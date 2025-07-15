انطلاق برنامج بيع التذاكر لكأس العالم FIFA 2026™ في سبتمبر/أيلول

ستصدر التذاكر ضمن مراحل، مع فتح باب التسجيل للقرعة الأولى يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025

يجب على المشجعين زيارة موقع FIFA.com/tickets اليوم من أجل تسجيل اهتمامهم وإنشاء معرِّف FIFA الخاص بهم (FIFA ID)

تنطلق البطولة بعد أقل من سنة في مكسيكو سيتي

أعلن FIFA اليوم عن فتح باب التسجّل لقرعة التذاكر الأولى لكأس العالم FIFA 2026™ يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025، وحثّ المشجعين على زيارة موقع FIFA.com/tickets اليوم من أجل تسجيل اهتمامهم وإنشاء معرِّف FIFA الخاص بهم (FIFA ID).

“وبهذه المناسبة، أفاد جياني إنفانتينو رئيس FIFA: "بعد النجاح الذي حقّقته بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ في الولايات المتحدة الأمريكية، ستبلغ الحماسة مستويات جديدة استعداداً لكأس العالم FIFA 2026، ونحن نتطلع قدماً لاستقبال العالم مجدداً في أمريكا الشمالية، إذ تستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية الفعالية الرياضة الأكبر والأعظم على الإطلاق. لذلك، ندعو المشجعين في كلّ أنحاء العالم إلى الاستعداد وحجز أماكنهم لأنّ الطلب عليها سيكون الأعلى في عالم الرياضة".

تنطلق هذه البطولة ال يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 في مكسيكو سيتي، وستُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو/تمّوز في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية FIFA™ يوم الأحد الماضي. ويُذكر أنّ تلك البطولة الرائدة جمعت 32 من أفضل الأندية في العالم وجذبت حوالي 2.5 مليون مشجع إلى 11 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دليل واضح على ما سنشهده في عام 2026.

ستكون نسخة عام 2026 من كأس العالم FIFA الأكبر بالتاريخ، إذ تضمّ 48 منتخباً يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزّع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقّع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون. لذلك يجب على المشجعين بالبدء بالتخطيط الآن للحصول على التذاكر، ومشاهدة العظمة، والمشارَكة في هذه البطولة التاريخية، واختبار التجارب المذهلة داخل الملعب.

ونظراً إلى حجم الطلب المرتفع المتوقَّع على تذاكر كأس العالم FIFA، سيتمّ إصدارها ضمن مراحل، لذا يُرجى من المشجعين زيارة موقع FIFA.com/tickets لتسجيل اهتمامهم إذا لم يسبق لهم أن فعلوا ذلك. وعند التسجيل، يتعيّن على المشجعين الذين لا يملكون معرِّف FIFA خاص بهم أن يبادروا إلى ذلك. وبفضل تسجيل الاهتمام، سيعرف المشجعون تواريخ إصدار التذاكر، والخطوات والعمليات التالية. وفي 10 سبتمبر/أيلول، سيتمكّن المشجعون من استخدام معرِّف FIFA للمشاركة في القرعة الأولى لشراء التذاكر.

تجدر الإشارة إلى أنّ مراحل شراء التذاكر ستكون متعدّدة ومختلفة وتنطلق من 10 سبتمبر/أيلول 2025 وتستمر لغاية موعد انطلاق المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز 2026. كما أنّ عملية الشراء، وطرق الدفع، وإصدار التذاكر ستكون مختلفة في كلّ مرحلة، وسنزوّدكم بالتفاصيل في الأشهر القليلة القادمة. ومن المفترض إجراء القرعة الأخيرة لكأس العالم FIFA 2026™ في ديسمبر/كانون الأول قبل فترة قصيرة من حصول المنتخبات على جدول مبارياتها التي تضمّ الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات.

كما يمكن للمشجعين شراء حزم الضيافة الشاملة للتذاكر عبر الموقع FIFA.com/hospitality. أمّا بالنسبة إلى المشجعين المهتمّين بمتابعة منتخب معيّن، تسمح باقة الضيافة "متابعة منتخبي المفضل" بمشاهدة مباريات منتخبهم في مرحلة المجموعات ودور الـ 32 (في حال تأهله).