شابات فيجي جاهزات للحدث الكبير

تستعد فيجي لظهورها الأول في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA

ستُقام البطولة في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول

التأهل هو المكافأة الأهم لجهود الدولة في تطوير اللعبة

توشك كرة القدم للسيدات في فيجي على الدخول في حقبة جديدة. ففي 31 أغسطس/آب، سيُشارك منتخب فيجي للمرة الأولى في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA التي تُقام في كولومبيا ويُعد هذا الإنجاز التاريخي بمثابة مكافأة عادلة لأرخبيل يضم أكثر من 300 جزيرة لم يدخر جهداً في سعيه لتطوير نظام مزدهر لكرة القدم للسيدات. ستفتح مشاركة الفريق في كولومبيا 2024 فصلاً جديداً تماماً لفيجي وتقرّبها خطوة واحدة من أعلى مستوى في كرة القدم العالمية. فبالنسبة لأنجيلين تشوا، السنغافورية البالغة من العمر 35 عاماً والتي تتولّى تدريب المنتخبات الوطنية للسيدات منذ عام 2023، فإن "التأهل يأخذ البلاد إلى مستوى جديد كلياً."

وقالت تشوا لـInside FIFA"نعتزم مواصلة تطوير المواهب لضمان مشاركة فيجي في جميع بطولات كأس العالم للشباب (تحت 17 سنة وتحت 20 سنة) في المستقبل. إلى جانب نيوزيلندا، نريد أن نكون القوة التالية في أوقيانوسيا وأن نستمر في رفع مستوى هذه المنطقة."

من العدل القول أن كرة القدم للسيدات تزدهر في منطقة المحيط الهادئ، حيث خلق نجاح كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ زخماً غير مسبوق. وتضيف تشوا "إن إقامة هذا الحدث الكبير في أوقيانوسيا أدى إلى زيادة الوعي [باللعبة] بين جميع سكان فيجي. وتم بث مباريات نصف النهائي والنهائي في دور السينما وعلى شاشات خارجية عملاقة، وهو أمر ملهم للجيل القادم."

وفيما يتعلق بفرص ممارسة اللعبة، لم تتمتع شابات فيجي بهذه الجودة من قبل حيث بُذلت جهود كبيرة في السعي لتحديد الموهبة المناسبة، والتي يتم بعد ذلك رعايتها واستغلالها إلى أقصى حد. ويُعد نجاح برنامج Football for Schools، الذي تم إطلاقه في أغسطس/آب 2023، ومخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS) المصاحب له، بمثابة شهادة على هذه السياسة التي دعا إليها اتحاد فيجي لكرة القدم وبدعم من الهيئة المنظّمة لكرة القدم في العالم.

وقالت تشوا "يعمل أحد خبراء FIFA الفنيين بشكل وثيق مع موظفي كرة القدم المحليين لتطوير برنامج استكشافي يُناسب بيئة فيجي. في العام الماضي، تمكنّا من تجميع فريقنا لبطولة أوقيانوسيا تحت 19 سنة باستخدام منهجية الكشف الخاصة بنظام مخطط تطوير المواهب في مناطقنا الرئيسية الثلاث - الغرب (فيتي ليفو)، والجنوب (فيتي ليفو)، والشمال (فانوا ليفو)." وأوضحت قائلة "اليوم، لدينا الفرصة لتوفير بيئة مواتية لتطوّر شبابنا الموهوب. لدينا مرافقنا الخاصة، المموّلة من FIFA، حيث يُمكننا تنظيم دورات تدريبية منتظمة. لقد تمكّنت لاعبونا الشباب من تحقيق أقصى استفادة من برامج التطوير المختلفة لدينا - كما يتضّح من التقدّم الذي أحرزته فرق الفئات العمرية لدينا، رجالًا وسيدات، خلال البطولات القارية التي شاركوا فيها." وبفضل أدائهم الرائع، تتطلّع فيجي إلى الارتقاء بالأمور إلى أبعد من ذلك. فبالإضافة إلى توسيع المشاريع المختلفة التي تم إنشاؤها في الأشهر الأخيرة، يُخطّط اتحاد فيجي لكرة القدم لتنظيم مسابقات مختلطة قريباً حيث أوضحت تشوا "هذا الأمر ليس بالجديد في الثقافة الفيجية. فعلى سبيل المثال، في مدارس القرى، يتعيّن على الأطفال التعامل مع متطلّبات بيئتهم الطبيعية، لذا فهم معتادون على اللعب معاً في الهواء الطلق."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى جزر فيجي 04:11