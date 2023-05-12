علامات Unilever للعناية الشخصية تنضم إلى الرعاة الرسميين لكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها FIFA مع علامات تجارية متخصِّصة في مجال العناية الشخصية كرعاة لمسابقات كرة القدم للسيدات والرجال وFIFA esports

أعلن FIFA اليوم عن انضمام Rexona وDove وLifebuoy وLux إلى قائمة الرعاة الرسميين لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، وهي علامات تجارية تابعة لشركة Unilever ومتخصصة في مجال العناية الشخصية. وستستمر هذه الشراكة التاريخية حتى عام 2027، حيث ستشمل أيضاً بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ونهائيات FIFAe، وهي المرة الأولى التي يتعاون فيها FIFA مع علامات تجارية متخصِّصة في مجال العناية الشخصية كرعاة لمسابقات كرة القدم للسيدات والرجال وFIFA esports.

وتشمل الاتفاقية تعاون FIFA وUnilever مع برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات، الذي تم إطلاقه عام 2020 بهدف توفير الفرص للنساء والفتيات وتعزيز النمو المستمر للعبة السيدات في مختلف أنحاء العالم. وبموجب ذلك، ستوفر شركة Unilever التمويل والموارد البشرية والدعم للبرامج المُصمَّمة خصيصاً لتطوير كرة القدم، في سبيل الاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تحظى به لعبة السيدات.

ومن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 أكبر حدث رياضي نسائي على وجه الأرض، حيث تشير التقديرات إلى نسبة متابعة تناهز ملياري شخص، بينما يسعى FIFA إلى بلوغ سقف 1,5 مليون متفرج في مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة، والتي من شأنها أن توفر العديد من الفرص لإلهام المزيد من النساء والفتيات للانخراط في اللعبة.

يتمحور هذا التعاون حول عدد من المشاريع القائمة التي تقودها العلامات التجارية التابعة لشركة Unilever، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، ومن بينها البرنامج الذي أطلقته Rexona تحت عنوان Breaking Limits (كسر الحدود)، وهو عبارة عن مبادرة تقدم التمويل للأنشطة الرياضية المجتمعية وتساعد الشباب على التغلب على الحواجز التي تحول دون ممارسة أي نشاط بدني. وبدورها، أطلقت Dove عام 2004 مشروع Self-Esteem (احترام الذات) بهدف إلهام الجيل القادم من الفتيات للثقة في أجسامهن، وقد استفادت من هذا البرنامج أكثر من 94 مليون فتاة حتى الآن.

من خلال دعمها لكرة القدم عبر جميع المستويات، من فئة البراعم إلى كبريات بطولات FIFA، ستتاح لشركة Unilever الفرصة لإعداد ما لا يقل عن 80 ألف حزمة هدايا تحتوي على منتجات العناية الشخصية وتقديمها إلى المشجعين مباشرة خلال مختلف أحداث FIFA على مدار السنوات القادمة.

وفي هذا الصدد، قال فابيان غارسيا، رئيس قسم العناية الشخصية في شركة Unilever: "من خلال تعاوننا مع بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023، ستتمكن علاماتنا التجارية من الوصول إلى جمهور هائل ومتفاعل مع الأحداث بشكل كبير، ولذا فإنها أمام فرصة سانحة للانخراط مع القاعدة الجماهيرية لكرة القدم النسائية الآخذة في الاتساع، وإثبات مدى أهميتها، وبناء أُسس تسويقية متينة، مع مراعاة أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة ودعم الأجيال القادمة من الرياضيات".