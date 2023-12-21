ساراي بيرمان تشجع قادة كرة القدم على الاستلهام من التجربة المغربية والاستثمار في كرة قدم السيدات

ألقت مديرة قسم كرة قدم السيدات بـ FIFA مداخلة في قمة FIFA لكرة القدم التي استضافتها مدينة جدة السعودية

ساراي بيرمان مخاطِبة الاتحادات الأعضاء بـ FIFA: "لديكم القدرة على الاستثمار في كرة قدم السيدات".

شهدت جلسة النقاش مشاركة عضوين من كرة قدم السيدات في المملكة العربية السعودية

دعت ساراي بيرمان قادة كرة القدم من الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء بـ FIFA إلى الاستثمار في كرة قدم السيدات والاستلهام من تجربة المغرب، الذي تأهل منتخبه إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للسيدات FIFA™ التي شهدت أول ظهور للبؤات الأطلس في تاريخ البطولة.

ففي كلمة ألقتها خلال نسخة عام 2023 من قمة FIFA لكرة القدم التي استضافتها مدينة جدة السعودية، قالت ساراي بيرمان، مديرة قسم كرة قدم السيدات بـ FIFA، إن أداء المغرب في بطولة أستراليا ونيوزيلندا 2023™ مثال صارخ على ما يمكن لبلد أن يُحقِّقه، حتى في فترة وجيزة، إذا أعطى الأولوية للنهوض باللعبة النسائية،مؤكدة أن نقطة البداية بالنسبة لهذا البلد الواقع في أقصى شمال أفريقيا تعود إلى حضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كأس العالم للسيدات 2019 FIFA™ واستلهامه من تلك التجربة لإرساء أُسس منتخب وطني للسيدات، قبل أن تستضيف بلاده نسخة 2022 من بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي شهدت وصول المغرب إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

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"وفي معرض حديثها، قالت مديرة قسم كرة قدم السيدات بـ FIFA: "إن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA تنطوي أيضاً على قدرة هائلة لتحفيز اتحاداتنا الأعضاء."

"لقد انبهر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عندما شاهد ملاعب مليئة عن آخرها، وعاش بنفسه تجربة البطولة العالمية وأجواءها، ووقف على شغف المشجعين والاهتمام الجماهيري، وهذا ما دفعه فعلاً إلى الاستثمار في كرة قدم السيدات لدى عودته إلى بلده، وإنشاء مخطَّط للعبة هناك، حيث أحدث عدداً من الأكاديميات، وتعاقد مع أحد أفضل المدربين في العالم لقيادة القاطرة، ولم تمر سوى أربع سنوات حتى تأهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم للسيدات 2023 FIFA حيث قدَّم أداءً مذهلاً على أرضية التباري".

وساقت ساراي بيرمان مثال التجربة المغربية في هذا الإطار باعتبارها درساً يمكن للاتحادات الأعضاء الأخرى أن تستفيد منه للمستقبل، حيث أوضحت مديرة قسم كرة قدم السيدات بـ FIFA أن "هذه رسالة إلى صناع القرار الحاضرين في هذه القاعة اليوم: لديكم جميعاً القدرة على الاستثمار في كرة قدم السيدات، وقد رأينا كيف تمكن المغرب من المضي قدماً بسرعة هائلة، علماً أن الإرادة الواضحة على مستوى قمة الهرم الكروي هي التي أتاح لهذا البلد التقدم بهذه السرعة".

وأضافت: "لقد أشرف الرئيس بنفسه على دفع العجلة إلى الأمام وإعطاء الأولوية لكرة قدم السيدات، وأنا محظوظة للغاية بأن FIFA يسير على هذا المنوال أيضاً، وذلك من خلال رئيسنا (إنفانتينو). فعندما يجعل صُنَّاع القرار من ذلك أولوية قصوى، فإن تأثير ذلك يمتد على نطاق واسع ليشمل مختلف الجوانب والأركان في اتحادكم، وهذا شيء لا يمكن الاستهانة به".

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كما حقَّقت كرة قدم السيدات قفزة نوعية هائلة في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث خاض منتخبها الوطني مباراته الدولية الأولى مطلع عام 2022، علماً أنه دخل في مارس/آذار 2023 التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola لأول مرة منذ إحداثه، وهو الإنجاز الذي حظي باحتفال مبهر في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

وفي هذا الصدد، أوضحت لمياء بن بهيان، نائبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هناك أربعة منتخبات وطنية للسيدات وخمس مسابقات نسائية مسجَّلة تحت مظلة لاتحاد السعودي للعبة، و34 نادياً ودوري مدرسي واحد، كما تشارك أكثر من 50 لاعبة أجنبية في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، الذي تم بثه دولياً لأول مرة.

وكما هو الحال في بلدان أخرى، فقد كانت مشاهدة كأس العالم للسيدات FIFA مصدر إلهام لملايين الفتيات والنساء في المملكة، ومن بينهن قائدة المنتخب السعودي، بيان صدقة، التي انضمت إلى بن بهيان في جلسة النقاش، حيث أكدت نائبة رئيس الاتحاد الوطني للعبة أن السعوديات "تراودهن أحلام أيضاً، إذ يطمحن إلى ترك بصمتهن على الساحة الدولية كذلك، كما يرغبن في خوض بطولة كأس العالم [FIFA للسيدات] يوماً ما، وبصفتنا اتحاداً معنياً بإدارة شؤون اللعبة وطنياً، تقع على عاتقنا مسؤولية ترجمة أحلامهن إلى حقيقة".

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