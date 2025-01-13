اتحاد ملاوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fam.mw
العنوان
Chiwembe Technical Centre,
Off Chiwembe Road,
P.O. Box 51657,
LIMBE
Malawi
طرق التواصل
الهاتف: +265-1/987 201
البريد الإلكتروني:gs@fam.mw
فاكس: +265-1/875 109
التنظيم
الرئيس
Fleetwood HAIYA
نائب الرئيس
Madalitso KUYERA
جبار أليدي
جيمس مويندا
الأمين العام
ألفريد جوندا
أمين الصندوق
كيرستوفر مدولو
مدير الوسائط والاتصالات
جوميزاني زاكازاكا
المدير الفني
بينجامين كومويندا
مدرب المنتخب الوطني للرجال
Callisto PASUWA
مدرب وطني لفريق السيدات
لوفيموري فازيلي
Chairperson of the Referees Committee
Rashid MTELELA
منسق المباريات داخل الصالات
بيكاو نجالاميلا
أحدث المواضيع من اتحاد ملاوي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم
٢٥ مايو ٢٠٢٤