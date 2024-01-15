كانت رابطة لاوس للسيدات برنامجًا تجريبيًا لإطلاق دوري للسيدات في لاوس

شهد الدوري ثمانية فرق مكونة من 175 لاعبة تتنافس في منافسة كاملة من 14 جولة

أصبح هذا البرنامج التجريبي ممكناً بدعم من FIFA Forward

اختتم الموسم الأول من دوري لاوس النسائي الشهر الماضي عندما توج فريق يونغ إليفانتس بالبطولة الافتتاحية. بدعم من اتحاد لاوس لكرة القدم (LFF) وFIFA Forward، كان دوري لاوس للسيدات 2023 بمثابة برنامج تجريبي لتوسيع المشاركة وكذلك مشاركة أصحاب المصلحة الجدد في تطوير كرة القدم للسيدات في لاوس.

لاوس، الدولة غير الساحلية الوحيدة في جنوب شرق آسيا والتي يبلغ عدد سكانها أقل من ثمانية ملايين نسمة، استثمرت مؤخراً في كرة القدم للناشئين وتطوير المنتخب الوطني للسيدات وكانت بحاجة إلى دوري للسيدات لتسريع ومواصلة نموها. كانت كرة القدم النسائية في لاوس تسير على نمط نمو مطرد من عام 2010 إلى عام 2019، لكن جائحة كوفيد-19 وضعت حداً للتقدم الذي تم إحرازه وأجبرتهم على البدء مرة أخرى من الصفر. وقالت كانيا كيوماني، الأمينة العامة لاتحاد لاوس لكرة القدم وعضو مجلس FIFA. "لقد عملنا بجد من أجل كرة القدم النسائية في لاوس. قمنا أولاً بتأسيس المنتخبات الوطنية للسيدات، ثم كان لدينا فريق للشباب، لكن التجارب والمعسكرات التدريبية استمرت لمدة شهر أو شهرين فقط، وهو ما لم يكن كافياً". "كان وجود دوري كرة قدم للسيدات هو الحل الذي نحتاجه. لقد تحدثنا مع العديد من أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى أحد مستشاري FIFA، وتم اقتراح أن يكون هناك دوري ثابت ومستدام."

البرنامج التجريبي للدوري النسائي يهيئ لاوس للتنمية على المدى الطويل 03:12

تألفت النسخة التجريبية من دوري لاوس النسائي 2023 من ثمانية أندية مكونة من 229 مشاركًا: 175 لاعبة و54 مسؤول فريق. أربعة من الأندية كانت من عاصمة البلاد، فينتيان، بينما كانت الأندية الأربعة المتبقية من مقاطعات في جميع أنحاء البلاد. لقد كان موسمًا ناجحًا لأول مرة بإجمالي 249 هدفًا في 56 مباراة. حقق فريق يونغ إيليفنت إف سي 13 انتصاراً من أصل 14 مباراة، إلى جانب لاعبة خط الوسط النجمة فيلينثونج فونجسينجثونج التي فازت بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.

دوري لاوس للسيدات لعام 2023 Previous 01 / 25 Lao Women’s league 2023 02 / 25 Lao Women’s league 2023 03 / 25 Lao Women’s league 2023 04 / 25 Lao Women’s league 2023 05 / 25 Lao Women’s league 2023 06 / 25 Lao Women’s league 2023 07 / 25 Lao Women’s league 2023 08 / 25 Lao Women’s league 2023 09 / 25 Lao Women’s league 2023 10 / 25 Lao Women’s league 2023 11 / 25 Lao Women’s league 2023 12 / 25 Lao Women’s league 2023 13 / 25 Lao Women’s league 2023 14 / 25 Lao Women’s league 2023 15 / 25 Lao Women’s league 2023 16 / 25 Lao Women’s league 2023 17 / 25 Lao Women’s league 2023 18 / 25 Lao Women’s league 2023 19 / 25 Lao Women’s league 2023 20 / 25 Lao Women’s league 2023 21 / 25 Lao Women’s league 2023 22 / 25 Lao Women’s league 2023 23 / 25 Lao Women’s league 2023 24 / 25 Lao Women’s league 2023 25 / 25 Lao Women’s league 2023 Next

أعطى الدوري للسيدات في البلاد فرصة للعب باستمرار، وفرصة للمنافسة في دورات تدريبية منظمة ومتسقة بشكل صحيح، وفرصة للعمل مع مدربين مؤهلين. التحدي الذي يواجه اتحاد لاوس لكرة القدم الآن هو تحويل الزخم الإيجابي من الموسم التجريبي إلى فرص تنمية ثابتة للنساء في البلاد.