جبل طارق يحقق إنجازات بارزة في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola™

انضمت جبل طارق مؤخرًا إلى تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات™ لأول مرة.

حقق فريق روكيتس بداية قوية في مشاركته الأولى في دوري الأمم الأوروبية للسيدات.

"بدعم من برامج FIFA وUEFA، نشهد ارتفاعًا في أعداد الفئات العمرية الأصغر". ظهر اسم جديد في إصدار ديسمبر 2024 من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات™، حيث زاد انضمام جبل طارق قائمة الفرق الدولية المصنفة إلى 195 فريقًا - وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 196 مع انضمام جيبوتي في مارس 2025. في غضون أشهر قليلة، حقق جبل طارق العديد من الإنجازات البارزة. بعد ظهوره الأول في التصنيف العالمي، لعب جبل طارق مباراته الافتتاحية في فبراير في بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات بمواجهة مولدوفا. بعد أيام قليلة، سُجِّلَ تاريخ 25 فبراير 2025 في سجلات كرة القدم، حيث خاضت جبل طارق أول مباراة لها على أرضها في دوري الأمم الأوروبية للسيدات، وهو تاريخٌ طال انتظاره. كان الملعب في غاية الروعة، إذ تحده من الشمال صخرة جبل طارق الشهيرة، بينما يقع طرفه الجنوبي على بُعد ركلة مرمى من رأسٍ بحريٍّ يُطل على القارة الأفريقية.

لقد مرّ ما يقارب أربع سنوات على أول مباراة دولية لجبل طارق. قال المدرب سكوت وايزمان إن هذه التجربة "ستبقى عالقة في ذهني للأبد". يُعدّ إقليم ما وراء البحار البريطاني، الذي لا يتجاوز عدد سكانه 30 ألف نسمة، حاليًا عدد لاعباته الإناث بعشرات الآلاف. في هذا السياق، تُشير هزيمتان قويتان بنتيجة 1-0 في مستهل مشواره في دوري الأمم الأوروبية للسيدات إلى أن الفريق يتمتع بقاعدة قوية يُمكن البناء عليها. قال وايزمان: "لم تكن النتيجة هي الهدف أبدًا؛ لقد فازوا بالفعل بتواجدهم هنا والمنافسة". "(كنا نعلم) أنه إذا حقق عدد كافٍ من اللاعبات أهدافهن التنموية، فإن النتيجة ستعكس ذلك. "بالنظر إلى الوراء، شعرت أنه خلال المباراتين، لم يكن أحد ليشتكي لو فزنا أو تعادلنا. لذا كانت الخسارة أمرًا صعبًا، لكن الفريق أدرك مدى التقدم الذي أحرزه، وتغلب هذا الفخر والعاطفة على أي خيبة أمل في النتيجة. وفي نهاية المطاف، كانت الرسالة هي الاستمتاع بالمناسبة واحتضانها - وهذا لن يحدث مرة أخرى في المرة الأولى - لذلك كان عليهم أن يستمتعوا بها ويصنعوا ذكريات معًا.

يُقرّ وايزمان بأنّ مشاركة اللاعبات تُمثّل أحد أكبر التحديات، حيث لا يوجد سوى خمسة فرق كاملة للسيدات والفتيات في هذه المنطقة الصغيرة الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا. وقال: "من السهل أن يسود شعور بالرضا مع هذه الأعداد القليلة، لكنّ جميعهن يُحفّزن بعضهن البعض لتقديم أفضل ما لديهن". وأضاف: "نظرًا للتحديات المحلية الكثيرة، انتقل العديد من لاعبات فريقنا الأول إلى إسبانيا بحثًا عن منافسة أقوى. وقد كان لهذا أثر إيجابي على تطور الفريق، ولكنه ترك فجوة كبيرة في الدوري المحلي".

على الرغم من صغر حجمه، بذل اتحاد جبل طارق لكرة القدم جهودًا حثيثة لتطوير كرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة. ويظل تطوير دوريه ولاعباته الفردية أولوية. على المستوى الإداري، استفادت لورا ماكجين، المديرة السابقة لتطوير كرة القدم النسائية والمدارس، من برنامج القيادة للمرأة في كرة القدم عام ٢٠٢٢.

جبل طارق يشارك لأول مرة في دوري الأمم الأوروبية للسيدات Previous Next