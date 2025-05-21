لاعبة نيجيريا الدولية السابقة وبطلة أفريقيا لوريتا سادوه تتواصل من جديد مع كرة القدم كمتطوعة في كأس العالم للأندية FIFA

كانت لوريتا سادوه مدافعة نيجيرية دولية وفازت بكأس الأمم الأفريقية للسيدات عام 2010 مع منتخب بلادها

انتقلت سادوه إلى الولايات المتحدة في عام 2021 وتعمل كمتطوعة في علاقات الضيوف في كأس العالم للأندية FIFA™ في العاصمة واشنطن

تقدم أكثر من 68,000 شخص لشغل 8,000 منصب تطوعي في النسخة الافتتاحية التي تضم 32 فريقاً من كأس العالم للأندية FIFA

تُشارك لوريتا سادوه كمتطوعة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، حيث كانت على بعد خطوات قليلة من قلب الحدث خلال مباراة نادي العين الإماراتي ونادي يوفنتوس الإيطالي التي افتتحت جدول مباريات البطولة في العاصمة واشنطن، وأتيحت لها الفرصة للمساعدة في عمليات استقبال كبار الشخصيات.

وكان من بين الحاضرين في ملعب أودي فيلد رئيس FIFA جياني إنفانتينو - "لقد تصافحت معه، وكان ذلك رائعاً"، كما قالت سادوه - وكان إنفانتينو رفقة الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث. ومع ذلك، كان لقاء سادوه الأكثر إثارة لكبار الشخصيات مع المدير التنفيذي ليوفنتوس جورجيو كيليني، مدافع البيانكونيري وإيطاليا السابق.

وقالت اللاعبة النيجيرية السابقة عن لقاء كيليني "كان لطيفاً. لقد أخبرته أنه كان من الرائع حقاً أن ألتقي به. كان حوله كل هؤلاء الأشخاص، الأمن والأصدقاء. لذا، كان يجب أن يكون اللقاء سريعاً جداً. لم يكن لدينا الوقت الكافي للتحدث."

لو كان هناك وقت للحديث، لاكتشفت كيليني أن سادوه لم تكن متطوّعة نموذجية فقط، فهي في الواقع من كبار الشخصيات ولديها شيء تاريخي مشترك مع نظيرها الإيطالي. سادوه هي مدافعة دولية سابقة وبطلة قارية تماماً مثل كيليني الفائز بكأس الأمم الأوروبية 2020 مع الآزوري.

خلال مسيرتها الكروية التي تضمنت فترة لعب طويلة مع فريق بايلسا كوينز إف سي (NWFL) القوي في الدوري النيجيري لكرة القدم للسيدات (NWFL) وعام في فنلندا، توّجت سادوه ثماني مرات مع منتخب نيجيريا. كانت ضمن تشكيلة النسور التي فازت بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية للسيدات عام 2008 في غينيا الاستوائية، ثم كانت ضمن الفريق الذي رفع الكأس بعد ذلك بعامين في جنوب أفريقيا.

وعلى الرغم من أن الميدالية الذهبية التي فازت بها سادوه لا تزال معها في منزلها في ضواحي ميريلاند بين بالتيمور والعاصمة الأمريكية، إلا أن مآثرها في اللعب تبدو بعيدة بشكل متزايد، وتأمل في إعادة التواصل مع اللعبة. بعد اعتزالها بعد موسم 2013، عملت سادوه لفترة وجيزة في مجال الرعاية والتسويق في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، ثم في مؤسسة توفر فرصاً رياضية للأطفال من المجتمعات الضعيفة.

وفي عام 2016، حصلت على منحة دراسية لدراسة الإدارة الرياضية والعلاقات الدولية في كوريا الجنوبية. مددت سادوه فترة إقامتها وحصلت على درجة الماجستير في الدراسات الدولية قبل أن تنتقل إلى ولاية ميريلاند في عام 2021 لتكون قريبة من شقيقتها. على الرغم من أن سادوه انخرطت في تدريب الشباب أثناء عملها بدوام كامل في مجال تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية، إلا أنها قالت إنها تتوق إلى إحياء مشاركتها في كرة القدم. وقد دفعها هذا الشوق إلى التقدم بطلب لتكون متطوّعة في كأس العالم للأندية FIFA. وقالت: "أتطلّع إلى التركيز على المكان الذي يكمن فيه شغفي. أسعى إلى رد الجميل. أتطلّع إلى التواصل ودعم المنافسة وأن أكون جزءاً من الإثارة."

يعتمد FIFA بشكل كبير على تفاني والتزام ومهارات آلاف المتطوعين الذين يكرسون وقتهم وطاقتهم لإحياء المسابقات المعقدة. من الخدمات اللوجستية والضيافة إلى التكنولوجيا والإعلام وعلاقات المشجعين، يضمن متطوعو FIFA سير الأمور بشكل صحيح مع إضفاء نكهة محلية لا تخطئها العين على كل حدث.

و قال السيد إنفانتينو عند فتح باب التقديم لكأس العالم للأندية FIFA في يناير/كانون الثاني "ستستضيف الولايات المتحدة أفضل 32 نادياً في العالم ومشجعيهم، وسيكون متطوعونا الرائعون هم الوجوه المبتسمة التي ترحب بهم وتخلق الأجواء المبهجة التي تجعل فعاليات FIFA مميزة للغاية. وستكون هذه فرصة لهم لتمثيل مدنهم المضيفة ومشاركة ثقافتهم الفريدة مع العالم."

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تقدم أكثر من 68,000 متطوع للمشاركة في النسخة الافتتاحية الموسعة من كأس العالم للأندية FIFA. كان طلب سادوه، الذي تضمن صورة لها وهي تلعب ضد جنوب أفريقيا، واحداً من بين حوالي 8000 طلب تم قبوله.

تشعر سادوه، التي تتحدّث ثلاث لغات، بسعادة غامرة بالتقدم الواسع الذي أحرزته اللعبة النسائية، لكنها قالت إنها الآن تشعر بالإلهام للمساعدة في تطويرها أكثر. وعلى الرغم من أنها كانت مترددة في الحديث بشكل مفرط عن إنجازاتها ولم تُعرّف نفسها لكيليني، إلا أن سادوه قالت إنها تأمل أن تكون تجربتها في كأس العالم للأندية FIFA بمثابة مدخل للعودة إلى كرة القدم، مع المساعدة في تعزيز روابطها بالرياضة في وطنها الجديد. إنها حريصة بشكل خاص على العمل في المجال الإداري.

وتشعر أن مشاركتها كمتطوعة خلال المباريات الثلاث في واشنطن بمثابة نقطة انطلاق مثالية.