منتدى المدربين يقدم رؤى فنية وتكتيكية عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA

مجموعة الدراسة الفنية التابعة لـ FIFA تترأس المحادثات التي تتناول الملاحظات الفنية والتوجهات ونتائج بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

يستعد FIFA لجمع مدربي ومدربات المنتخبات المشاركة في منتدى لتبادل الأفكار وتقديم تعليقاتهم إزاء النسخة التاسعة من البطولة

تُنظّم هذه الفعالية في المقر الرئيسي لـ FIFA يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2024

تعود بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ لتكون حديث الساعة، وهذه المرة في المقر الرئيسي لـ FIFA في زيورخ، يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني، عندما يجتمع مدربو ومدربات المنتخبات الـ 32 التي شاركت في البطولة ضمن منتدى المدربين لما بعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA.

حققت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ التي استضافتها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا نجاحاً باهراً يعكس النمو المضطرد الذي عرفته كرة قدم السيدات. وتعقيباً على هذه النسخة التاريخية من البطولة، يسرّ FIFA تقديم معلومات عن الإنجازات الفنية والتكتيكية التي صنعت الحدث في تلك التحفة العالمية التي تجلت إلى العالم في الصيف الماضي.

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وسيعرض FIFA تعليقاته عن النسخة الأخيرة من البطولة في منتدى يستمر لفترة يومين، يتناقش فيه مدربو ومدربات المنتخبات المشاركة ويتبادلون الرؤى الفنية ووجهات النظر والمعارف المتعلقة بفعالية كرة القدم النسائية الأكبر في التاريخ. ويتخلل برنامج المنتدى جلسات تعرض فيها مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـ FIFA تحليلاتها الفنية والتقنية، مع بعض الإحصائيات والبيانات الأساسية بالتعاون مع إدارة تحليل أداء كرة القدم في FIFA.

وبالإضافة إلى الاطلاع على تحاليل مجموعة الدراسات الفنية، ستتسنى الفرصة أمام المشاركين للغوص في مواضيع مثل حراسة المرمى، والكرات الثابتة، بالإضافة إلى إدارة اللاعبات والفرق والمباريات في أجواء تملؤها الإثارة والحماس مثل بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™.

كما ستتطرق المحادثات إلى مواضيع أخرى مثل النمو المتسارع والتحكيم ومسائل تتعلق بالمنافسة في كرة القدم النسائية.

وسيقدم منتدى المدربين لما بعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA الفرصة لـ FIFA ولمدربي المنتخبات للعمل معاً واستقاء الدروس من النسخة الأفضل للبطولة في التاريخ.

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