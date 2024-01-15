البرنامج التجريبي للدوري النسائي يهيئ لاوس للتنمية على المدى الطويل

كانت رابطة لاوس للسيدات برنامجًا تجريبيًا لإطلاق دوري للسيدات في لاوس
شهد الدوري ثمانية فرق مكونة من 175 لاعبة تتنافس في منافسة كاملة من 14 جولة
أصبح هذا البرنامج التجريبي ممكناً بدعم من FIFA Forward
اختتم الموسم الأول من دوري لاوس النسائي الشهر الماضي عندما توج فريق يونغ إليفانتس بالبطولة الافتتاحية. بدعم من اتحاد لاوس لكرة القدم (LFF) وFIFA Forward، كان دوري لاوس للسيدات 2023 بمثابة برنامج تجريبي لتوسيع المشاركة وكذلك مشاركة أصحاب المصلحة الجدد في تطوير كرة القدم للسيدات في لاوس.
لاوس، الدولة غير الساحلية الوحيدة في جنوب شرق آسيا والتي يبلغ عدد سكانها أقل من ثمانية ملايين نسمة، استثمرت مؤخراً في كرة القدم للناشئين وتطوير المنتخب الوطني للسيدات وكانت بحاجة إلى دوري للسيدات لتسريع ومواصلة نموها. كانت كرة القدم النسائية في لاوس تسير على نمط نمو مطرد من عام 2010 إلى عام 2019، لكن جائحة كوفيد-19 وضعت حداً للتقدم الذي تم إحرازه وأجبرتهم على البدء مرة أخرى من الصفر. وقالت كانيا كيوماني، الأمينة العامة لاتحاد لاوس لكرة القدم وعضو مجلس FIFA. "لقد عملنا بجد من أجل كرة القدم النسائية في لاوس. قمنا أولاً بتأسيس المنتخبات الوطنية للسيدات، ثم كان لدينا فريق للشباب، لكن التجارب والمعسكرات التدريبية استمرت لمدة شهر أو شهرين فقط، وهو ما لم يكن كافياً". "كان وجود دوري كرة قدم للسيدات هو الحل الذي نحتاجه. لقد تحدثنا مع العديد من أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى أحد مستشاري FIFA، وتم اقتراح أن يكون هناك دوري ثابت ومستدام."
تألفت النسخة التجريبية من دوري لاوس النسائي 2023 من ثمانية أندية مكونة من 229 مشاركًا: 175 لاعبة و54 مسؤول فريق. أربعة من الأندية كانت من عاصمة البلاد، فينتيان، بينما كانت الأندية الأربعة المتبقية من مقاطعات في جميع أنحاء البلاد. لقد كان موسمًا ناجحًا لأول مرة بإجمالي 249 هدفًا في 56 مباراة. حقق فريق يونغ إيليفنت إف سي 13 انتصاراً من أصل 14 مباراة، إلى جانب لاعبة خط الوسط النجمة فيلينثونج فونجسينجثونج التي فازت بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.
دوري لاوس للسيدات لعام 2023
01/25
Lao Women’s league 2023
02/25
Lao Women’s league 2023
أعطى الدوري للسيدات في البلاد فرصة للعب باستمرار، وفرصة للمنافسة في دورات تدريبية منظمة ومتسقة بشكل صحيح، وفرصة للعمل مع مدربين مؤهلين. التحدي الذي يواجه اتحاد لاوس لكرة القدم الآن هو تحويل الزخم الإيجابي من الموسم التجريبي إلى فرص تنمية ثابتة للنساء في البلاد.
“وفي هذا الصدد، قالت كيوماني: “نريد أن يكون لدينا مجموعة من اللاعبات الذين تستدعيهم لاوس للمنتخب النسوي ونريد أن يكون لدينا دوري يمنح هؤلاء اللاعبات الفرصة للعب”. وأضافت: "سننظر ليس فقط في إقامة الدوري سنويًا، ولكن أيضًا في إنشاء برامج تطوير في كل نادٍ حتى يتمكنوا من دعم لاعباتهم وتكون النوادي قادرة على الوقوف بمفردها والمشاركة في الدوري كل عام". يعد إنشاء دوري لاوس للسيدات هو المرحلة الأولى في تنفيذ الخطط الإستراتيجية لكرة القدم للسيدات التي تم إطلاقها حديثًا للفترة 2023-2027 والتي تم تطويرها من قبل فريق عمل كرة القدم النسائية في اتحاد لاوس لكرة القدم بالتعاون مع فريق تطوير كرة القدم للسيدات FIFA. للمضي قدمًا، يهدف اتحاد لاوس لكرة القدم إلى الاستفادة بشكل أكبر من المساعدة التي يقدمها برنامج FIFA Forward لمواصلة تنظيم دوري لاوس للسيدات، مع أمل توسيع المنافسة لتشمل المزيد من الفرق واللاعبات.