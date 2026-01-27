نجمات العالم تجتمعن مع وصول بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ إلى لندن

استقلت لاعبات الأندية المتأهلة للنهائي سيارات سوداء كلاسيكية مزينة بألوان وشعارات فرقهم، وجبن شوارع لندن.

كان في استقبال الفِرق بلندن أسطورتي إنجلترا جيل سكوت وإيان رايت

ستُتوَج أول بطلات لهذه الكأس القارية لأندية السيدات في لندن يوم الأحد 1 فبراير/شباط

أصبحت لندن رسمياً محور تركيز عالم أندية كرة قدم السيدات، مع تجمع بطلات القارات في العاصمة الإنجليزية في المرحلة النهائية من ختام النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™.

في يوم الاثنين، 26 يناير/كانون الثاني، نُقِلت لاعبات ثلاثة من الأندية المتنافسة في أنحاء لندن داخل سيارات سوداء كهربائية مميزة، كل منها مُزيَن بألوان وشعارات فِرقهم. وقد ساهمت هذه المبادرة في تقريب النجمات العالميات من الجماهير المحلية، مع إتاحة الفرصة للاعبات من أجل الاستمتاع ببعض أشهر معالمها، في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة لتتويج البطلات القاريات لأندية السيدات. ستتنافس الفِرق الأربعة الأخيرة على جائزة قياسية قدرها 2.3 مليون دولار أمريكي مخصصة للبطولة، والتي أعلن عنها FIFA الأسبوع الماضي.[

هذا ومن المقرر أن تتواجه فِرق غوثام إف سي (الكونكاكاف)، وكورينثيانز (الكونميبول)، وأرسنال للسيدات (اليويفا)، ونادي الجيش الملكي للسيدات (الكاف) في أربع مباريات لا تُفوَت: مباراتان في نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والنهائي. وسوف يسطّر أحد الأندية التاريخ ليصبح الفريق الأول الذي يفوز ببطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات. سوف يستضيف ملعب برينتفورد كلا مباراتي الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الموافق 28 يناير/كانون الثاني، بينما سيستضيف ملعب أرسنال مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي يوم الأحد الموافق 1 فبراير/شباط.

ومثّلت الفِرق المتأهلة للنهائيات في هذه الرحلة المميزة مدافعة نادي غوثام إف سي ليلي ريالي، ومهاجمة نادي أرسنال للسيدات أوليفيا سميث، وقائدة نادي كورينثيانز غابي زانوتي. هذا وسوف تكتمل قائمة المشاركات بنادي الجيش الملكي للسيدات، حامل اللقب الأفريقي، والذي وصل إلى لندن مساء الاثنين.

وخلال الرحلة، رافق اللاعبات أساطير كرة القدم جيل سكوت وإيان رايت، بالإضافة إلى الكأس الشهيرة لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات، مما يمثل بداية أسبوع تاريخي لكرة قدم السيدات على مستوى العالم.

“وقد صرحت سكوت، اللاعبة الدولية الإنجليزية السابقة قائلةً: "تمثل كأس الأندية البطلة للسيدات حقبة جديدة لكرة قدم أندية السيدات، حيث تجمع البطلات من جميع أنحاء العالم وتخلق لحظات لا تُنسى للجماهير واللاعبات". "أنا متشوقة لمعرفة إلى أين ستؤول هذه البطولة."

رسخت لندن مكانتها بقوة كمركز عالمي لكرة قدم السيدات. وساهم المشجعون المتحمسون والاستثمار المستمر والنجاح الأخير لمنتخب إنجلترا للسيدات Lionesses في خلق بيئة تستمر فيها اللعبة بالازدهار. هذا الأسبوع، ولأول مرة، سوف تتنافس بطلات الأندية القارية من جميع أنحاء العالم على الأراضي الإنجليزية، حيث ستكون لكل مباراة أهميتها الخاصة مع سعي كل الفِرق إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في الظفر باللقب القاري.

وصرحت روسو، مهاجمة منتخب كندا سميث: "اللعب في النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كأس الأندية البطلة للسيدات، أمام المشجعين الجماهير في مدينتي الجديدة، يُظهر مدى التقدم الذي أحرزته كرة قدم أندية السيدات". "كل لاعبة تريد التنافس ضد الأفضل في العالم، وأرسنال يريد أن يكون أول فريق يرفع هذا الكأس."

لا تزال التذاكر متاحة، مما يمنح المشجعين فرصة أن يكونوا جزءًا من لحظة تاريخية لكرة القدم النسائية. يمكن شراء التذاكر من موقع FIFA.com/tickets.

حول بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات

تجمع بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ أفضل فِرق أندية السيدات من كل اتحاد قاري للتنافس على لقب بطلات القارات.

هذا ومن المقرر أن تُقام مباراتا نصف النهائي على ملعب برينتفورد يوم الأربعاء الموافق 28 يناير/كانون الثاني. وسيواجه فريق غوثام إف سي (الولايات المتحدة) بطل الكونكاكاف فريق كورينثيانز (البرازيل) بطل الكونميبول في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش (13:30 بتوقيت وسط أوروبا)، يليه لقاء بين فريق أرسنال للسيدات (إنجلترا) حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ونادي الجيش الملكي للسيدات (المغرب) حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت وسط أوروبا).