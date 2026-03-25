كرة القدم في جمهورية قيرغيزستان تخطو خطوة إلى الأمام بافتتاح أكاديمية FIFA للمواهب

تشهد كرة القدم في جمهورية قيرغيزستان نقلة نوعية بفضل مساعدة مخطط FIFA لتطوير المواهب

أكاديميات FIFA للمواهب حاضرة في 54 من الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA، موزعة عبر ستة اتحادات قارية

حقّق اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم استفادة هائلة من برنامج FIFA Forward

أحرزت كرة القدم في جمهورية قيرغيزستان تقدماً بارزاً في السنوات الثلاث الماضية منذ انضمام البلاد إلى مخطط FIFA لتطوير المواهب، حيث شهدت البلاد إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، فضلاً عن إنشاء أكاديمية وطنية تستوعب حالياً أربع فئات عمرية للذكور (2010-2014) وفريقاً للفتيات يشمل ثلاث فئات عمرية.

ففي هذا الصدد، تم إصلاح القسم الفني في اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم في أعقاب تعيين مدير فني جديد، ولعب مخطط FIFA لتطوير المواهب دوراً رئيسياً في إنشاء منظومة لتحديد المواهب تختلف عن أي نظام شهدته البلاد من قبل.

وفي آخر التطورات، أقام الاتحاد حدثاً هاماً لأكاديمية المواهب التابعة لـFIFA في مركز التدريب الوطني التابع له في العاصمة بيشكيك، بمشاركة أطفال من الأكاديمية الوطنية.

شهد الحدث مباراة بين جمهورية قيرغيزستان وأوزبكستان ضمن بطولة كأس المواهب تحت 16 سنة، وهي بطولة تضم أيضاً طاجيكستان وكازاخستان، حيث تستخدم جميع الفرق الأربعة لاعبين من أكاديميات FIFA للمواهب. وحضر الحدث نائب رئيس الاتحاد القيرغيزي لكرة القدم، نوردين بوكويف، بالإضافة إلى ممثلين عن FIFA وأساطيرها، بمن فيهم مهاجم بلغاريا السابق خريستو ستويتشكوف، وبطلة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA، كلوديا زورنوزا من إسبانيا.

وقال السيد بوكويف "هدفنا الأسمى هو اكتشاف المواهب الشابة من جميع أنحاء البلاد وتوفير فرص متكافئة لهم. إن تطوير اللاعبين الواعدين مسؤوليتنا. نولي اهتماماً خاصاً بتوسيع خبرات لاعبينا الشباب على المستوى الدولي، وتحسين عملية التدريب، وتهيئة الظروف المناسبة، وتعزيز تأهيل المدربين والمتخصصين. نحن على ثقة بأن لاعبينا الشباب سيُلهمون الأمل في المستقبل ويساعدوننا على تحقيق حلمنا الأكبر - التأهل لكأس العالم."

استفاد اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم بشكل ممتاز من برنامج FIFA Forward، بما في ذلك مشروع تجديد شامل للمركز الوطني للتدريب ليصبح قاعدة تدريب مثالية للمنتخبات الوطنية. وقد شُيّد مبنى سكني جديد يتسع لما يصل إلى 100 شخص، بينما جرى تحديث المدرج الذي يتسع لـ1000 متفرج والمجاور لأحد ملاعب التدريب، بإضافة سقف وأربع غرف ملابس جديدة. كما جرى تجديد ملاعب أكاديمية مومونوف، المنشأة الشقيقة في أوش.

ففي مايو/أيار 2025، انضم اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم إلى مبادرة FIFA Arena، حيث شهد إنشاء ملاعب مُصغَّرة في مدرستين بالعاصمة بيشكيك.

وفي رسالة مسجلة تم بثها عبر الفيديو خلال هذه الفعالية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "ستستكمل أكاديمية FIFA للمواهب هذه مسيرة البناء على تلك القواعد المتينة. فمن خلال الاستفادة من منظومتكم الجديدة لتحديد المواهب، فإنكم تتيحون لنخبة مواهبكم الفرصة لتفجير طاقاتهم والوصول إلى أقصى قدراتهم. كما يُسعدني أن أرى الأكاديمية الوطنية تضم الآن أربع فئات عمرية للفتيان بالإضافة إلى فريق مُكوَّن من فئات عمرية للفتيات."

وتابع بالقول "مع توسُّع بطولات FIFA التي تمنح كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA مزيداً من الفرص أكثر من أي وقت مضى، أتطلع إلى رؤية اللاعبين واللاعبات الذين استفادوا من أكاديميتكم يمثلون جمهورية قيرغيزستان على الساحة العالمية."