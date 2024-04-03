FIFA يُعيِّن حكام البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم باريس 2024

عيّنت لجنة حكام FIFA إجمالي 98 حَكَماً (21 حكم ساحة و42 حكماً مساعداً، و20 حكم لتقنية الفيديو، و6 حكام دعم) من 45 دولة لإدارة مباريات البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم للرجال والسيدات باريس 2024.

تنطلق بطولة السيدات بتاريخ 25 يوليو/تموز 2024، وتنتهي بمباراة تحديد صاحب الميدالية الذهبية في ملعب الأمراء في باريس بتاريخ 10 أغسطس/آب 2024، بينما تبدأ بطولة الرجال في 24 يوليو/تموز 2024، وتجري مباراة الميدالية الذهبية بتاريخ 9 أغسطس/آب 2024 على نفس الملعب في العاصمة الفرنسية.

وستخضع استعدادات الحُكام لعملية مراقبة منتظمة ومكثفة قبل وأثناء دورة الألعاب الأولمبية من قِبل فريق من مدربي FIFA الفنيين، ويشمل ذلك حُكام FIFA ومشرفين على تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، بالإضافة إلى محليي مباريات ومدربي لياقة بدنية وأخصائيين نفسيين ومختصين بالعلوم الرياضية، بحيث يُقدِّمون للحكام أفضل مستوى من الإرشاد والدعم.

وبينما يُنظر إلى البطولتين الأولمبيتين لكرة القدم للرجال والسيدات باريس 2024 باعتبارهما أهم بطولتين كرويتين لهذا العام، إلا أنهما تشكلان بالنسبة للحكام المختارين خطوة مهمة في الطريق إلى إدارة مباريات كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™. يُذكر أن الحكام في بطولتي الرجال والسيدات سيستفيدون من دعم تقنية خط المرمى والتحكيم بمساعدة الفيديو (VAR)، ويشمل ذلك تقنية التسلل شبه الآلية.