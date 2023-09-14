استمرار نمور كرة القدم للسيدات في جنوب أفريقيا بدعم من FIFA

أقيمت النسخة الحادية عشرة من بطولة COSAFA للسيدات بمدينة جوتنج بجنوب أفريقيا في الفترة من 4 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023

يقدّم FIFA ما يعادل 1.25 مليون دولار أمريكي سنوياً لـCOSAFA من خلال FIFA Forward لتنظيم البطولات

للسنة الرابعة على التوالي، تم إجراء مشروع بحثي مخصص لصحة المرأة خلال المسابقة

توجّت مالاوي للمرة الأولى على الإطلاق، بطلة لـCOSAFA (مجلس اتحادات أفريقيا الجنوبية لكرة القدم) بعد فوزها 2-1 على حامل اللقب والمشارك لأول مرة في كأس العالم للسيدات منتخب زامبيا، في النهائي.

وكانت هذه النسخة من هذا العام هي النسخة الحادية عشرة من البطولة، التي توفّر فرص لعب حاسمة للمنتخبات الوطنية للسيدات واللاعبات في جنوب إفريقيا. وجاء فوز مالاوي رغم مشاركة فريقان من كأس العالم للسيدات FIFA وهما زامبيا وجنوب أفريقيا، وتأهلا إلى دور الـ16 في أستراليا ونيوزيلندا. منذ عام 2017، قدم FIFA مليون دولار أمريكي سنوياً لـCOSAFA من خلال برنامج FIFA Forward لتنظيم بطولات لكبار السيدات والشباب (أولاد/بنات) و1.25 مليون دولار أمريكي للدورة التي تبدأ في عام 2023.

"COSAFA سعيد للغاية بالتحسن السنوي في مستوى اللعب. شهدنا هذا العام تحسنًا ملحوظًا في مالاوي وموزمبيق، وكذلك إيسواتيني وليسوتو،" قال الأمين العام لـ COSAFA سو ديتومبيس. "يرجع هذا التطور إلى حد كبير إلى مساعدات مشروع FIFA Forward لاتحادات المناطق والقدرة على تنظيم بطولات سنوية متسقة."

بالإضافة إلى بطولة COSAFA للسيدات، يمول FIFA Forward لتلك المنطقة أيضاً COSAFA لاستضافة البطولة المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات (من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2023) في ديربان، جنوب أفريقيا.

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يعد العمل على المبادرات التي تحفز المزيد من نشاط المنتخبات الوطنية للسيدات جزءًا من التزام FIFA وCOSAFA المستمر بتعزيز تطوير مسابقات كرة القدم للسيدات وتعزيز احتراف كرة القدم النسائية في الاتحادات الأعضاء في جنوب إفريقيا وحول العالم. وقال يقول سولومون مودجي، رئيس برامج التنمية في أفريقيا، "نحن فخورون بأن برنامج FIFA Forward يواصل المساهمة في تطوير كرة القدم للسيدات في منطقة COSAFA. يقول سولومون موديجي، رئيس برامج التنمية في أفريقيا: "لقد ارتقت نسخة 2023 من بطولة COSAFA للسيدات إلى مستوى النخبة حيث قدمت جميع الفرق الـ12 أداءً جيدًا وظهرت نجوم جدد على الساحة الدولية". "تهانينا لفريق ملاوي النسائي الذي خرج منتصراً. إنها مكافأة مناسبة لجميع الجهود التي يبذلها اتحاد كرة القدم في ملاوي لتطوير المواهب في كرة القدم النسائية وتوفير الدعم المخصص للاعبات كرة القدم - في إطار برنامج تطوير كرة القدم للسيدات FIFA، البرنامج والمبادرات الأخرى ذات الصلة."

"وفي نفس السياق، قال إرجانزت مودج "خالص شكرنا لـ CAF وCOSAFA على استضافة هذه البطولة ومنح الفرق والمسؤولين أول فرصة على الإطلاق للعمل مع تقنية VAR في هذه البطولة. نحن ملتزمون بتطوير كرة القدم النسائية وسنواصل عملنا مع CAF والمناطق والاتحادات الأعضاء في FIFA في جميع أنحاء أفريقيا."

خلال البطولة، بدأت COSAFA أيضًا في تنفيذ عناصر مشروع FIFA الخاص بصحة ورفاهية وأداء المرأة. للسنة الرابعة على التوالي، قامت الدكتورة نونهلانهلا س. مكومبوزي بإجراء أبحاث مكثفة حول صحة المرأة. مجال خبرتها هو صحة الرياضيات - ولا سيما التقاطع بين بيولوجيا الرياضيات والسياق الاجتماعي والاقتصادي والديني والثقافي الذي يعيشون فيه. "يُظهر هذا المشروع تفاني FIFA في زيادة الوعي وتعزيز فهم أعمق لهذا الموضوع، وبالتالي تعزيز ثقة اللاعبات وصحتهن ورفاهيتهن وأدائهن في جميع أنحاء العالم. وقالت بليندا ويلسون، مديرة التطوير الفني في FIFA: "هدفنا هو تسليط الضوء على أهمية تصميم التدريب والدعم للنساء، وضمان تلبية احتياجاتهن الشاملة". تقول بليندا ويلسون، مديرة التطوير الفني الأولى لبرامج التطوير في FIFA – أفريقيا.

"نحن نعلم أننا نفتقر إلى الأبحاث المتعلقة بالنساء والفتيات في الرياضة: 6 بالمائة على وجه التحديد وحوالي 30/34 بالمائة بما في ذلك النساء والفتيات. ولكن عندما أنظر إلى هذه الأرقام، على من أُجري هذا البحث بالفعل؟ تقول الدكتور مكومبوزي: "تركز معظم هذه الأبحاث على النساء والفتيات في البلدان ذات الدخل المرتفع، والنساء والفتيات في شمال الكرة الأرضية". وهنا يأتي دور بحثه. دافعه الرئيسي هو توفير قاعدة بيانات بحثية حتى يمكن اتخاذ القرارات الجيدة والأساسية. "قرار يمكن أن يقولوا فيه على سبيل المثال أن المشكلة في أفريقيا هي التواء الكاحل، وفي أوروبا المشكلة هي الركبتين، وفي آسيا المشكلة هي الارتجاجات. لذلك، عندما نوجه مواردنا إلى أفريقيا، نتأكد من توجيهها نحو أفريقيا". وتابعت الدكتور مكومبوزي: "في آسيا، نتأكد من أن العلاج يعتمد بشكل أكبر على الارتجاج بدلاً من اتباع نهج شامل يفيد البعض، ولكنه لا يوفر الموارد التي يحتاجها الجميع".

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