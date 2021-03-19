رودريجو: كأس العالم حلم يراودني منذ نعومة أظافري

رودريجو يفصح عن حلمه بتمثيل البرازيل في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يعرب عن إعجابه بكل من نيمار وكاسيميرو وكريم بنزيمة

يعتقد نجم ريال مدريد الشاب أن فريقه سيعتلي عرش إسبانيا وأوروبا هذا العام

عندما كان ظهير أيمن بالغ من العمر 27 عامًا يستعد لملاقاة نيمار في عام 2012، تلقى إشارة استحسان ومعها بعض النصائح... ليس من مدربه في ميراسول أو من أحد كبار لاعبي فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، الذي كان يدافع عن قميصه آنذاك، ولكن من ابنه البالغ من العمر 11 عامًا حينها.

بعد بضع سنوات من تلك الذكرى أصبح الابن يلعب إلى جانب نيمار في المنتخب البرازيلي الذي بدأ مشواره في تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بالفوز 5-0 على بوليفيا، حيث أثبت رودريجو أنه اسم على مسمى، وهو الذي يُلقَّب بالبرق.

حطم الجناح الشاب كل الأرقام القياسية مع سانتوس، بما في ذلك أنه أصبح أصغر برازيلي يسجل في كأس ليبرتادوريس، قبل أن يتعاقد معه ريال مدريد عن عمر لا يتجاوز 17 ربيعاً، حيث سجل هدفه الأول مع لوس بلانكوس في غضون دقيقة من ظهوره الأول، وفي باكورة مشاركاته في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أصبح أصغر لاعب برازيلي يهز الشباك في هذه المسابقة وثاني أصغر لاعب يسجل ثلاثية فيها بعد راؤول.

في حديث حصري لموقع FIFA.com، يفصح رودريجو عن تطلعاته لكأس العالم، وحظوظ ريال مدريد في المنافسات المحلية والقارية، معرباً في الوقت ذاته عن إعجابه بكل من نيمار وكاسيميرو وكريم بنزيمة.

FIFA.com: هناك شائعة بأن الظهير الأيمن لفريق ميراسول تلقى بعض النصائح الخاصة قبل الاضطلاع بمهمة مراقبة نيمار عندما كان هذا الأخير لاعباً في سانتوس ...

رودريجو: (يضحك) كنت ألعب في فئات الناشئين بنادي سانتوس، لذلك كنت أشاهد جميع مباريات نيمار. لقد رأيت الكثير من الحركات التي كان يقوم بها وأدركت مدى صعوبة مراقبة نيمار. كان عمري 11 عامًا فقط، لكنني طلبت من والدي أن ينتبه لأن نيمار سيفعل هذه الحركة أو تلك الحيلة. قدم والدي مباراة جيدة، لذلك ربما لم تكن نصائح الابن سيئة على الإطلاق!

من هم نجومك المفضلون في مرحلة الطفولة؟

لطالما أحببت نيمار وروبينيو وكريستيانو رونالدو، لكن مثلي الأعلى هو والدي. كنت أحب الذهاب لمشاهدته وهو يلعب. كنت أحزن لفراقنا بسبب كرة القدم، لكن في بعض الأحيان كنا نسافر بين المدن لنبقى سوية. توقف ذلك عندما انضممت إلى سانتوس.

ما رأيك في نيمار؟

إنه عبقري، إنه لاعب فريد. كما أنه إنسان رائع. في الفترة القصيرة التي قضيناها معًا، كان له تأثير كبير عليَّ.

منذ متى وأنت تحلم باللعب في كأس العالم؟

منذ أن بدأت أستوعب ماهية كرة القدم، وأنا أحلم باللعب في كأس العالم. كأس العالم في البرازيل شيء مذهل. أتذكر من أيام طفولتي صورة الشوارع وهي مطلية بالألوان البرازيلية. يجتمع جميع أفراد الأسرة لمشاهدة المباريات، والجميع يهتفون لمنتخب السيليساو بشغف وحماس. إنها ذكريات رائعة. الآن أريد أن أكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين كنت أشاهدهم. البرازيل لديها الكثير من اللاعبين الرائعين، لذلك فإن المنافسة على أشدها، لكن كل يوم أفعل كل ما في وسعي لتحقيق هذا الحلم. منذ أن أصبحت محترفًا وأنا في السادسة عشرة من عمري، أستمع دائمًا إلى كل نصائح مدربي، وأحاول استيعاب التوجيهات والتعلم من زملائي. أشكرهم جميعًا لمساعدتي في الوصول إلى ما أنا عليه الآن، لكنني سأستمر في المحاولة والتعلم والتطور لتحقيق حلمي المتمثل في خوض غمار كأس العالم.

لعلك تملك ميزة جيدة من خلال قدرتك على اللعب بالقدمين واللعب في أكثر من موقع. هل هي موهبة طبيعية أم شيء عملت عليه؟

أعتقد أن لدي موهبة طبيعية، لكن الفضل يعود أيضاً لوالدي وكثرة التدريب. منذ أن كنت صغيرًا جدًا، كان والدي يحثني على التسديد والاستقبال بكلتا القدمين. لقد تدربت كثيرًا على قدمي الأضعف، ويومًا بعد يوم أصبحت ألعب بالقدمين معاً.

باستثناء البرازيل، من برأيك لديه أوفر الحظوظ للفوز باللقب في قطر ٢٠٢٢؟

(يفكر) أعتقد أسبانيا أو فرنسا. إنهما منتخبان قويان حقاً. كما أن البرتغال تبني فريقًا جيدًا بالفعل.

في أحد تصريحاتك ذكرت أن رونالدو كان مثلك الأعلى. في منتصف عام 2018 تصادف رحيله مع انضمامك إلى ريال مدريد. هل أصبت بخيبة أمل لعدم حصولك على فرصة اللعب إلى جانب كريستيانو؟

لا. أنا سعيد لأنني حققت حلمي بالانضمام إلى ريال مدريد. لقد تابعت دائمًا مسيرة كريستيانو، وشاهدته يفعل المعجزات لريال مدريد. كان من الرائع أن ألعب إلى جانبه، لكنني سعيد جدًا لأنني أعيش حلم اللعب في ريال مدريد.

ما رأيك في كاسيميرو؟

إنه لاعب مدهش. لقد ساعدني كثيرًا منذ وصولي إلى هنا. إنه شخص رائع. كنت أشاهده يلعب على شاشة التلفزيون وكان يعجبني كثيراً، لكنه أفضل مما كنت أتصور. كاسيميرو بلا شك أفضل لاعب خط وسط دفاعي في العالم.

لقد خلبت الألباب في دوري الأبطال. لا شك أنك مسرور بأدائك في هذه المنافسة؟

بالتأكيد. لحسن الحظ، في كل مباراة لعبتها في هذه المسابقة، تمكنت من تسجيل هدف أو تقديم تمريرة حاسمة أو اللعب بشكل جيد ومساعدة فريقي على بلوغ الغاية المنشودة. نحن سعداء ببلوغ ربع النهائي، لكن هدفنا هو الفوز بالمباراة النهائية. لسنا مرشحين هذا العام، لكنني أعتقد أنه يمكننا الفوز بدوري الأبطال.

المنافس القادم سيكون ليفربول ...

كلما تقدمت في هذه المنافسة، زادت صعوبة الأمر. في هذه المرحلة، كل الفرق قوية حقًا، وليفربول واحد منهم. ستكونان بالتأكيد مباراتين رائعتين، متكافئتان للغاية.

يحتل ريال المركز الثالث في الدوري الأسباني بفارق ست نقاط عن المتصدر أتليتيكو. هل تعتقد أنكم ستفوزون باللقب؟

بدون شك. مازالت هناك الكثير من النقاط على المحك. نحن نعمل بجد. الأمر يتعلق بالاستمرارية. في العام الماضي كنا خلف برشلونة، لكننا حققنا سلسلة من الانتصارات معًا وفزنا باللقب. نحن بحاجة لفعل الشيء نفسه مرة أخرى. هذا الفريق لديه روح قتالية عالية ويزخر بالكثير من المواهب. أعتقد أن مقومات النجاح اجتمعت في الوقت المناسب ولدينا فرصة كبيرة في أن نتوج باللقب.

سيتقابل ريال مدريد وبرشلونة قريباً. ما هو الشعور الذي ينتاب اللاعب عند خوض الكلاسيكو؟

إنه إحساس رائع. قبل أسبوع تقريبًا من المباراة تبدأ تحس بذلك. إنها مباراة يحلم بها كل من يحب كرة القدم. العالم بأكمله يشاهدها. من المذهل المشاركة في مباراة بهذا الحجم.

من برأيك أفضل لاعب في العالم؟

بنزيمة. إنه لاعب استثنائي. إنه يقدم موسماً مذهلاً، وكان قد قدم موسماً رائعاً العام الماضي. مسيرته تزخر بعدة مواسم مذهلة. اللعب بجانبه شرف كبير. أنا أستمتع حقًا بتمرير الكرة إليه. إنه رائع في إنهاء الهجمات. كما أنه شخص رائع حقًا.

ماذا تفعل في وقت فراغك؟