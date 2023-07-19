FIFA.com
الجمعة 19 يناير 2024, 14:00
كرة القدم للسيدات

منتدى المدربين يقدم رؤى فنية وتكتيكية عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA

  • مجموعة الدراسة الفنية التابعة لـ FIFA تترأس المحادثات التي تتناول الملاحظات الفنية والتوجهات ونتائج بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

  • يستعد FIFA لجمع مدربي ومدربات المنتخبات المشاركة في منتدى لتبادل الأفكار وتقديم تعليقاتهم إزاء النسخة التاسعة من البطولة

  • تُنظّم هذه الفعالية في المقر الرئيسي لـ FIFA يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2024

تعود بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ لتكون حديث الساعة، وهذه المرة في المقر الرئيسي لـ FIFA في زيورخ، يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني، عندما يجتمع مدربو ومدربات المنتخبات الـ 32 التي شاركت في البطولة ضمن منتدى المدربين لما بعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA.

حققت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ التي استضافتها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا نجاحاً باهراً يعكس النمو المضطرد الذي عرفته كرة قدم السيدات. وتعقيباً على هذه النسخة التاريخية من البطولة، يسرّ FIFA تقديم معلومات عن الإنجازات الفنية والتكتيكية التي صنعت الحدث في تلك التحفة العالمية التي تجلت إلى العالم في الصيف الماضي.

وسيعرض FIFA تعليقاته عن النسخة الأخيرة من البطولة في منتدى يستمر لفترة يومين، يتناقش فيه مدربو ومدربات المنتخبات المشاركة ويتبادلون الرؤى الفنية ووجهات النظر والمعارف المتعلقة بفعالية كرة القدم النسائية الأكبر في التاريخ. ويتخلل برنامج المنتدى جلسات تعرض فيها مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـ FIFA تحليلاتها الفنية والتقنية، مع بعض الإحصائيات والبيانات الأساسية بالتعاون مع إدارة تحليل أداء كرة القدم في FIFA.

وبالإضافة إلى الاطلاع على تحاليل مجموعة الدراسات الفنية، ستتسنى الفرصة أمام المشاركين للغوص في مواضيع مثل حراسة المرمى، والكرات الثابتة، بالإضافة إلى إدارة اللاعبات والفرق والمباريات في أجواء تملؤها الإثارة والحماس مثل بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™.

SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 19: Kirsty Yallop during a portrait session as part of the FWWC Technical Study group Kick-off Media Briefing - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on July 19,2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلاندا 2023 FIFA™
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كما ستتطرق المحادثات إلى مواضيع أخرى مثل النمو المتسارع والتحكيم ومسائل تتعلق بالمنافسة في كرة القدم النسائية.

وسيقدم منتدى المدربين لما بعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA الفرصة لـ FIFA ولمدربي المنتخبات للعمل معاً واستقاء الدروس من النسخة الأفضل للبطولة في التاريخ.

AUCKLAND, NEW ZEALAND - OCTOBER 22: FIFA Women's Technical Advisory Group Lead Jill Ellis carries the FIFA Women's World Cup Winner's Trophy on stage during the FIFA Women's World Cup 2023 Final Draw at the Aotea Centre on October 22, 2022 in Auckland, New Zealand. (Photo by Harold Cunningham - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلاندا 2023 FIFA™
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Brisbane, Australia - August 04: Jill Ellis during a Technical Study Group interview at the Theatre, Queensland Museum on August 04, 2023 in Brisbane / Meanjin, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
مجموعة الدراسات الفنية (TSG)
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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Ivana Andres of Spain lifts the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
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ملخص بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™

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