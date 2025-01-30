كافة البيانات الواردة في هذا التقرير متعلقة حصراً بالانتقالات الدولية للاعبي ولاعبات كرة القدم (11 ضد 11)، وقد تم تدوير الأرقام إلى أقرب رقم صحيح. وكافة المعلومات مبنية على البيانات التي قدمتها بشكل مباشر أندية كرة القدم والاتحادات الوطنية عبر نظام مطابقة الانتقالات FIFA.
رسوم الانتقالات
كافة الإشارات إلى رسوم الانتقال في هذا التقرير تغطي إجمالي كافة الرسوم الثابتة والشَّرْطية ورسوم التسريح المذكورة في نظام مطابقة الانتقالات. وتم اعتبار كافة الرسوم أنها مدفوعة مقدماً من أجل احتساب المبالغ في التقرير، بغض النظر عن أي هيكلية اتّفق عليها الناديان لصرفها على شكل دفعات. تم تحويل كافة المبالغ إلى الدولار الأمريكي بحسب سعر التصريف في يوم إدخال بيانات الانتقال إلى نظام مطابقة الانتقالات. تظهر المبالغ الإجمالية لرسوم الانتقال المدفوعة والمحصَّلة لكل اتحاد قاري أو وطني ما لم تستكمل الأندية من المنطقة المعنية انتقالاً واحداً فقط (شراء أو بيع) انطوى على رسوم انتقال.
أنواع الانتقالات
نميِّز في التقرير بين نوعين من الانتقالات الدولية:
غير مرتبط/ة بعقد: عندما يقوم لاعب/ة غير مرتبط/ة تعاقدياً بأي نادٍ سابق بتوقيع عقد توظيف مع نادٍ جديد في اتحاد وطني مختلف، ومن دون توقيع اتفاق انتقال بين ناديين.
إعارة: عندما يرتبط/ترتبط اللاعب/ة بشكل مؤقت مع نادٍ جديد: أ) بناء على اتفاق إعارة بين النادي الذي يرتبط/ترتبط معه بعقد توظيف ونادٍ من اتحاد وطني آخر، وذلك خلال فترة صلاحية عقد التوظيف مع النادي الأصلي؛ أو ب) عند تمديد النادي الجديد للإعارة بموجب اتفاق مع النادي الأصلي.
العودة من الإعارة: عند عودة اللاعب/ة إلى ناديه/ا الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة في نادٍ آخر.
انتقال دائم: عند انضمام اللاعب/ة بشكل دائم إلى نادٍ جديد وتوقيع اتفاق انتقال بين النادي الجديد والنادي السابق، أو عندما يضمّ نادٍ لاعب/ة بشكل دائم بعد أن كان مرتبطاً معه/ا بعقد إعارة، وذلك بموجب اتفاق النادي السابق.