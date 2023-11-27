أجواء كأس العالم FIFA 2026™ تشتعل مع استقبال مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ سقف مليوني زائر

عدد مذهل من المشجعين يحتفلون بكأس العالم FIFA™ في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ بعد إقامة أول 24 مباراة

مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري تستقطب أكبر الحشود الجماهيرية

مواقع المهرجان في كندا والولايات المتحدة تعمل باستمرار بطاقتها الاستيعابية الكاملة، برنامج حافل بالفعاليات خلال الفترة المتبقية من البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو/تموز

مع استئثار بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بالاهتمام الجماهيري والإعلامي في مشارق الأرض ومغاربها، أصبح مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ الوجهة الأمثل لعشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، حيث يعيشون الأجواء بكل تفاصيلها ويؤدون دورهم في أعظم حدث على وجه الأرض.

وخلال نسخة هذا العام، تقام فعاليات مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في 13 مدينة، موزعة على الدول المستضيفة الثلاث، حيث رحّبت جميعها بحماس بالزوار المتشوقين لمتابعة أرفع عرض كروي على وجه الأرض.

وبالفعل، كانت الحشود الحماسية الغفيرة في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival واحدة من أبرز القصص اللافتة في الأيام الأولى، بعدما بلغ زواره اليوم حاجز المليونين، إثر تسجيل 1992302 زائر خلال الجولة الأولى من مباريات كأس العالم FIFA 2026™، التي اختُتمت أمس، 17 يونيو/حزيران. وبينما ظلت المواقع في كندا والولايات المتحدة تعمل باستمرار بطاقتها الاستيعابية الكاملة، تتصدر المدن المكسيكية المضيفة الثلاث حتى الآن من حيث استقطاب أكبر الحشود، إذ بلغت أعداد الحضور التراكمية 527100 في مكسيكو سيتي، و244710 في مونتيري، و218424 في غوادالاخارا، على التوالي.

“وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جاني إنفانتينو: "لقد شكّل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival جزءاً أساسياً من عروضنا الموجهة إلى المشجعين، ونحن سعداء بالإقبال الذي حظي به من الزوار حتى الآن". وأضاف: "أردنا إنشاء مساحات في مختلف الدول المستضيفة تجمع بين السكان المحليين والمشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بكأس العالم FIFA 2026، إلى جانب العروض الترفيهية المذهلة والنكهات المحلية. ذلك أن الاستجابة الرائعة التي لمسناها حتى الآن دليل على رؤية المدن المضيفة وتفانيها، ونتطلع إلى الترحيب بملايين إضافية من المشجعين خلال الأسابيع المقبلة".

وقد بدأت الأجواء بقوة خلال يوم افتتاح البطولة، الخميس 11 يونيو/حزيران، عندما توافد المشجعون إلى ساحة زوكالو الرئيسية في مكسيكو سيتي لمتابعة فوز أحد البلدين المضيفين في مباراته الافتتاحية، بينما احتشدت الجماهير بأعداد غفيرة أيضاً في مونتيري وغوادالاخارا لتشجيع منتخب "إل تري".

وجاء هذا الإقبال الكبير امتداداً للزخم الذي بدأ قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة، خلال حفل العد التنازلي الخاص في مكسيكو سيتي ولوس أنجلوس وتورونتو، حيث استقطب مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في المدينة الكندية جمهوراً تابع عروضاً لكل من برايان آدامز، ونورا فتحي مع سانجوي، وفيجيدريم، بالإضافة إلى تعاون خاص بين "AHI" ووايكلف جين.

وفي 12 يونيو/حزيران، ومع انطلاق مشوارَي كندا والمنتخب الأمريكي بنتائج إيجابية، شهد البلدان المضيفان امتلاء مواقع المهرجان عن بكرة أبيها.

وشهدت الأيام التالية فعاليات حظيت بحضور كبير في مدن متنوعة مثل أتلانتا ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي وميامي وفانكوفر، حيث أضفت كل مدينة لمستها الثقافية والترفيهية الخاصة على هذه الاحتفالات. كما استقطبت العروض الموسيقية لفنانين من أمثال لويس فونسي في فيلادلفيا، وبيتبول في ميامي، وجيسي رييز في فانكوفر، وسَمَر ووكر في أتلانتا اهتماماً واسعاً.

ومع وجود العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات المخطط لها إلى جانب البث المباشر لمباريات كأس العالم FIFA™ على الشاشات العملاقة، من المنتظر أن تزداد تجربة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival رونقاً وتميزاً خلال الأسابيع المقبلة.

وتشمل أبرز الفعاليات المقبلة عروضاً لكل من لوداكريس وكيلر مايك وسيلو غرين ودافيدو في أتلانتا، بينما ستشهد مواقع أخرى مشاركة أسماء مثل موتلي كرو، وذا أول-أمريكان ريجيكتس، وفلو رايدا، وأشانتي، وجا رول، وفرقة ذا تشينسموكرز.