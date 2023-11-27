أكبر تشكيلة من الفعاليات الجماهيرية في المدن المستضيفة بتاريخ البطولة تشعل الاحتفالات بكأس العالم FIFA 2026™

المدن المستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة تقدم باقة من الأجواء الفريدة والمشوقة لمشاهدة المباريات والترفيه

13 موقعاً لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ تعرض المباريات على شاشات عملاقة، وتقدم تجارب محلية وعروضاً لأبرز الفنانين وأساطير FIFA وغيرها الكثير في مختلف المواقع

توفر الفعاليات الجماهيرية الإضافية التي تنظمها المدن المستضيفة خيارات أكثر من أي وقت مضى للاحتفاء بأجواء البطولة

بهدف الارتقاء بمستوى الحماس المتصاعد المحيط ببطولة كأس العالم FIFA 2026™، تم الإعلان رسمياً عن إقامة سلسلة من الفعاليات الجماهيرية المبهرة في مختلف المدن المستضيفة الموزّعة على كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ستعمل هذه الاحتفالات على إحياء أجواء البطولة وبث الحماس فيها بعيداً وخارج أسوار الملاعب، لتكون المتمم المثالي لتجربة حضور المباريات، أو البديل الذي لا يُنسى للمشجعين الذين لا يملكون تذاكر. ومن خلال نقل المباريات عبر شاشات عملاقة، وتقديم عروض موسيقية عالمية المستوى، إلى جانب أنشطة ترفيهية مصممة خصيصاً لتناسب الطابع المحلي لكل مدينة، ستوفر هذه الفعاليات للمشجعين سبلاً غير مسبوقة للتواصل والاحتفال، وصناعة ذكريات تدوم مدى الحياة في أضخم عرض على وجه الأرض.

يستعد FIFA لتقديم النسخة الأكبر والأوسع انتشاراً على الصعيد الجغرافي في تاريخ مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، حيث تمتد فعالياته على مسافة تقارب 4,000 كيلومتر عبر الدول الثلاث المستضيفة. سيقام مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في 13 مدينة مستضيفة باعتباره الوجهة الرسمية للمشجعين في نسخة هذا العام من كأس العالم FIFA™، ليمثل قلب كرة القدم النابض حيث تتحد الجماهير، وتتلاقى العواطف، وتدب الحياة الحقيقية في أوصال اللعبة.

وبالتوازي مع مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، تم الإعلان رسمياً عن تنظيم مجموعة من الفعاليات الجماهيرية الإضافية في مختلف المدن المستضيفة، بما في ذلك لوس أنجلوس، ونيويورك نيوجيرسي، وفيلادلفيا. ستوفر هذه الفعاليات الجماهيرية، المُصمّمة بالشراكة مع اللجان المحلية المنظمة، فرصاً إضافية للمشجعين لمتابعة المباريات معاً وسط أجواء حيوية مفعمة بالحماس.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم FIFA 2026 هيمو شريجي: يمثل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival المزيج المثالي الذي تلتقي فيه كرة القدم والترفيه والثقافة المحلية، ليقدم للمشجعين تجربة فريدة من نوعها لكأس العالم FIFA 2026 خارج أسوار الملاعب،

ستسهم هذه المواقع الأيقونية في توحيد المشجعين من شتى أنحاء العالم، بينما تسلط الضوء على الروح الفريدة لكل مدينة مستضيفة من خلال كرة القدم، والموسيقى، والأطعمة، والثقافة، ولحظات التواصل المشتركة. وإلى جانب التجمعات الجماهيرية الإضافية الممتدة عبر القارة، ستقدم نسخة كأس العالم هذه تجربة المشجعين الأكثر تنوعاً، وحيوية، واتساعاً في تاريخ البطولة".

مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival

تُعد مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، المُصمّمة لتمثل مراكز تجمع رئيسية للجمهور، مساحات تفاعلية غامرة تتيح للمشجعين حضور حفلات موسيقية حية وعروض فنية تحييها نخبة مميزة من الفنانين، إلى جانب المشاركة في ألعاب تفاعلية مستوحاة من كرة القدم تناسب جميع الأعمار، والاستمتاع بفعاليات مبتكرة تقدمها الجهات الراعية، فضلاً عن زيارة متاجر FIFA الرسمية التي توفر المنتجات المرخصة لبطولة كأس العالم FIFA 2026.واستكمالاً للأجواء العائلية المميزة، ستتوفر خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تناسب كافة الأذواق في جميع المواقع، والتي تم تصميمها بعناية لتعكس ثقافة وهوية المدن المستضيفة.

يُعتبر برنامج مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival ركيزة أساسية في تجربة مشجّعي كأس العالم FIFA، وقد استقطب البرنامج، منذ انطلاقه قبل 20 عاماً، أكثر من 40 مليون مشجع من شتى أنحاء العالم. وخلال بطولة كأس العالم FIFA 2026، سيتم تطبيق هذه المبادرة في 13 مدينة مستضيفة، لتتجاوز بذلك النسخ السابقة في ألمانيا عام 2006 والبرازيل عام 2014، والتي شهدت كل منهما تنظيم الفعاليات في 12 موقعاً.

يُذكر أن مهرجانات المشجعين FIFA Fan Festival™ هي ثمرة التعاون بين FIFA واللجان المنظمة المحلية، وسيكون كلّ واحد منها مُصممّاً ليمثّل روح المدينة المستضيفة وثقافتها ومجتمعها. وسيكون كلّ موقع مصمَّماً على نسق المدينة المستضيفة التي يقع فيها من حيث ساعات العمل والسعة والبرامج.

تختلف شروط الدخول إلى مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival من مدينة إلى أخرى، إذ تتيح العديد من المواقع دخولاً مجانياً بالكامل أو تطلب تسجيلاً مجانياً مسبقاً، بينما قد تتطلب مواقع أخرى مختارة اقتناء تذاكر مدفوعة. للاطلاع على كامل تفاصيل الدخول، وتواريخ الافتتاح، ومواعيد عمل المواقع، يرجى زيارةالصفحة الرسمية لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com.للحصول على أحدث المعلومات والمستجدات، نحثّ المشجعين على زيارة موقع FIFA.com وتحميل التطبيق الرسمي للبطولة، المتاح عبر متجري App Store وGoogle Play.كما ستتوفر معلومات إضافية عبر الشبكات الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA على منصات التواصل الاجتماعي، في حين سيتم تقديم التفاصيل الخاصة بكل مدينة عبر قنوات واتساب التابعة للمدن المستضيفة المعنية.

فعاليات جماهيرية إضافية في المدن المستضيفة

سيتردّد صدى كأس العالم FIFA 2026 في أقاصي العالم. وفي الدول الثلاث المستضيفة وحتّى أبعد من ذلك،ستسهم فعاليات جماهيرية رسمية إضافية تابعة لـ FIFA وبإدارة اللجان المحلية في المدن المستضيفة وجهات تنظيمية أخرى، في توسيع نطاق احتفالات البطولة لتمتد وتتجاوز أي موقع منفرد.

ستضمن الفعاليات الجماهيرية المقامة في لوس أنجلوس، ونيويورك نيوجيرسي، وفيلادلفيا، إتاحة الفرصة لمختلف المجتمعات المحلية لمشاطرة شغف كأس العالم وحماسه، من خلال تجارب وأنشطة ترويجية وتفاعلية يستمتع بها المشجعون طوال فترة البطولة. يمكن العثور على معلومات إضافية حول الفعاليات الجماهيرية في المدن المستضيفة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com، ومن خلال الصفحات الإلكترونية للجان المحلية في الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026.

مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival:

كندا

تورونتو | موقع فورت يورك الوطني التاريخي و The Bentway في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في تورونتو، سيستمتع المشجعون بحماسة اللعبة الجميلة في بيئة مدنية فريدة من نوعها، بالقرب من وسط المدينة ومحطات النقل العام وملعب تورونتو حيث يجتمع التاريخ بالحضارة والإبداع. تُمكّن الفعالية المشجعين من مشاهدة المباريات مباشرة، وتقدّم لهم مجموعة من أطيب وألذّ المأكولات، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الفنية والموسيقى والبرامج المحليّة التي تعكس الجاذبية التي تتمتع بها مدينة تورونتو على مستوى العالم تحت شعار العالم في مدينة واحدة.

فانكوفر | المعرض الوطني للمحيط الهادئ، في هايستينغز بارك

يُقام مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في فانكوفر في المعرض الوطني للمحيط الهادئ، في هايستينغز بارك. سيحظى المشجعون بالفرصة لمشاهدة المباريات على شاشات عملاقة أمام الجبال الساحلية الشاهقة، وتذوّق الطعام من الباعة المحليين والاستمتاع بالترفيه المباشر وتجارب المشجعين التفاعلية، التي يقدّمها هذا الموقع في الهواء الطلق.

المكسيك

غوادالاخارا | ساحة ليبيراسيون

سيتميز موقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في غوادالاخارا بإقامته في منطقة وسط المدينة الأيقونية، وهو مساحة تفيض بالثقافة والتراث العريق ما يضفي بعداً استثنائياً يرتقي بتجربة المشجعين. يقدّم هذا المهرجان الموسيقى والفنون والمطبخ المحلّي والشاشات العملاقة والأنشطة لجميع الأعمال، ليعكس الطاقة التي تتميّز بها روح اللعبة بالإضافة إلى البيئة الحماسية لغوادالاخارا.

مكسيكو سيتي | مكسيكو سيتي سوكالو في قلب مكسيكو سيتي، وفي المكان حيث شيّدت شعوب الأزتيك معبد تينوكتيتلان، سيُبنى مكان رمزي جديد: أعظم صرح لكرة القدم. هنا، حيث كُرّمت الآلهة في الماضي، سنجتمع للاحتفال بالشغف العالمي في عصرنا الحالي، ولتحويل كلّ مباراة في كأس العالم FIFA إلى احتفال يوحّد آلاف المشجعين من تحت راية الحبّ والتفاني.

مونتيري | باركي فونديدورا يقع باركي فونديدورا في وسط مدينة مونتيري، وسيصبح فصلاً من حكاية كأس العالم FIFA 2026.يحمل الموقع آثار روح المدينة التي تتميّز بالعمل الشاق والتطور نحو مستقبل مشرق. تحيط بالمنتزه معالم طبيعية خلّابة ويطلّ على قمم وجبال مونتيري الشاهقة، مثل سيرو دي لا سيّا، وسييرا مادري أورينتال، وهواستيكا، وسيرو دي لاس ميتراس، ما يجعل من مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival تجربة لا تُنسى.

الولايات المتحدة

أتلانتا | سنتانيال أولمبيك بارك

يقع سنتانيال أولمبيك بارك في مركز مدينة أتلانتا التي استقبلت العالم منذ 30 سنة في عام 1996 بمناسبة استضافة الألعاب الأولمبية. يقع المنتزه في مدينة تزخر بتاريخ عريق من الحقوق المدنية والتأثير الثقافي، وسيتحوّل مجدداً إلى مكان تجمّع بمناسبة كأس العالم FIFA 2026. سينبض الموقع بالحياة على وقع الأنغام الموسيقية واللحظات المشتركة النابضة بالفرح. لأنّه مهما كان موطنك، عندما تأتي إلى جورجيا، ستصبح فرداً من العائلة. أتلانتا مستعدة لاستقبال العالم.

بوسطن | سيتي هول بلازا

سيقدم موقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في ساحة سيتي هول بلازا ببوسطن احتفالية غامرة بالملامح والمؤثرات المتميزة في قلب المدينة، ببرنامج فعاليات يمتد حتى 16 يوماً. وسيكون بمقدور الجماهير الاستمتاع بالبث المباشر للمباريات، والألعاب والأنشطة التفاعلية، إلى جانب خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تعكس بصدق الهوية والثقافة المحلية لمدينة بوسطن.

دالاس | فير بارك

سيكون مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في فير بارك في دالاس المكان المنشود لمشجعي كرة القدم ليرفرفوا بأعلامهم ويشاهدوا المباريات ويحتفلوا بكلّ ما يتعلّق بكرة القدم. وسيستمتع المشجعون بتجربة حية تعيش وتتنفس كأس العالم في ظلّ الضيافة الكريمة لتكساس، وسيقدّم مجموعة من الأعمال الموسيقية والترفيه والعرض المباشر للمباريات، بالإضافة إلى الثقافة والمأكولات المحلية والتنشيطات التفاعلية.

هيوستن | شرق وسط المدينة

يقع هذا الشارع السكني النابض بالحياة حيث يحلو التنزّه سيراً على الأقدام في قلب حيّ كرة القدم في هيوستن، ويقدّم تاريخاً غنياً ومزيجاً من الشركات الناجحة والأنماط ذات الثقافات المختلفة، ما يجعل منه الموقع المثالي للاحتفال باللعبة العالمية.

المتحف والنصب التذكاري الوطني للحرب العالمية الأولى

يُعتبر المتحف والنصب التذكاري الوطني للحرب العالمية الأولى الشرفة الأمامية لكانساس سيتي، ويطلّ على أفق المدينة ما يجعل منه رمزاً للوحدة العالمية. يستضيف هذا الموقع الرمزي المشجعين احتفاءً باللعبة العالمية الجميلة من خلال العرض المباشر للمباريات، والموسيقى والمأكولات بالإضافة إلى الضيافة والطاقة التي تتميّز بهما كانساس سيتي، حيث الشغف العالمي يلتقي بالفخر المحلّي.

لوس أنجلوس| كوليسيوم لوس أنجلوس التذكاري سيحوّل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في لوس أنجلوس كوليسيوم لوس أنجلوس التذكاري إلى موقعاً عالمياً للاحتفالات.وسيتهافت عليه المشجعون من كافّة أنحاء العالم لخوض تجربة مشاهدة المباريات المباشرة، والاستمتاع بألذ المأكولات والمشروبات وأنشطة تقيمها الجهات الراعية ضمن برنامج ترفيهيّ حيويّ يتضمن عروضاً موسيقية عالمية المستوى يحييها ضيوف متميزون. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة موقع FIFA.com والصفحات الخاصة بالمدن المستضيفة.

ميامي | بايفرونت بارك

مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في ميامي متاح أمام الجميع، ويقدّم احتفالات رائعة تعكس روح البطولة من خلال العرض المباشر للمباريات، والأنشطة الترفيهية المثيرة، والعروض الثقافية، والمأكولات المحلية، والألعاب التفاعلية، وتجارب المشجعين الغامرة. سواءً كنتم تملكون تذكرة للمباريات أو لا، هنا يلتقي الشغف العالمي بكرة القدم مع الطاقة والتنوّع والإيقاع التي تتميّز بها ميامي.

فيلادلفيا | ليمون هيل، فيرمونت بارك

يستضيف ليمون هيل الواقع في فيرمونت بارك مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في فيلادلفيا. ويقدّم هذا الموقع عروضاً مباشرة للمباريات وحفلات موسيقية وعروض ثقافية بالإضافة إلى باعة المأكولات والأنشطة التفاعلية، ضمن مساحة تعجّ بالطاقة ليتمكّن المشجعون من التواصل والاحتفال، ويترك إرثاً دائماً لا ينفكّ عن تقديم البهجة والسعادة في فيلادلفيا حتّى بعد إسدال الستارة على البطولة.

فعاليات جماهيرية إضافية في المدن المستضيفة

لوس أنجلوس|مواقع متعدّدة ستنقل مناطق المشجعين في لوس أنجلوس أجواء البطولة الحماسية وشغفها إلى مختلف المجتمعات المحلية في أرجاء مقاطعة لوس أنجلوس، لتقرّب منصات البث المباشر للمباريات والتجارب الجماهيرية الغامرة من أماكن سكن المشجعين، ومقار عملهم، ومواقع تجمعهم.

نيويورك نيوجيرسي | مواقع متعددة

ستتيح ستة مواقع موزّعة على نيويورك ونيوجيرسي، بما في ذلك مركز روكفلر ومجمع USTA في كوينز، للمشجعين فرصة متابعة البث المباشر للمباريات، والاستمتاع بتجارب غامرة، وعروض ثقافية، وفقرات موسيقية، بالإضافة إلى فعاليات مجتمعية صُممت خصيصاً لخدمة السكان المحليين والزوار القادمين من جميع أنحاء العالم

فيلادلفيا | مواقع متعدّدة

سيتمكّن الجماهير في جميع أنحاء الولاية من المشاركة في أجواء الإثارة والشغف المصاحبة للفعالية الرياضية الأضخم في العالم، وذلك من خلال الفعاليات الجماهيرية التي ستشهدها مدن بيتسبرغ، وريدينغ، وسكرانتون. وستدمج الأنشطة المخصصة للمشجعين بين عرض مباريات كأس العالم FIFA والعروض الموسيقية الحية، والمأكولات المحلية، والفقرات الترفيهية، والمبادرات التنشيطية، وذلك بهدف تنظيم فعاليات مجتمعية تناسب كافة الأعمار.

منطقة خليج سان فرانسيسكو | مواقع متعدّدة

تماشياً مع رسالة اللجنة المنظمة في الدولة المستضيفة الرامية إلى توحيد منطقة الخليج عبر الرياضة، سيتاح للسكان والزوار على حد سواء، من سان فرانسيسكو إلى سانتا كروز، ومن أوكلاند إلى سان خوسيه، وفي كل ما بينها من مناطق، فرصة الاستمتاع بتجارب ومهرجانات بث عامة ومجانية، صُممت خصيصاً لتناسب مجتمعاتهم المحلية.

سياتل | باسيفيك بليس

سيقدم بيت كرة القدم في سياتل أجواءً حيوية نابضة بالحياة مستوحاة من ثقافة وطبيعة منطقة الشمال الغربي للمحيط الهادئ، حيث ستكون بانتظار المشجعين تجربة بث فريدة من نوعها، إلى جانب الاستمتاع بخيارات الأطعمة والمشروبات، والبرامج اليومية، ومتجر التجزئة الحصري لمنتجات FIFA، والأنشطة المتنوعة، وغيرها الكثير.