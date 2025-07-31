قرعة البيع المسبق لشركة Visa تُعلن عن انطلاق المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™

ستصدر التذاكر على مراحل متعدّدة، مع انطلاق المرحلة الأولى يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025

شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال خدمات الدفع الرقمية هي شريك FIFA الرسمي لتكنولوجيا خدمات الدفع والخدمة الحصرية الوحيدة لإتمام عملية الشراء أثناء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™

يجب على المشجعين زيارة موقع FIFA.com/tickets اليوم من أجل تسجيل اهتمامهم وإنشاء معرِّف FIFA الخاص بهم (FIFA ID)

تنطلق رحلة مشجعي كأس العالم 2026 FIFA™ يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول مع فرصة حصرية لحاملي بطاقات Visa حول العالم. حيث ستسنح الفرصة للمشاركين بقرعة البيع المسبق لشركة Visa بين 10 سبتمبر/أيلول والجمعة 19 سبتمبر/أيلول لشراء التذاكر في المرحلة الأولى من المبيعات (تُطبّق أحكام البرنامج وشروطه)، بفضل Visa شريك FIFA الرسمي لتكنولوجيا خدمات الدفع. ندعو أولاً حاملي بطاقات Visa لزيارة موقع FIFA.com/tickets للتسجيل وإبداء اهتمامهم بالمشاركة، وإنشاء مُعرِّف FIFA الخاص بهم (FIFA ID).

وبهدف المشاركة بقرعة البيع المسبق لشركة Visa، يُطلب من حاملي بطاقات Visa دخول حساباتهم على موقع FIFA.com/tickets باستخدام مُعرّف FIFA الخاص بهم وإكمال نموذج الطلب في أيّ وقت أثناء فترة تقديم الطلبات الممتدّة على مدار عشرة أيام للحصول على الفرصة لشراء التذاكر.

وسيُخطر FIFA حاملي بطاقات Visa الذين تم اختيارهم عشوائياً عن طريق القرعة عبر البريد الإلكتروني ابتداءًا من 30 سبتمبر/أيلول، كما سيُخصّص لهم فترة معيّنة من الوقت في شهر أكتوبر/تشرين الأول، يُمكنهم خلالها زيارة موقع FIFA.com/tickets لشراء التذاكر (عند توفّرها). وبصفتها المزوِّد الحصري المُعتمد من FIFA لخدمات الدفع أثناء المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر، تحرص Visa على توفير خدمات دفع سريعة وآمنة وسلسة لمشجّعي الرياضة حول العالم.

وفي هذا الإطار، قال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية لدى FIFA "تزداد الحماسة بوتيرة متسارعة بانتظار كأس العالم 2026 FIFA، لذلك سيكون يوم 10 سبتمبر/أيلول يوماً مهماً لجميع عشّاق كرة القدم حول العالم، إذ يسرّنا تجديد الشراكة مع Visa لمنح المشجعين أُولى الفرص من أجل حجز مقاعدهم في العرس الكروي الأكبر على مستوى العالم، فهذه التذكرة ليست مجرّد بطاقة لمشاهدة كأس العالم FIFA، بل هي بوّابة عبور إلى البطولة الأروع والأكثر شمولية في التاريخ، والجميع يرغبون بالمشاركة في هذه اللحظة، لذلك احرصوا على إنشاء مُعرّف FIFA الخاص بكم وجهّزوا بطاقات Visa." ومن جهته، صرّح فرانك كوبر، رئيس قسم التسويق في Visa قائلاً: "مع تبقّي أشهر معدودة على انطلاق البطولة، بلغت الحماسة ذروتها، وتعتزّ شركة Visa وتفتخر بكونها القلب النابض للفعالية، من خلال إحضار المشجعين إلى قلب الحدث وتشجيع الشركات المحلية على تقديم أفضل ما لديها، فالأمر لا يتعلّق بمجرّد الشراء المبكر للتذاكر، بل بتوفير الفرص في كامل أمريكا الشمالية وإلهاب الحماسة في المجتمع العالمي لكرة القدم وضمان استمرار الأثر الاقتصادي للبطولة إلى ما بعد إطلاق صافرة النهاية." ونظراً إلى حجم الطلب المرتفع المتوقَّع على تذاكر كأس العالم FIFA™، سيتمّ إصدارها على مراحل، بحيث ستكون عملية الشراء مختلفة في كلّ مرحلة. وفي حال عدم أهليتكم للمشاركة في قرعة البيع المسبق لشركة Visa، أو في حال أردتم إجراء المزيد من عمليات الشراء، فستتوفّر تذاكر إضافية لكأس العالم FIFA™ في المراحل القادمة، كما سيتمّ تزويدكم بالمزيد من التفاصيل في شهر سبتمبر/أيلول.