18 FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad arrive for the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 05 / 18 CONMEBOL President Alejandro Domínguez speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 06 / 18 FIFA President Gianni Infantino, former Chile international Elías Figueroa and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 07 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 08 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 09 / 18 Marco Antonio Sulantay speaks during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 10 / 18 FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad during the official inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 11 / 18 General view of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 12 / 18 General view during the inauguration of the new Centro de Alto Rendimiento José Manuel Sulantay Silva 13 / 18 FIFA President Gianni Infantino greets Chilean Football Association President Pablo Milad 14 / 18 Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, Marco Antonio Sulantay, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, Chilean Football Association President Pablo Milad and FIFA President Gianni Infantino pose for a photo 15 / 18 Marco Antonio Sulantay, Chilean Sports Minister Jaime Pizarro, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad cut a ribbon 16 / 18 Chilean Football Association Pablo Milad, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez pose for a photo 17 / 18 FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA President Gianni Infantino and Chilean Football Association President Pablo Milad pose for a photo 18 / 18 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo with Chilean youth national team players Next

„Bei José Sulantay Silva denkt man sofort an harte Arbeit, Opferbereitschaft, Kampfgeist, Bemühungen im Stillen und Überzeugung. Überzeugung gehörte zu seinen wichtigsten Werten und sein Glaube an chilenisches Talent brachte ihn dazu, ganz Chile zu bereisen und überall nach Spielern zu suchen, bis er die goldene Generation fand, die uns so viel Freude bereitet hat“, sagte FFC-Präsident Pablo Milad.

„Als großzügiger Mentor war er stets davon überzeugt, dass Chile mit jedem Top-Team mithalten kann. Dank seiner Führungsqualitäten schrieb unser U-20-Nationalteam 2007 Geschichte und platzierte sich unter den drei besten Mannschaften der Welt. Das veränderte unsere Sichtweise ins Positive.“

Neben Sportminister Jaime Pizarro war auch die Familie Sulantay Silvas, darunter sein Sohn Marco, bei der Zeremonie anwesend und wurde von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der die Bedeutung der Einrichtung hervorhob, begrüßt.

„Dieses Leistungszentrum ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen einem FIFA-Mitgliedsverband und dem FIFA-Forward-Programm. Es will Infrastrukturen verbessern und National- und Jugendmannschaften sowie all jenen, die vom Profifussball träumen, Weltklasse-Einrichtungen zur Verfügung stellen“, sagte der FIFA-Präsident.

„Dieses Leistungszentrum ist unglaublich... vier Spielfelder, ein Kunstrasenplatz mit FIFA Quality Pro-Zertifizierung, die Umkleideräume, die Maschinen – alles ist einfach großartig. Doch noch etwas wohnt ihm inne: Das Zentrum hat Seele und Herz, und zwar das Herz und die Seele von José (Sulantay Silva) und von allem, was er dem Fussball in diesem tollen Land namens Chile geschenkt hat.“

Der Präsident der CONMEBOL und FIFA-Vizepräsident Alejandro Domínguez betonte die Wichtigkeit, durch derartige Infrastrukturprojekte ein bleibendes Vermächtnis zu hinterlassen.

„Diese Einrichtung und dieses Erbe werden für immer bestehen bleiben. Und es ist richtig, die Menschen zu würdigen, die für den südamerikanischen und den chilenischen Fussball Geschichte geschrieben haben und die kommen konnten, um diesen Moment zu feiern und José Sulantay Silvas Namen zu verewigen“, sagte er.

„Ohne Investitionen in Infrastruktur funktioniert im Fussball nichts, denn nur so entwickeln sich die Kinder, lernen die Geschichte und träumen von der Zukunft.“

Domínguez würdigte auch die wichtige Rolle von FIFA Forward und wies darauf hin, dass der FIFA-Präsident sein Versprechen gehalten habe: Er sagte, „dass er, sollte er Präsident werden, die Mittel für das Programm FIFA Forward aufstocken würde ... das heute ... (fast) 2,5 Milliarden US-Dollar (im Zeitraum 2023–2026) verteilt“.

Die Einweihung fand am letzten Tag der FIFA U-20-Weltmeisterschaft statt, die Chile zum zweiten Mal austrug.

„Diese (FIFA U-20-)Weltmeisterschaft hat all unsere Erwartungen übertroffen“, hob der FIFA-Präsident hervor. „Es werden insgesamt etwa 600.000 Zuschauer gewesen sein, Fans, die die Stadien bei diesen Spielen gefüllt haben. Ganz außergewöhnlich. Alle teilnehmenden Nationalteams haben Chile als Verband für seine Gastfreundschaft beglückwünscht.

Milad fügte hinzu, dass die durch das Turnier ausgelöste Begeisterung auch als Beitrag für die Zukunft des Sports betrachtet werden müsse.