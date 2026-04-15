سلسلة FIFA™ توفر منصة انطلاق لكرة القدم للسيدات في موريتانيا

يشارك المنتخب الموريتاني للسيدات بكوت ديفوار في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2026™

بعد مواجهة المنتخب المضيف وباكستان، سيلتقي منتخب المرابطون مع جزر تركس وكايكوس في 16 أبريل

تدخل موريتانيا تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات لأول مرة بعد هذه البطولة على الورق، تبدو الرحلة من موريتانيا إلى ساحل العاج عادية. فالمسافة بين عاصمتي البلدين لا تتجاوز 2000 كيلومتر في خط مستقيم، وقد قطع منتخبا باكستان وجزر تركس وكايكوس، الموجودان أيضاً في العاصمة الإيفوارية أبيدجان لهذه المناسبة، مسافات أطول بكثير، إلا أن هذه الرحلة تمثل قفزة نوعية لمنتخب المرابطات. سلسلة FIFA™ توفر منصة انطلاق لكرة القدم النسائية الموريتانية 02:09 "إنها لحظة مميزة للاعباتي. بعضهن يركبن الطائرة لأول مرة"، هكذا أوضح جوردي أريماني، مدرب منتخب موريتانيا للسيدات "بهذه الرحلة وحدها، تكون سلسلة FIFA™ قد حققت هدفها بالفعل. لن ينسين هذه المغامرة أبدًا، والتي ستساعدهن على النمو كنساء، وأيضًا على التطور كلاعبات".

واجه منتخب موريتانيا نظيره المضيف، ساحل العاج، في التاسع من أبريل/نيسان، في مباراة قاسية مُني فيها بهزيمة قاسية بنتيجة 8-0. ثم عاد بقوة بعد أربعة أيام بفوزه على باكستان (الاتحاد الآسيوي) بنتيجة 1-0، وسيواجه منتخب جزر تركس وكايكوس (كونكاكاف) في السادس عشر من أبريل/نيسان. وبينما يُرحب المنتخب بأي نتيجة إيجابية، فإن تركيز أريماني ولاعباته منصبٌّ بالدرجة الأولى على الاستفادة من تجربة النسخة الأولى من سلسلة FIFA للسيدات.

وقال أريماني: "بالنسبة لدولة كروية صغيرة مثل دولتنا، تُعدّ هذه البطولة فرصة هائلة للتطور. إنها خطوة أساسية في مسيرة نمونا. إن منح لاعباتنا فرصة التنافس ضد فرق من قارات أخرى يُشبه تقديم كأس عالم مصغّرة لهن. ليس لديهن ما يخسرنه هنا. إنها فرصة لاكتساب الخبرة، وبناء قدراتهن التنافسية، ومواصلة تطوير مهاراتهن".

كمكافأة إضافية، سينعكس تقدم موريتانيا قريبًا في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات. وبغض النظر عن نتائج الفريق، سينضم رسميًا إلى التصنيف بعد البطولة، ما يُعدّ إنجازًا هامًا في مسيرته. وأضافت أريماني: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، فهو يُظهر ازدهار كرة القدم النسائية الموريتانية وقدرتها التنافسية. كان دخول التصنيف أحد أهدافنا، لذا نسعى الآن إلى تقديم أداء مميز". المسار الإيجابي واضح. فمنذ عام 2019، تاريخ تأسيس المنتخب الوطني للسيدات، شهدت الرياضة نموًا سريعًا في موريتانيا، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى الجهود المشتركة لاتحاد كرة القدم في موريتانيا (FFRIM) وFIFA. تم إطلاق برنامج FIFA Football in Schools عام 2022، في حين أن توسيع مقر FFRIM، وتركيب ثلاثة ملاعب صناعية، وبناء مركز طبي، كلها مشاريع أصبحت ممكنة بفضل دعم برنامج FIFA Forward. في عام 2025، أصبحت العاصمة نواكشوط أيضاً موطناً لأول أكاديمية للمواهب تابعة لـ FIFA في أفريقيا.

“تُعدّ هذه البرامج جميعها ذات فائدة عظيمة لتطوير كرة القدم النسائية في موريتانيا. فهي تمنح الفتيات الصغيرات فرصة ليس فقط لممارسة كرة القدم، بل للتفوق فيها،" كما صرّح أريماني "أكاديمية المواهب خير مثال على ذلك، إذ توفر بيئة مثالية للاعبات الشابات ليصبحن نجمات المستقبل". وتقود تاكو ديابيرا الطريق بالفعل. ففي سن السادسة والعشرين، رسّخت المهاجمة مكانتها كإحدى أبرز الشخصيات في كرة القدم النسائية الموريتانية، بعد تألقها في الدوري السنغالي الممتاز حيث توّجت هدافةً مناصفةً عام 2025 برصيد 11 هدفًا. وهي تشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المُحرز في وطنها، في بلد لطالما هيمنت فيه كرة القدم على الرجال.