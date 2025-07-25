صوت روح الفريق: الكشف عن الهوية الصوتية لبرنامج متطوعي كأس العالم FIFA 2026™

"FIFA Volunteer Theme x FIFA World Cup 26™" من إنتاج DJane Violet تُجسّد شغف المتطوّعين وحيويتهم – النبض الحقيقي لفعاليات FIFA

عضوة فخورة بانتمائها لمجتمع متطوّعي FIFA تؤلف الهوية الصوتية الرسمية، وهي متاحة الآن على أبرز منصات الموسيقى عبر قناة FIFA على يوتيوب

فتح باب تقديم الطلبات للتطوّع في البطولة التي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة يبدأ في أغسطس/آب

كيف يبدو صوت العمل التطوّعي؟ في برنامج متطوعي لكأس العالم FIFA 2026™، يأخذ العمل التطوّعي طابعاً قوامه الطاقة المُشعّة وروح الوحدة والتركيز على الهدف المنشود – وهي عناصر تُجسدها هذه الهوية الصوتية الجديدة النابضة بالحياة، التي تحتفي بالمتطوّعين الذين يضفون الروح والحيوية على أجواء البطولة، وتمثل خطوة جريئة لربط الصوت بجوهر التجربة وروحها. وقد أبدعت هذه الهوية الصوتية بعنوان "FIFA Volunteer Theme x FIFA World Cup 26™" عضوة مبتكِرة وفخورة بانتمائها لمجتمع متطوّعي FIFA، وهي ليخاندرا غونزاليز،

ابنة العاصمة الفنزويلية كاراكاس، التي تعمل منسقة موسيقية ومنتجة أغانٍ تحت الاسم الفني DJane Violet، حيث تؤمن أشد الإيمان بأن الموسيقى تُعد من أقوى الأشكال الفنية للتعبير على المشاعر. منذ انضمامها إلى مجتمع متطوعي FIFA في عام 2022، أظهرت أليخاندرا شغفاً كبيراً بكرة القدم والعمل التطوعي، وتمت دعوتها لتأليف الهوية الصوتية الرسمية للمتطوعين في في المهرجان العالمي الذي سيقام بمختلف أرجاء أمريكا الشمالية.

وبهذه المناسبة صرحت غونزاليز قائلة: "إنني أعشق كرة القدم منذ نعومة أظافري، وأنا مهتمة جداً بالمشاركة في فعالية بهذا الحجم؛ أما بخصوص العمل التطوعي، فهو نابع من إعجاب عميق بالأيادي الخفية التي تجعل اللحظات العظيمة ممكنة، ليس في الفعاليات فحسب ولكن في الحياة عموماً. هذه الأغنية هي طريقتي في تكريم من يقفون خلف الكواليس لجعل كل شيء ممكناً – فهُم فعلاً النبض الحقيقي لكأس العالم FIFA".

وتأمل غونزاليز أيضاً أن تُسهم بطاقتها الإبداعية كمتطوعة دولية في المكسيك العام المقبل، حيث أردفت قائلة: "التطوع في البطولة، وسماع الأغنية تُعزف أمام آلاف المشجعين من شتى أنحاء العالم، سيكون أروع ختام لهذه المغامرة الشيّقة: يا له من إحساس رائع بأن أتواجد هناك، وأعيش التجربة بكل تفاصيلها، بل وأتشاركها مع الأشخاص الذين كانوا مصدر إلهامي في تأليف هذه المقطوعة".

وبإمكان المشجعين والمتطوعين المحتملين في البرنامج الاستماع إلى الهوية الصوتية لمتطوعي FIFA عبر أبرز منصات الموسيقى مثل Spotify وApple Music، فضلاً عن مشاهدتها عبر قناة FIFA على يوتيوب.

ومن المتوقع أن يُسجِّل حوالي 65 ألف شخص طلباتهم للمشاركة في برنامج متطوعي كأس العالم FIFA 2026™، مما يجعل هذا البرنامج التطوعي الأكبر في تاريخ FIFA على الإطلاق. ومع اقتراب موعد فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج اعتباراً من أغسطس/آب المقبل، يمكن للراغبين في الانضمام إلى متطوعي البطولة التسجيل الآن عبر الموقع الإلكتروني volunteer.fifa.com للحصول على مزيد من المعلومات.

هذا وكان FIFA قد تعاون في وقت سابق من هذا العام مع منتجين موسيقيين موهوبين من المدن الست عشرة المضيفة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث اضطلع هؤلاء المنتجون الموسيقيون بابتكار هويّات صوتية مخصصة لكل ملعب من الملاعب الـ16 المضيفة، حيث حوّلوا جوهر كل مدينة بملعبها إلى موسيقى تنبض بالحياة.