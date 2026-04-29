FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُمكِّنان الأفغانيات من تمثيل بلادهن في المباريات الرسمية بفضل إصلاح تاريخي على مستوى الحوكمة

تعديل على لوائح FIFA المعنية بالحوكمة يسمح لمجلس FIFA بتشكيل منتخب أو فريق تمثيلي أو المصادقة على تسجيله في ظل ظروف استثنائية

بموجب اتفاق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يُمهّد هذا القرار الطريق أمام اللاعبات الأفغانيات لتمثيل بلادهن في مسابقات FIFA

سيشرف FIFA على تنفيذ هذا التعديل مع توفير الدعم العملي والبشري والمالي في هذه الخطوة غير المسبوقة لحماية حق ممارسة اللعبة

صادق مجلس FIFA على إدخال تعديل بالغ الأهمية على لوائح FIFA المعنية بالحوكمة، بحيث يُسمح بموجبه للاعبات كرة القدم الأفغانيات – ومن بينهن منتخب أفغانستان الموحد المموَّل والمدعوم من FIFA – بتمثيل بلادهن في مباريات دولية رسمية ضمن مسابقات FIFA.

ويأتي هذا القرار التاريخي ليُمكِّن مجلس FIFA – وبالتشاور مع الاتحاد القاري المعني – من تشكيل منتخب أو فريق تمثيلي والمصادقة عليه، وذلك في ظل ظروف استثنائية لا تسمح للاتحاد الوطني المعني بالقيام بذلك. ويتمثَّل الهدف الأسمى من هذا الإجراء في تجنُّب إقصاء اللاعبين واللاعبات من كرة القدم الدولية نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، وهو ما يتماشى مع مبادئ العالمية والشمولية وعدم التمييز المنصوص عليها في نظام FIFA الأساسي.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "هذه خطوةٌ قويةٌ وغير مسبوقة في عالم الرياضة. استمع FIFA إلى هؤلاء اللاعبات كجزءٍ من مسؤوليته في حماية حق كل فتاة وامرأة في ممارسة كرة القدم وتمثيل هويتها. ومن خلال تمكين النساء الأفغانيات من تمثيل بلادهن في المباريات الرسمية، فإننا نحول المبادئ إلى واقع. يفخر FIFA بقيادة هذه المبادرة التاريخية والوقوف إلى جانب هؤلاء اللاعبات الشجاعات داخل الملعب وخارجه".

وهذه الخطوة الإصلاحية منسجمة مع استراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات في أفغانستان التي تبنّاها مجلس FIFA في مايو/أيار الماضي، وبعد تشكيل منتخب أفغانستان الموحد المدعوم من FIFA، والذي يهدف إلى إتاحة فرص منتظمة ومنظمة أمام اللاعبات الأفغانيات المقيمات خارج بلادهن. وللمرة الأولى، ستتمكّن اللاعبات الأفغانيات من تمثيل بلادهن في مباريات رسمية مع اعتراف رياضي كامل بهن.

وقد لاقى هذا القرار ترحيباً من أعضاء المجموعة الاستشارية المستقلة لاستراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات في أفغانستان، والذين اعتبروه خطوة تنطوي على تحوُّل جذري.

“وفي هذا الصدد، قالت ناديا نديم، التي وُلدت في أفغانستان ومثَّلت الدنمارك في أكثر من 100 مباراة دولية: "يعترف هذا القرار بحق اللاعبات الأفغانيات في التنافس والظهور ونيل الاحترام. كما يكشف الإمكانيات التي يمكن للرياضة أن تُتيحها عندما توجِّهها القيم وتتحلَّى بروح القيادة".

من جهتها، قالت القائدة السابقة للمنتخب الأفغاني خالدة بوبال: "تمثيل أفغانستان بالنسبة لهؤلاء اللاعبات ما هو إلا تجسيد للهوية والكرامة والأمل. ولا بدّ من توجيه الشكر إلى FIFA الذي أصغى إلى مطلبهن الأكبر، وقدم حلاً لم يسبق لأي رياضة أخرى أن توصلت إليه. فمثل هذه الخطوة تُظهر كذلك أن بوسعنا تحقيق المزيد عندما نكون متّحدين".

أما أندريا فلورانس، المديرة التنفيذية لمنظمة تحالف الرياضة والحقوق، فقالت: "يُشكِّل هذا الإصلاح سابقة عالمية، ويُظهر أن بوسع الهيئات الناظمة تكييف لوائحها لحماية حقوق الإنسان في ظل ظروف استثنائية".

ورغم أن التعديل يسري بمفعول فوري، إلا أن FIFA سيُشرف بدءاً من الآن على إجراءات إدارية وتحضيرية، بما في ذلك تسجيل الفريق، وعلى تأسيس منهجية عملية ورياضية، بحيث توفِّر الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية كافة الموارد المطلوبة، سواء كانت بشرية أو تقنية أو مالية، لضمان إتاحة مسار آمن واحترافي ومستدام للبطولات الرسمية.

هذا وستستمر حزم الدعم لفريق "أفغانيات متحدات" خلال المرحلة الانتقالية لما يصل إلى سنتين، وهو ما من شأنه أن يسمح بتبلور إطار العمل الجديد، والمحافظة على أعلى معايير الحماية والأداء والسلامة.