أصداء كأس العالم للسيدات 2023 FIFA تتواصل في أستراليا ونيوزيلندا

لا يزال تأثير كأس العالم للسيدات 2023 FIFA متواصلاً بعد عام من البطولة

تشهد كرة القدم للسيدات في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا نمواً كبيراً

تستعيد لاعبات كلا البلدين الذكريات قبل كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA في كولومبيا

مّر أكثر من 12 شهراً منذ اختتام كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ بتتويج إسبانيا بطلةً للعالم لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا 1-0 في نهائي لا يُنسى. شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً ضخماً وأداء كروي عالي إلى جانب سلسلة من المفاجآت في النسخة الجديدة التي ضمت 32 منتخباً، وهو ما دفع رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى وصف البطولة بأنها "ببساطة أفضل وأعظم وأكبر بطولة لكأس العالم للسيدات على الإطلاق."

وقد كانت البطولة مُلهمة بشكل خاص للدولتين المضيفتين أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا حيث أدّى استضافة كأس العالم إلى قفزة كبيرة في أرقام المشاركة والحضور غير المسبوق.

وبعد مرور عام، لا يزال تأثير كأس العالم للسيدات 2023 FIFA يتألق بشكل ساطع حيث تستعد الدولتان للمشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™. وقالت مدافعة منتخب أستراليا تحت 20 سنة ساشا غروف "بالنسبة لي، كانت مشاهدة كأس العالم بمثابة لحظة من الاكتشاف المفاجئ. فأنت ترى لاعبات لعبت ضدهم محلياً يتألقن حقًا ويزدهرن على الساحة العالمية ويساعدك ذلك على إدراك ما تحتاج إلى العمل عليه للوصول إلى هناك وهذا يُلهمك حقاً." وأضافت "يجعلك هذا الأمر تُدرك أن هذا ما أريد أن أحققه. لقد كان العمل من أجل المشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة دائماً في ذهني، وهو أمر خاص للغاية."

تبتسم غروف وتحتاج إلى التقاط أنفاسها للحظة عندما تنقل مشاعرها وذكرياتها البارزة من أستراليا ونيوزيلندا 2023 حيث قالت "كانت المباراة الأولى لمنتخب ماتيلداس ضد أيرلندا ولقد كان الفوز 1-0 أمام حشد كبير وملعب ممتلئ أمراً لم نشهده أنا وعائلتي من قبل. كان التشجيع والضجيج عندما سجلت [قائدة أستراليا] ستيف كاتلي ركلة الجزاء [لتحقيق الفوز] أمراً مثيراً للغاية."

أستراليا - أيرلندا: المجموعة الثانية - كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ Previous 01 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 02 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 03 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 04 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 05 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 06 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 07 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 08 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 09 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 10 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 11 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 12 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 13 / 13 Australia v Ireland: Group B - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Next

ستُشارك أستراليا مرة أخرى في اليوم الافتتاحي وذلك في بطولة كولومبيا 2024، وإن كانت هذه المرة كفريق زائر عندما تلتقي مع الدولة المضيفة للبطولة في بوغوتا يوم السبت. وتتفق زميلتها الشابة بيتا تريميس مع أفكار غروف حول الإلهام الذي خلفّته بطولة أستراليا ونيوزيلندا 2023 حيث قالت المهاجمة البالغة من العمر 18 سنة "كانت مشاهدة كأس العالم للسيدات بمثابة دافع كبير في مسيرتي المهنية. لقد ألهمني رؤية إيمان الجماهير وشجاعة وجودة اللاعبات للرغبة في التواجد على هذا الملعب لتمثيل بلدي يوماً ما."

وكما هو الحال في أستراليا، حقّقت كرة القدم للسيدات في أوتياروا نيوزيلندا أرباحاً كثيرة على العديد من الجبهات على مدار العام الماضي من العائدات المالية إلى هرم اللاعبات المعزّز. وقالت روبي ناثان مهاجمة أوتياروا نيوزيلندا، اللاعبة التي شاركت في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2022 FIFA™، أن بطولة العام الماضي قدمت دافعاً إضافياً. وقالت ناثان التي خاضت خمس مباريات على مستوى المنتخب الأول "لقد كانت القدرة على رؤية لاعبات من الطراز العالمي على أرضنا فرصة مذهلة، وألهمت مجموعتنا بأكملها. تمكّنت من مشاهدة نصف نهائي إسبانيا والسويد مباشرة والذي شهد مشاركة بعضاً من أفضل اللاعبات وكان الحصول على هذه الفرصة أمراً مذهلاً." وأضافت "اللعب في كأس العالم للكبار هو هدفي، لذا فإن اللعب في كأس العالم للفئات العمرية هو نقطة انطلاق. لا تأتي هذه الفرص كثيراً، لذا فإن اللعب ضد فرق من الطراز العالمي هو فرصة مُذهلة لنا جميعاً." ودعمت المدافعة زوي ماكيكين هذه المشاعر حيث قالت "لم نختبر حقاً متابعة كرة القدم للسيدات بهذا المستوى عن قرب من قبل." وأضافت "إنه شيء كنا جميعاً نتطلّع ونطمح إليه وآمل أن نتمكّن من إلهام البلاد بنفس الطريقة قليلاً. إنه شيء يحفزنا حقاً بالنظر إلى الضجة المحيطة بالبطولة حيث نريد أن نصنع القليل من ذلك الإلهام."