كافة البيانات الواردة في هذا التقرير متعلقة حصراً بالانتقالات الدولية للاعبي ولاعبات كرة القدم (11 ضد 11)، وقد تم تدوير الأرقام إلى أقرب رقم صحيح. وكافة المعلومات مبنية على البيانات التي قدمتها بشكل مباشر أندية كرة القدم والاتحادات الوطنية عبر نظام مطابقة الانتقالات FIFA.

كافة الإشارات إلى رسوم الانتقال في هذا التقرير تغطي إجمالي كافة الرسوم الثابتة والشَّرْطية ورسوم التسريح المذكورة في نظام مطابقة الانتقالات. وتم اعتبار كافة الرسوم أنها مدفوعة مقدماً من أجل احتساب المبالغ في التقرير، بغض النظر عن أي هيكلية اتّفق عليها الناديان لصرفها على شكل دفعات. تم تحويل كافة المبالغ إلى الدولار الأمريكي بحسب سعر التصريف في يوم إدخال بيانات الانتقال إلى نظام مطابقة الانتقالات. تظهر المبالغ الإجمالية لرسوم الانتقال المدفوعة والمحصَّلة لكل اتحاد قاري أو وطني ما لم تستكمل الأندية من المنطقة المعنية انتقالاً واحداً فقط (شراء أو بيع) انطوى على رسوم انتقال.