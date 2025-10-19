مجموعة الدراسات الفنية تقدّم تحليلها لكأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

استعرض أعضاء مجموعة الدراسات الفنية مع الصحفيين المعتمدين في تشيلي رؤاهم والاتجاهات الملحوظة خلال البطولة

أبرزوا المستوى التنافسي العالي والأساليب المختلفة التي رصدوها خلال البطولة

سلطوا الضوء أيضًا على جوانب محددة مثل دور حارس المرمى في بناء الهجمات، وأنماط الكرات العرضية، واستخدام الرقابة المناطقية في الركلات الركنية

وتحدث كل من باسكال زوبربولر، كبير خبراء كرة القدم في FIFA، ومارشين دورنا ومارسيلو خارا، عضوا مجموعة الدراسات الفنية، وهاري لوي، كبير محللي الأداء في FIFA، مع الصحافة المعتمدة لمشاركة وجهات نظرهم وبعض الاتجاهات التي رصدوها خلال البطولة.

وقال خارا: "حققت البطولة نجاحًا ساحقًا على المستوى التنافسي، مع وجود منتخبات ذات أساليب لعب مختلفة، الأمر الذي ترك لنا العديد من الدروس المستفادة. بالإضافة إلى ذلك، نشهد مواهب هائلة. لقد كانت المسابقة مميزة للغاية".

بدوره، أبرز دورنا "مدى ثراء تجربة مشاهدة الثقافات المختلفة في مقاربة كل طريقة لعب"، وكذلك "ملاحظة التنوع التكتيكي والاستراتيجي" لكل منتخب. وأضاف: "مشاهدة فرق من اتحادات قارية مختلفة في مكان واحد لا يقدر بثمن".

من جانبه، قال زوبربولر: "يسرنا أن نرى الصحافة مهتمة بالاستنتاجات التي نتوصل إليها من خلال تحليل البيانات في هذه البطولة الجميلة". وأضاف: "يتزايد استخدام هذه البيانات في كرة القدم، والحصول عليها بشكل مباشر، أثناء مشاهدة المباريات، يساعدنا في شرح اتجاهات اللعب".

ومن بين الجوانب الفنية المحددة التي تم رصدها في البطولة، سلط زوبربولر الضوء على تطور مشاركة حراس المرمى في بناء اللعب انطلاقا من ركلة المرمى.

وأوضح قائلاً: "إذا قارنا البيانات الحالية ببيانات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في الأرجنتين، نرى أمرين: الأول، زيادة بنسبة 13% في عدد ركلات المرمى التي يتم تنفيذها بتمريرة قصيرة؛ والثاني، أن في 18% من المرات، يتم تنفيذ تلك التمريرة القصيرة من لاعب ميدان نحو حارس المرمى، مقارنة بـ 2% قبل عامين".

"وأكد زوبربولر أن "هذا يعني أن حارس المرمى اليوم أصبح يمتلك تأثيرًا أكبر على كيفية بدء الهجمة: فهو يقرر ما إذا كان سيبدأ اللعب بعدد أكبر من التمريرات القصيرة، للخروج بالكرة من الخلف، أو بتمريرات متوسطة أو طويلة".

وأشار دورنا إلى اتجاه آخر يتعلق بالكرات العرضية الناتجة عن اللعب أثناء الحركة.

وقال دورنا: "بالمقارنة مع نسخة الأرجنتين، تم تنفيذ قرابة مئتي كرة عرضية أقل، ولكن من مراكز أقرب إلى المرمى: فبدلاً من إرسال العرضيات من الأطراف، يتم تنفيذها من داخل منطقة الجزاء وبتمريرات أرضية بدلاً من الكرات الهوائية".

"وأضاف: "هذا يتوافق مع حقيقة أن عددًا أكبر من تلك التمريرات العرضية ينتهي بأهداف مسجلة بالقدم بدلاً من الرأس. بمعنى آخر، يتم إرسال كرات عرضية أقل وبطريقة مختلفة، لكن الفعالية في استغلالها للتسجيل أصبحت أعلى".

أخيرًا، أبرز خارا جانبًا دفاعيًا، قائلاً: "شهدنا زيادة بنسبة 15% في عدد الفرق التي تفضل الرقابة المناطقية أثناء الركلات الركنية: تبلغ النسبة هنا 45% مقابل 30% في الأرجنتين 2023. وجاء ذلك على حساب النظامين الآخرين: الرقابة رجل لرجل، والتي انخفضت من 28% إلى 22%، والنظام المختلط، الذي تراجع من 39% إلى 32%".

ومن بين المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى نصف النهائي، تعتمد الأرجنتين هذا النظام (في 95% من المرات) وفرنسا (59%)؛ بينما تفضل كولومبيا الرقابة رجل لرجل (100%)؛ أما المغرب، فيعطي الأولوية للنظام المختلط (60%) على الرقابة المناطقية (36%).

وقال خارا: "لا نعتقد أن هناك نظامًا أفضل من الآخر، وما يتغير هو طريقة الهجوم على الكرة. نفهم أن اختيار النظام الدفاعي له علاقة بفكرة المدرب وخصائص اللاعبين المتاحين لديه".