FIFA يعلن عن تشكيل مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA سيتولى قيادة المجموعة

فريق من الخبراء سيتبادل رؤى عميقة حول جميع مبارياتالبطولة الـ 63

مسؤولية اختيار الفائزين بجوائز FIFA تقع على عاتق اللجنة

أعلن FIFA اليوم عن مجموعة الدراسات الفنية (TSG) التي ستقدّم تحليلات متقدمة لجميع مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025™، بهدف تعميق وتطوير الفهم العالمي للعبة.

بقيادة أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، تضم مجموعة الدراسات الفنية كلاً من إستيبان كامبياسو (الأرجنتين)، وأليو سيسيه (السنغال)، وتوبين هيث (الولايات المتحدة الأمريكية)، ويورغن كلينسمان (ألمانيا)، وروبرتو مارتينيز (إسبانيا)، وغيلبرتو سيلفا (البرازيل)، وقائد مجموعة الدراسات الفنية (TSG) باسكال زوبربوهلر (سويسرا).

مهمة مجموعة الخبراء الفنية التابعة لـ FIFA - وهي لجنة تضم مدربين ونجوماً سابقين في المنتخبات الوطنية - في متابعة المباريات، وتحديد الاتجاهات التكتيكية والابتكارات، وشرحها عبر الرؤى والبيانات التي يوفرها فريق تحليل أداء كرة القدم في FIFA.

تُنشر الاتجاهات التي ترصدها المجموعة في مركز تدريب FIFA، حيث يمكن للجميع الوصول إليها مجاناً. بالإضافة إلى ذلك، تتولى مجموعة الخبراء الفنية مسؤولية اختيار الفائزين بالجوائز الفردية والفريق الذي سينال جائزة اللعب النظيف في بطولات FIFA.

تمكّن خبرة أعضاء مجموعة الخبراء الفنية من تسليط الضوء على الاتجاهات الفنية التي ظهرت في البطولة وتحليلها بأعلى درجات الدقة.

إلى جانب تحليل الأداء على أرض الملعب، تدرس مجموعة التحليل الفني اتجاهات ومعايير مستقبل اللعبة وتأثيرها على تدريب المدربين وتطوير المواهب. تطرح المجموعة أسئلة جوهرية مثل: كيف تتطور كرة القدم؟ ما الاتجاهات القادمة؟ ما العناصر الأساسية التي تشكّل روح اللعبة؟ يُتيح التحليل الإحصائي للفرق التعمق في ما تراه أعينها فقط، ويعزز تلك الانطباعات بأرقام ومقاييس تساعدها في تحليل منافسيها وتحليل ذاتها.

قال فينغر، "لقد جمعنا نخبة من الخبراء من ثقافات شتّى ومن شتى بقاع العالم، يتمتعون بخبرة واسعة وتجربة أصيلة." نرغب في وصف وتحليل وتفسير ما يجري على أرض الملعب، بهدف إلهام المختصين الفنيين وجماهير كرة القدم عموماً. ولن نكتفي بجمع مزيد من البيانات مقارنة بما كنا نجمعه من قبل، وإنما نهدف أيضاً إلى إيجاد التوازن الصحيح بين الخبرة الفنية والبيانات. نطمح إلى مشاركة الجمهور بالملاحظات الفنية لكأس العالم للأندية FIFA لحظة بلحظة، وفي أثناء سير البطولة، لا بعد انقضائها بأشهر."

تشكيلة مجموعة الدراسات الفنية

أرسين فينغر عقب اعتزاله مسيرة تدريبية مرموقة، امتدت لتشمل محطات مع موناكو وأرسنال، يشغل فينغر منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية FIFA منذ عام 2019. يُعرف على نطاق واسع بكونه أحد أعظم المفكرين في تاريخ اللعبة.

إستيبان كامبياسو

خاض كامبياسو، لاعب خط الوسط السابق، 52 مباراة دولية بقميص الأرجنتين، وامتدت مسيرته المليئة بالنجاح لتشمل فترة ذهبية مع إنتر ميلان، تُوج خلالها بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات، وكان من عناصر التشكيلة التي رفعت كأس دوري أبطال أوروبا في موسم 2009-2010.

أليو سيسيه خلال قيادته للمنتخب السنغالي، أشرف سيسيه على تتويج بلاده بكأس الأمم الأفريقية عام 2022، ثم قادهم لاحقاً إلى بلوغ دور الـ16 في كأس العالم FIFA 2022™. يتولى حالياً مهام تدريب المنتخب الليبي.

توبين هيث

تُوجت نجمة المنتخب الأمريكي، هيث، بلقب كأس العالم للسيدات FIFA™ مرتين (في عامي 2015 و2019)، وحلت وصيفة في نسخة 2011 من البطولة. كانت هذه المهاجمة المتألقة جزءاً من منتخب النجوم والشرائط الذي حصد ذهبية أولمبياد السيدات في 2008 و2012.

يورغن كلينسمان

خلال رحلته كلاعب، قاد المهاجم السابق ألمانيا الغربية إلى الظفر بكأس العالم FIFA™ عام 1990. وعاد كمدرب ليقود ألمانيا المضيفة إلى المركز الثالث في نسخة 2006 من البطولة.

روبرتو مارتينيز يدخل المدرب الإسباني مارتينيز كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بعدما قاد البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. وخلال فترته مع المنتخب البلجيكي، أوصل الشياطين الحمر إلى منصة التتويج في كأس العالم 2018 FIFA™.

غيلبرتو سيلفا كان غيلبرتو سيلفا، نجم السيليساو السابق، جزءاً من الفريق الذي فاز بكأس العالم 2002 FIFA™، وتُوج أيضاً بلقب كأس القارات FIFA في ألمانيا عام 2005. وتميزت مسيرته بفترة لامعة مع نادي أرسنال، حيث كان عنصراً أساسياً ضمن كتيبة الفريق الذي لا يُقهر بقيادة أرسين فينغر.

باسكال زوبربوهلر حارس المرمى السابق زوبربوهلر، خاض 51 مباراة دولية مع المنتخب السويسري. ويشغل حالياً منصب خبير كرة القدم الأول في FIFA.