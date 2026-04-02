نخبة الحكام الأوروبيين يجتمعون في الندوة الختامية قبل انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™

قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA: "وصلنا الآن إلى نهاية هذه الرحلة"، ومن المتوقع اختيار الحكام النهائيين لكأس العالم FIFA 2026™ في وقت لاحق من هذا الشهر عُقدت الدورة التدريبية الأخيرة لإعداد الحكام لكأس العالم FIFA 2026™ في إيطاليا، حيث خضع 16 حكماً من النخبة من 15 اتحاداً أوروبياً مختلفاً من الاتحادات الأعضاء في FIFA لاختبارات مكثفة. في إطار استراتيجية FIFA لضمان أعلى معايير ممكنة في عملية اختيار الحكام للبطولة النهائية، اجتمع أفضل الحكام الأوروبيين في فياريجيو بعد الدورات التدريبية التي عُقدت في ريو دي جانيرو، البرازيل، في يناير، والدوحة، قطر، في فبراير، لنظرائهم من الاتحادات الأخرى. أوضح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA: "تُمثل هذه الحلقات الدراسية الثلاث الجزء الأخير من برنامج مكثف، وهو الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026™، والذي بدأ بالفعل في مطلع عام 2023، مباشرةً بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA في قطر". وأضاف: "لقد وجهنا منذ البداية رسالةً إلى جميع الحكام والمرشحين الذين تم اختيارهم لهذه الحلقات الدراسية، مفادها بذل قصارى جهدهم وعدم التهاون في أي فرصة، والسعي جاهدين ليكونوا جزءًا من كأس العالم FIFA 2026™، وعدم الندم على عدم القيام بأي شيء كان بإمكانهم فعله للانضمام إلى هذه المجموعة المختارة من الحكام. وقد خضع جميع المرشحين لمتابعة دقيقة من قبل مدربينا، ومدربي اللياقة البدنية، والأطباء، وأخصائيي العلاج الطبيعي. لقد تلقوا دعمًا كبيرًا، وها نحن الآن نصل إلى نهاية هذه الرحلة". إلى جانب فحوصات اللياقة البدنية والطبية، شارك الحكام في جلسات عملية ونظرية مع التركيز على توحيد عملية صنع القرار للفرق الـ 48 المشاركة في مباريات البطولة القادمة البالغ عددها 104 مباراة.
“"الأمر أشبه بلاعب يلعب لناديه ثم ينتقل إلى المنتخب الوطني، فيقول له المدرب: "في ناديك، تلعب هكذا. معي، عليك أن تلعب هكذا". ونحن في FIFA نؤمن إيمانًا راسخًا بفلسفتنا، ونريد أن يفهم الحكام هذه الفلسفة،" هكذا صرّح ماسيمو بوساكا، مدير لجنة التحكيم في FIFA "نريد أن نصل إلى كأس العالم ونرى، على سبيل المثال، جميع القرارات متطابقة تقريبًا في كل مباراة، لا أن يُصدر حكم واحد تفسيره الشخصي في كل مباراة. نحن بحاجة إلى توحيد حقيقي." وأضاف: "إن الطريقة التي نعقد بها الندوات، والسبب وراء عقدها، هو بمثابة إعداد المنتخب الوطني. الأمر ليس سهلاً، ولذلك نبذل جهدًا كبيرًا. لكننا في النهاية سعداء جدًا بما أنجزناه."
وأضاف الحكم الهولندي داني ماكيلي، المشارك في الندوة: "من أهم جوانب هذا التحضير، بالطبع، التوحيد - أن نكون جميعًا على دراية تامة بالقواعد - وأن يكون مفهوم FIFA واضحًا، لا سيما في المسائل العالقة، وأن نتخذ جميعًا القرار نفسه - وهذا أمر بالغ الأهمية. كما ناقشنا مواضيع مختلفة، نظرية وعملية، بالإضافة إلى الجوانب البدنية. وبذلك، نكون في أفضل حالاتنا عند وصولنا إلى كأس العالم FIFA." ويأمل ماكيلي، الذي أدار مباريات في كأس العالم FIFA قطر 2022™، أن يكون ضمن القائمة النهائية للحكام المشاركين في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية، والتي ستُعلن في وقت لاحق من هذا الشهر. وأوضح قائلاً: "عندما كنت طفلاً، وحكمًا شابًا، كان حلمي أن أكون في كأس العالم FIFA." "هذا أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه الحكم، لذا فأنا فخور جدًا بوجودي هنا في هذه الندوة. وأتطلع بشوق كبير إلى التواجد في أمريكا والانضمام إلى نخبة الحكام، أفضل الحكام، في أفضل بطولة في العالم. هذا حلمي وسأسعى لتحقيقه."