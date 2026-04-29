قرار مجلس FIFA يساعد الأفغانيات على "استعادة هويتهن"

السماح بمشاركة فريق أفغانيات متحدات في بطولات FIFA

أعلن رئيس FIFA القرار للفريق خلال مكالمة هاتفية خاصة بالفيديو

أشارت القائدة السابقة للمنتخب الأفغاني خالدة بوبال إلى أن القرار يمنح صوتاً لكافة الفتيات والنساء في أفغانستان

أعربت لاعبات كرة القدم الأفغانيات عن شعورهن باسترجاع هويتهن إثر قرار مجلس FIFA الذي يقضي بالسماح لهن بتمثيل بلادهن في المباريات الدولية الرسمية، وهو قرار أطلعهن عليه رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال مكالمة هاتفية جياشة بالمشاعر قالت له خلالها عدة لاعبات من فريق "أفغانيات متحدات" إنها لحظة حلمنَ بها طويلاً.

ساهم قرار مجلس FIFA في مساعدة المرأة الأفغانية على "استعادة هويتها". 03:12

“وعن ذلك، قالت القائدة السابقة للمنتخب الأفغاني خالدة بوبال، التي بذلت جهوداً مكثَّفة في سبيل السماح للاعبات بتمثيل بلادهن في مسابقات FIFA وبطولاته: "خسارة الهوية هي أمر بالغ الصعوبة، وكأن المرء يفقد انتماءه لكل مكان. واستعادة الهوية هو أقوى ما يمكن القيام به، لأن الأمر لا يتعلق باللاعبة نفسها فحسب، بل بكلّ فتاة راودها الحلم ولا يزال".

وأردفت: "يمنحنا هذا الاعتراف منصة وقدرة على أن نعلي صوت شقيقاتنا اللواتي خسرن حقوقهن وأصواتهن. ونتطلّع لكي نشجّع فتيات ونساء أفغانستان حتى لا يستسلمن. نحن ندرك مدى صعوبة الوضع، ومستوى اليأس، ولكننا نودّ أن نقول لهن إننا بجانبهن. إننا نصغي إليكن، وسنكون صوتكن".

يُذكر أن مجلس FIFA وافق في مايو/أيار 2025 على استحداث منتخب أفغانستان الموحد الذي يهدف إلى توفير فرص لعب منظَّمة للاعبات كرة القدم الأفغانيات خارج بلادهن، بحيث وفَّر FIFA دعماً مالياً للفريق، إلى جانب تنظيمه معسكرات تدريبية، وتخصيص خبراء وخبيرات تدريب.

وفي لحظة تاريخية شهدها شهر أكتوبر/تشرين الأول، خاض الفريق مباراته الأولى خلال فعالية "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025™" التي استضافها المغرب، ولعب أمام منتخبات تونس وتشاد وليبيا بحضور رئيس FIFA. والآن، وبفضل إدخال تعديل على لوائح FIFA المعنية بالحوكمة، أصبح بإمكان اللاعبات الذهاب خطوة أبعد وخوض مباريات تنافسية دولية.

وأضافت بوبال: "يعني هذا الكثير بالنسبة لفريق السيدات الأفغاني، وقد ناضلنا من أجل هذا لفترة طويلة. الوضع برمته الذي تعيشه النساء الأفغانيات مؤثِّرٌ للغاية، ومن الصعوبة بمكان عدم التأثر بما يعشنه. لم تكن الرحلة سهلة بالنسبة لنا على الإطلاق. ها هي فرصتنا السانحة، وحان وقتنا نحن".

وبُعيد إعلان الخبر، قال إنفانتينو للاعبات: "أتوجه بالشكر لكن، فأنتن تمنحنني القوة والطاقة للإيمان بهذه الخطة وبهذا المشروع، ولكي أضع جانباً كافة العراقيل التي واجهتنا، وكذلك تلك التي قد تعترض طريقنا مستقبلاً. فمهما كلّف الأمر، معاً، بإمكاننا القيام بكل ما نرغب. ومعاً، بإمكاننا تحقيق كل نتيجة. هذا قرار تاريخي وجميل ورائع لكنّ جميعاً. إني فخور جداً بكن".

وخلال مكالمته الهاتفية من مدينة فانكوفر الكندية بُعيد اجتماع مجلس FIFA، تواجدت بوبال مع الرئيس إنفانتينو، وقالت: "التواجد في الغرفة والإصغاء إلى القرار مباشرة من رئيس FIFA وبحضور لاعباتنا كان من أروع اللحظات التي عشتها. فمشاهدة قادة عالَم كرة القدم يتَّخذون زمام المبادرة، ويضطلعون بدور رائد، ويعترفون بأصوات لاعباتنا ويحترمون نضالاتهن، هو أمرٌ يعني الكثير".

من بين اللاعبات اللواتي كنّ على الطرف الآخر من مكالمة الفيديو، تواجدت القائدة الحالية للفريق فاطمة حيداري التي قالت: "إننا على قناعة بقدرتنا على الاستمرار، وهذه رسالة قوية إلى العالم - لا تقتصر على الفتيات في أفغانستان وعلينا نحن، وعلى هذه اللحظة التاريخية، بل رسالة عن كل نساء العالم". كما استذكرت مشارَكتها في البطولة الودية التي استضافها المغرب، متوجهة بالحديث إلى إنفانتينو: "عندما منحتني القِلادة الرسمية لفريق ’أفغانيات متحدات‘ شعرتُ بوطأة التاريخ بين يدي".

وسيُشرف FIFA بدءاً من الآن على إجراءات إدارية وتحضيرية، بما في ذلك تسجيل الفريق، وعلى تأسيس منهجية عملية ورياضية، بحيث توفِّر الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية كافة الموارد المطلوبة، سواء كانت بشرية أو تقنية أو مالية، لضمان إتاحة مسار آمن واحترافي ومستدام للبطولات الرسمية.

“أما مُرسال سادات، إحدى نائبات قائدة الفريق، فقالت بهذه المناسبة: "رغم وجع النزوح وألم الانفصال عن عائلاتنا، ها نحن نستمرّ في لعب كرة القدم، ونحافظ على شغفنا، وكما أقول دوماً، لطالما كنّا القلب النابض لنساء أفغانستان. وها أنتم اليوم تُعيدون لنا الأمل، وتُثبتون أن FIFA هو منزل لكافة لاعبي ولاعبات كرة القدم حول العالم، وأنه عائلتنا الثانية".

يُذكر أن الفريق سيعقد معسكره التدريبي المقبل بين 1 و9 يونيو/حزيران 2026 في نيوزيلندا، حيث سيواجه منتخب جزر كوك.

من جهتها، وصفت حارسة الفريق وإحدى نائبات قائدته، هذا الإنجاز بالمذهل: "تغمرني السعادة لأن نضالنا وصل إلى محطته الأخيرة، وكأننا عند خط النهاية، وهي بالتالي بداية جديدة للفريق. وبوسعه الآن أن يتحوَّل إلى رمز للأمل لهؤلاء الفتيات، وبالتحديد في بلدنا، في أفغانستان، حيث لا تزال الفتيات يطمحن بفرصة للتعليم على الأقل".