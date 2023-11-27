العالَم يرقص على أنغام كأس العالم FIFA™ ومقطوعات FIFA Sound تُحقق إقبالاً كبيراً وتتصدر قوائم الأغاني الأكثر شعبية

حقق الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ إجمالي 336 مليون عملية استماع، وتشغل أغنية شاكيرا وبورنا بوي المركز 10 على لائحة الأغاني الـ 50 الأكثر شعبية

ظهرت أغاني Dai Dai وDNA وGame Time في قائمة Shazam للأغاني المائتين الأفضل تصنيفاً

شهدت حفلات الافتتاح مشارَكة كوكبة غير مسبوقة من عالم الفن والموسيقى وبلغ إجمالي عدد متابعي النجوم على مختلف المنصات أكثر من مليار شخص

مع مرور ثمانية أيام فقط على انطلاق العرس الكروي، يلقى الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ صدى كبيراً، إذ يُقبل المشجعون على الاستماع لمقطوعاته ومشاركتها وغنائها والرقص على ألحانها، وهو ما يُحوِّل البطولة إلى حدث عالمي يجمع بين الموسيقى وكرة القدم والترفيه، ويُعزز الصلات بين الجماهير من خلال احتفال مشترك يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أرض الملعب.

وتجلّى هذا الإقبال على لوائح المقطوعات الأكثر شعبية، إذ ظهرت أغاني Dai Dai لشاكيرا وبورنا بوي، وDNA للمايسترو أندريا بوتشيلي ودافيد غيتا وميغان ثي ستاليون وإيه جاي، و Game Timeلفنانين فيوتشر وتايلا في قائمة Shazam للأغاني المائتين الأفضل تصنيفاً، وبالتحديد ضمن قائمة المقاطع العشرين الأكثر شعبية حول العالم. وعلى جدول تطبيق Shazam الموسيقي للأغاني الأكثر انتشاراً هذا الأسبوع، احتلّت أغنية Game Time المركز الرابع.

ومنذ صدوره بشكل رسمي، حقق الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ إجمالي 336 مليون عملية استماع، محتلاً المركز الثالث على قائمة منصة Spotify لأفضل الألبومات الجديدة بين 5 و7 يونيو/حزيران. وعلى نفس المنصة، تشغل أغنية Dai Dai الناجحة لشاكيرا وبورنا بوي حالياً المركز 10 على لائحة الأغاني الـ 50 الأكثر شعبية. أما في منصات مقاطع الفيديو الموسيقية، فيحظى الألبوم الرسمي بإقبال مستمر، بحيث حققت أغانيه ومقطوعاته الـ 19 مجتمعة 364 مليون مشاهَدة على يوتيوب. كما تحتل أغنيتا Dai Dai وChampions للفنان آي شو سبيد المركزين الأول والثاني على قائمة أفضل 100 مقطع موسيقي مصوَّر عالمي على يوتيوب هذا الأسبوع.