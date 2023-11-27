FIFA يعلن اختيار Kraken داعماً رسمياً لكأس العالم FIFA 2026™ في مجال التداول بالعملات المشفّرة

تزوّد Kraken مشجعي كرة القدم في أمريكا الشمالية وأوروبا ببنية تحتية موثوقة للاستثمار في العملات الرقمية، صُقلت على مدى أكثر من عشر سنوات يسرّ FIFA الإعلان عن اختيار منصّة Kraken، المدعومة من شركة Payward، والتي تُعد إحدى أقدم منصات العملات المشفرة وأكثرها موثوقية في العالم، لتكون الداعم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في مجال التداول بالعملات المشفرة، في خطوة تجمع بين إحدى المنصات الرائدة عالمياً في مجال العملات الرقمية والنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم FIFA™. ستشهد هذه الشراكة تفاعل منصة Kraken مع جماهير كرة القدم من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات المبتكرة والمنتجات الجذابة طوال فترة البطولة، ما يتيح للمشجعين اختبار بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بأسلوب جديد وتفاعلي غير مسبوق. وبينما يستعدّ FIFA لاستقبال العالم في 16 مدينة مستضيفة متميزة، موزّعة على كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، في أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً في تاريخ كأس العالم FIFA، ستتولى منصّة Kraken دعم المبادرات الموجهة للمشجعين، والمُصمّمة احتفاءً بالطبيعة العالمية لكرة القدم، وقدرة البطولة الاستثنائية على توحيد المليارات من الناس من خلال شغفهم المشترك باللعبة. تنطلق شراكة Kraken مع كأس العالم FIFA 2026 في 10 يونيو/حزيران عبر سلسلة حفلات العد التنازلي لانطلاق كأس العالم FIFA 2026™، الفعالية البارزة التي ستشمل دولاً ومدناً متعدّدة، وتُقام عشية المباراة الافتتاحية التاريخية للبطولة. وستُمثّل هذه الحفلات الفصل الأول من البرامج الجماهيرية الشاملة التي تقدمها Kraken طوال فترة البطولة، حيث ستفتح الباب أمام مئات الملايين من المشجعين في أمريكا الشمالية وأوروبا للتعرف على نظام مالي أكثر انفتاحاً، وسهولة في الوصول إليه، وترابطاً على مستوى العالم، وذلك عبر لغة كرة القدم المشتركة. وفي هذا الصدد، قال رومي جاي، مدير الأعمال في FIFA: "لطالما كان للابتكار دورٌ مركزي في مسيرة FIFA لتطوير تجربة المشجعين والارتقاء بها. وفي الوقت الذي نتأهب فيه لاستقبال العالم في أضخم بطولة لكأس العالم FIFA في التاريخ، يسرّنا أن نبرم شراكة مع Kraken، هذه المنظمة التي تشاركنا التزامنا الراسخ بالابتكار والتكنولوجيا. ومعاً، نسعى من خلال هذه الشراكة، إلى فتح آفاق جديدة لتفاعل المشجعين مع البطولة، وصناعة تجارب تبقى محفورة في الذاكرة وتقرّب المشجعين من اللعبة ومن اللحظات التي تجعل كأس العالم FIFA بطولة مميّزة". وبدوره، قال المدير التنفيذي المشارك في Payward وKraken، آرجون سيثي: "وحدها كرة القدم قادرة على تحريك العالم بأكمله في آن واحد. وعلى مرّ سبعة أسابيع، سيشاهد ستّة مليارات شخص اللعبة نفسها في جميع البلدان وبكلّ اللغات. ويجب على المال أن يعمل بالطريقة نفسها. لطالما كانت كرة القدم عابرة للحدود، وكذلك العملات المشفّرة. فعلى مرّ التاريخ، كانت أفضل الأسواق حصرية لنخبة قليلة، ولكنّ بطولة كأس العالم FIFA 2026 ستقدّم لنا الفرصة لنُظهر للجميع ما غاب عنهم طويلاً: نظام مالي حر بلا حدود، متاح لكل فرد في هذا العالم عبر هاتف محمول في جيبه. والأمر لا يتعلق بمفهوم مستقبلي، بل عن الحاضر". تبني هذه الاتفاقية على الحضور المتنامي لمنصة Kraken في الساحة الرياضية العالمية، الناتج عن شراكاتها مع أندية كرة قدم رائدة، وفِرَق رياضة المحركات، وأبرز الشخصيات الرياضية، ما يعكس التزاماً مشتركاً بالابتكار، ودعم المجتمعات، وتعزيز التفاعل مع الجماهير. يُذكر أنّ بطولة كأس العالم FIFA 2026 ستكون الفعالية الأضخم في تاريخ الرياضة، حيث تشهد مشاركة 48 منتخباً ستتنافس في 104 مباريات، تقام في 16 مدينة مستضيفة موزّعة على كندا والمكسيك والولايات المتحدة. يُنتظر أن تحظى البطولة بمتابعة أكثر من ستة مليارات مشجّع حول العالم، وأن تقدّم منصّة عالمية تتيح للعلامات التجارية والمنظمات فرصة التواصل مع الجمهور، مستفيدةً من قوّة كرة القدم.