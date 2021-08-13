تمت المصادقة على برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد (IAAP) خلال الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) المنعقد بتاريخ 3 مارس/آذار 2018. يجب على كل جهة ترغب باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقة تشرف على تنظيمها أن تُتم عملية من خمس خطوات، وفقاً لما هو منصوص عليه في قوانين اللعبة ضمن باب استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

وإذا كان استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في المباريات غير الرسمية لا يستوجب أي تقييم أو موافقة من FIFA، فإن هذا الأخير يوصي بشدة بتطبيق نفس المعايير ومستوى الاختبار الذي يتم تطبيقه قبل استخدام النظام في المباريات الرسمية.

يجب على جميع منظمي المسابقات الذين لم يستخدموا تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في منافساتهم من قبل أن يتَّبعوا كل خطوة من خطوات برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد، والتي تتضمن اختبار النظام والموافقة عليه من قبل FIFA. بالنسبة لمنظمي المسابقات الذين سبق لهم بالفعل العمل بنظام حكم الفيديو المساعد في مباريات رسمية، فإنهم ليسوا مُلزَمين بأي تقييم إضافي أو الحصول على موافقة FIFA، طالما تم اختبار النظام في جميع الملاعب حيث سيتم استخدامه. ومع ذلك، فإنه من اللازم إجراء اختبارات تقنية في الملاعب حيث لم يسبق لمنظمي المسابقة استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

الفرق بين مُورِّد تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد والشركة المعنية بنظام إدماج تقنية حكم الفيديو المساعد

يُميِّز برنامج الجودة FIFA بين مُورِّدي تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد والشركات المعنية بنظام إدماج تقنية حكم الفيديو المساعد (VSIs)، إذ لا يمكن سوى لمُورِّدي تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد الحصول على شهادة الاعتماد وفق معايير برنامج الجودة FIFA، وذلك باعتبارها الجهة المعنية بتطوير التكنولوجيا. وفي المقابل، يتولى برنامج المساعدة في التنفيذ والاعتماد اختبار والمصادقة على التكنولوجيا التي يقدمها كل من مُورِّدي تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد والشركات المعنية بنظام إدماج تقنية حكم الفيديو المساعد.

يمكن الاطلاع على قائمة الجهات الحاصلة على ترخيص برنامج الجودة FIFA والأنظمة التكنولوجية المعتمدة في مركز الموارد .

يُسمح هذه الشركات (المدرجة حسب الترتيب الأبجدي اللاتيني) بتقديم خدمات تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في استخدام نظام حكم الفيديو المساعد وفق المعايير المعتمدة:

Broadcast Solutions GmbH

Broadcasting Televisão Ltda

Broadmedia

Medialuso & Mediapro

Quality

Sporthub

TALENT SPORTS

أنظمة التواصل بين الحُكام

فيما يلي، قائمة الشركات المورّدة لأنظمة التواصل بين الحُكام (حسب الترتيب الأبجدي اللاتيني):