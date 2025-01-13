FIFA.com

اتحاد ملاوي لكرة القدم

اتحاد ملاوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fam.mw

العنوان

Chiwembe Technical Centre,

Off Chiwembe Road,

P.O. Box 51657,

LIMBE

Malawi

طرق التواصل

الهاتف: +265-1/987 201

البريد الإلكتروني:gs@fam.mw

فاكس: +265-1/875 109

التنظيم

الرئيس

Fleetwood HAIYA

نائب الرئيس

Madalitso KUYERA

جبار أليدي

جيمس مويندا

الأمين العام

ألفريد جوندا

أمين الصندوق

كيرستوفر مدولو

مدير الوسائط والاتصالات

جوميزاني زاكازاكا

المدير الفني

بينجامين كومويندا

مدرب المنتخب الوطني للرجال

Callisto PASUWA

مدرب وطني لفريق السيدات

لوفيموري فازيلي

Chairperson of the Referees Committee

Rashid MTELELA

منسق المباريات داخل الصالات

بيكاو نجالاميلا

تصنيف مالاوي
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد ملاوي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ملاوي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

DOWA, MALAWI - MAY 3: A general view of FIFA Foundation activities at the Dzaleka Refugee Camp on May 3, 2024 in Dowa, Malawi. (Photo by Khuluma Singini / FIFA)
مؤسسة FIFA
قبول طلبات تمويل عدد قياسي من المنظمات غير الحكومية في برنامج المجتمعات المحلية لمؤسسة FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٥
LILONGWE, MALAWI - JUN 12: FIFA President Gianni Infantino offers his condolences to Mary Chilima, Wife of the Late Vice President Dr Saulos Chilima on June 12, 2024 in Lilongwe, Malawi. (Photo by Kondwani Jere - FIFA/FIFA via Unrivaled Studio)
الرئيس
رئيس FIFA يزور مالاوي ويعزي في وفاة نائب رئيس البلاد
١٢ يونيو ٢٠٢٤
Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - APRIL 24: FIFA President Gianni Infantino and AFD Chief Executive Officer Rémy Rioux during the Signing of the Renewal of the Memorandum of Understanding between FIFA and AFD on April 24, 2024 in Paris, France. (Photo by Philippe Barbosa/FIFA)
المنظمة
FIFA والوكالة الفرنسية للتنمية يجدّدان اتفاقية لتعزيز الوصول إلى الرياضة والمساواة بين الجنسين والتعليم من خلال كرة القدم
٢٥ مايو ٢٠٢٤
CAF Capacity Building Workshop taking place in Cairo.
كرة القدم للسيدات
ندوة تركز على بناء القدرات الكروية وتمكين السيدات في أفريقيا
١٥ مارس ٢٠٢٤
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