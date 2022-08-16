"توفر التكنولوجيا كل من الشفافية والجودة وتوفر نتيجة إيجابية للفرق التي قررت الهجوم والمجازفة." دييغو مارادونا اللاعب والمدرب الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا

5 حقائق رئيسية لم تكن تعرفها عن التحكيم بمساعدة الفيديو

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بدعم حُكام المباريات خلال كافة مباريات البطولة والبالغة 64. يتواجد فريق التحكيم بمساعدة الفيديو في غرفة فيديو مركزية في موسكو. يمكن لفريق التحكيم بمساعدة الفيديو الوصول إلى كافة كاميرات البث ذات الصلة، وكاميرتين اثنتين مخصصتين لمراقبة التسلل. لا يقوم حَكَم الفيديو المساعِد باتخاذ أية قرارات؛ بل يدعم حَكَمَ الساحة في عملية اتخاذ القرار، ويكون القرار النهائي لحَكَم الساحة. ستقوم جهات البث والمعلقون والمشرفون على تقنيات عرض المعلومات بإعلام جماهير كرة القدم عن عملية المراجعة.

أدعم استخدام التحكيم بمساعدة الفيديو. وإني على قناعة بأنه عنصر لمستوى عدالة أكبر للعبة والفرق. خافيير زانيتي لاعب انتر ميلان السابق

فريق التحكيم بمساعدة الفيديو

يتكون الفريق من حَكَم الفيديو المساعِد وثلاثة حكام مساعَدة بالفيديو معاوِنِين (المُساعِد الأول لحكم الفيديو المساعِد، المُساعِد الثاني لحكم الفيديو المساعِد، المُساعِد الثالث لحكم الفيديو المساعِد). وكافة أعضاء فريق التحكيم بمساعدة الفيديو هم من أفضل حُكام المباريات لدى FIFA. قامت لجنة تحكيم FIFA باختيار 13 حكماً سيضطلعون حصراً بمهام حكام المساعَدة بالفيديو خلال كأس العالم روسيا FIFA 2018. معايير اختيار فريق التحكيم بمساعدة الفيديو تعتمد حصراً على تجربتهم كحكام فيديو في المباريات في المنافسات التي تنظمها اتحاداتهم الوطنية أو القارية، بالإضافة إلى مشاركتهم الناجحة في عدة دورات تحضيرية وبطولات من تنظيم FIFA يكرّسون فيها معارفهم ومهاراتهم المتعلقة بالتحكيم بمساعدة الفيديو من خلال استخدام النظام. وبالإضافة إلى 13 من حكام المساعَدة بالفيديو، فإن بعض الحُكام والحُكام المساعدين الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس العالم روسيا FIFA 2018 سيضطلعون كذلك بمهام حكام فيديو في المباريات خلال بطولات FIFA الرئيسية. وسيتم القيام بهذه التعيينات قبل المباريات. قائمة مسؤولي المباريات لكأس العالم FIFA 2018 يقوم أربعة مختصين في إعادة اللقطات باختيار وتجهيز أفضل الزوايا للكاميرات. يقوم اثنان منهم باختيار مسبق لزوايا الكاميرا الأكثر ترجيحاً بينما يقدّم الآخران الزوايا النهائية التي يختارها حكم الفيديو المساعد والمُساعِد الثاني لحكم الفيديو المساعِد لكل حالة يتم التحقق منها أو مراجعتها.

حكم الفيديو المساعد

يقوم حكم الفيديو المساعد بمراقبة الكاميرا الرئيسية على الشاشة العلوية ويتحقق ويراجع الحالات على الشاشة المقسمة إلى أربع شاشات صغيرة. وهو مسؤول عن قيادة فريق التحكيم بمساعدة الفيديو والتواصل مع الحكم الموجود على أرض الملعب.

ما الذي يقوم به حَكَم الفيديو المساعِد؟

يضطلع حَكَم الفيديو المساعِد بمهمة معقدة جداً عند استخدام تقنية الفيديو في كأس العالم روسيا FIFA 2018. وفي هذا الفيديو، يشرح فيليكس زواير ما الذي يقوم به حَكَم الفيديو المساعِد فعلياً.

إعداد حَكَم الفيديو المساعِد لكأس العالم FIFA

يشرح مارك غريغر، أحد حكام FIFA، الزمن والتدريب والتحضيرات المطلوبة حتى يصبح الشخص حَكَم مساعَدة بالفيديو.

شرح للحالات المؤثرة على مسار المباراة

يشرح روبرتو روسيتّي، كبير مسؤولي مشروع التحكيم بمساعدة الفيديو، كيف تتم عملية المراجعة عندما يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بالتحقق من أو مراجعة كل من الحالات الأربع المؤثرة على مسار المباراة.

غرفة عمليات الفيديو

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بدعم الحَكَم انطلاقاً من غرفة عمليات الفيديو المركزية الموجودة في مركز البث الدولي في موسكو. يتم نقل بث كافة الكاميرات ذات الصلة من الملاعب الاثني عشر إلى غرفة عمليات الفيديو من خلال شبكة ألياف ضوئية. يتحدث الحكم الموجود على الأرض في كل ملعب مع فريق التحكيم بمساعدة الفيديو من خلال نظام راديو متطور يرتبط بالألياف الضوئية.

جولة على غرفة عمليات الفيديو

تُشكل غرفة عمليات الفيديو جزءاً حيوياً من التحكيم بمساعدة الفيديو. ولا تقتصر على كونها مكاناً يوجد فيه فريق التحكيم بمساعدة الفيديو، بل هي فضاء يضم كل التقنيات ذات الصلة بعمل حَكَم الفيديو المساعِد. ألقٍ نظرة على ترتيبات غرفة عمليات الفيديو.

الكاميرات

لدى فريق التحكيم بمساعدة الفيديو إمكانية الوصول إلى بث 33 كاميرا، ثمانية منها هي كاميرا للتصوير البطيء جداً، وأربعة منها للتصوير فائق البطء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للفريق الاطلاع على كاميرتين اثنتين للتسلل. وبدءاً من مرحلة خروج المغلوب، سيتم تركيب كاميرتين إضافيتين للتصوير فائق البطء خلف كل مرمى، وسيكون بث هاتين الكاميرتين متاحاً لفريق التحكيم بمساعدة الفيديو. يتم استخدام الإعادة بالعرض البطيء بشكل رئيسي للتحقق من وقائق على الأرض (على سبيل المثال، لتحديد موقع حصول الاحتكاك الجسدي أو موقع المخالفة). ويتم استخدام البث بالسرعة العادية في حالات الحُكم الذاتي (على سبيل المثال، شدة المخالفة أو لتحديد فيما إذا كان لمس الكرة باليد متعمداً). يتمتع فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بإمكانية الوصول إلى بث كافة كاميرات مستضيف بطولة FIFA باستثناء بعض الكاميرات التي لا تغطي المباراة (على سبيل المثال كاميرات الطائرات المروحية). كما لا يملك الفريق إمكانية الوصول إلى الكاميرات التي ركّبتها الجهات الحاصلة على تراخيص الحقوق الإعلامية، والتي عادة ما تركز على الفرق التي تمثلها هذه الجهات وليست جزءاً من خطة بث الكاميرات للمستضيف الرسمي.

عملية اتخاذ القرار

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بمساعدة حَكَم الساحة على اتخاذ القرار بشأن أربع حالات مؤثرة على مسار المباراة:

الأهداف والمخالفات التي انتهت بتسجيل هدف

قرارات ضربة الجزاء والمخالفات التي انتهت بضربة جزاء

حالات إشهار البطاقة الحمراء، المباشر فقط

حالات الخطأ بتحديد الهوية

شرح التحكيم بمساعدة الفيديو

على امتداد المباراة، يتحقق فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بشكل مستمر من الأخطاء الواضحة والبديهية المتعلقة بهذه الحالات الأربع المؤثرة على مسار المباراة. يقوم الفريق بالتواصل مع الحَكم على أرض الملعب فقط عند حصول أخطاء واضحة وبديهية أو حالات خطيرة فاتت الحكم. وفيما يتعلق بكأس العالم FIFA 2018، تلقى الحكام إرشادات واضحة بخصوص متى يقبلون معلومات من حَكَم الفيديو المساعِد، ومتى يقومون بمراجعة لقطات الفيديو في جانب الملعب قبل اتخاذ الإجراء/القرار المناسب.

المراجعة في الملعب (لتفسير مجريات الأمور)

الأهداف

المخالفات المرتكَبَة من لاعب مهاجِم

التدخل بحالة تسلل

قرارات ضربات الجزاء

المخالفات التي انتهت بضربة جزاء

المخالفات المرتكَبَة من لاعب مهاجِم

كافة حالات الإشهار المباشر للبطاقة الحمراء

استشارة فقط للتحكيم بمساعدة الفيديو (عند التحقق من وقائع معينة)

الأهذاف

وضع تسلل انتهى بهدف

الكرة خارج اللعب وانتهت بهدف

قرارات ضربة الجزاء

المخالفات المرتكبة داخل أو خارج منطقة الجزاء

الكرة خارج اللعب وانتهت بضربة جزاء

وضع تسلل انتهى بضربة جزاء

كافة حالات الخطأ بتحديد الهوية

منطقة مراجعة الحكم

منطقة مراجعة الحكم هي منطقة مؤشَّرة بوضوح، وتتضمن جهاز عرض متنقل بشاشة يسمح للحكم بمراجعة الحالات. تقع إلى جانب أرض الملعب بالقرب من المناطق التقنية.

إشارات الأيدي

اليد على الأذن

يمكن أن يؤخر الحكم استئناف اللعب في أي وقت للتواصل مع حَكَم الفيديو المساعِد. ويقوم بإظهار ذلك من خلال الإشارة بيده إلى أذنه.

لا تُعتبر هذه مراجعة رسمية للتحكيم بمساعدة الفيديو

إشارة المراجعة الرسمية

يرسم الحكم بيديه إشارة المراجعة الرسمية للتحكيم بمساعدة الفيديو لإظهار توقّف اللعب لمراجعة قرار من خلال شاشة المراجعة الموجودة على أرض الملعب أو لتغيير قرار بناء على معلومات تلقاها من حَكَم الفيديو المساعِد.

المراجعة الرسمية للتحكيم بمساعدة الفيديو لا تتم إلا في حال قام حَكَم الساحة بهذه الإشارة.

خط التسلل الافتراضي

خطوط التسلل الافتراضية هي خطوط يولدها جهاز الكمبيوتر ويتم إسقاطها على أرضية اللعب الظاهرة على شاشة البث لدعم حَكَم الفيديو المساعِد في تحديد ما إذا حصلت مخالفة تسلل. وخطوط التسلل هذه هي الخطوط الأفضل والأكثر دقة التي يمكن لتكنولوجيا متاحة توفيرها وذلك بفضل معايرة دقيقة لعدة زوايا كاميرات تصوير متزامنة. يقوم برنامج حاسوبي بإظهار خطوط التسلل الافتراضية على شاشة البث. وعند احتساب الموقع الدقيق لهذه الخطوط، يتم الأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة منها زاوية الرؤية، ونسبة انحراف عدسة الرؤية، وتقوُّس أرضية اللعب. وتتم معايرة هذه الخطوط قبل كل مباراة من قبل الجهة المزودة لهذه التكنولوجيا وذلك بغية الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدقيقة لأرضية اللعب وظروف السائدة في ذلك اليوم. وتتوافر لدى فريق التحكيم بمساعدة الفيديو أدوات متعددة لتحديد مواقع التسلل، والتي تم التحقق منها من خلال عدة اختبارات في ملاعب مختلفة عبر جهات ثالثة وباستخدام أدوات مساحة.

نظام خطوط التسلل ثلاثي الأبعاد

هل تساءلتم يوماً عن كيفية عمل نظام خطوط التسلل ثلاثي الأبعاد؟ يشرح هذا الفيديو كيف يتم تركيب نظام خطوط التسلل على أرضية اللعب ويُظهر قيام مزوِّد التقنية بعملية إعداد النظام وعمليات القياس التي يقوم بها مركز الاختبار.

نظام معلومات التحكيم بمساعدة الفيديو

حرصاً على حصول كافة جماهير كرة القدم المتواجدة في الملعب والتي تتابع المباراة عبر التلفزيون على أفضل المعلومات خلال عملية المراجعة، طوّر FIFA نظام معلومات التحكيم بمساعدة الفيديو خاص بجهات البث والمعلقين والمشرفين على تقنيات عرض المعلومات. وفي كل مباراة، يقوم أحد أعضاء FIFA بإعلام جهات البث والمعلقين والمشرفين على عرض المعلومات بخصوص المراحل المختلفة لعملية المراجعة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بسبب المراجعة ونتيجة المراجعة، وذلك من خلال جهاز لوحي متصل بالإنترنت. والشخص الذي يقوم بتشغيل الجهاز اللوحي يكون متواجداً في غرفة عمليات الفيديو، ولديه إمكانية الوصول إلى النقل الصوتي من نظام التواصل الخاص بالحُكام، بالإضافة إلى زوايا التصوير التي ينظر إليها حَكَم الفيديو المساعِد. كما يُستخدم نظام معلومات التحكيم بمساعدة الفيديو لإعداد نماذج بصرية جاهزة متعلقة بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو من أجل استخدامها على شاشة التلفاز والشاشة الضخمة في الملعب.

مزوّدو التقنية