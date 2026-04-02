نخبة الحكام الأوروبيين يجتمعون في الندوة الختامية قبل انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™

قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA: "وصلنا الآن إلى نهاية هذه الرحلة"، ومن المتوقع اختيار الحكام النهائيين لكأس العالم FIFA 2026™ في وقت لاحق من هذا الشهر عُقدت الدورة التدريبية الأخيرة لإعداد الحكام لكأس العالم FIFA 2026™ في إيطاليا، حيث خضع 16 حكماً من النخبة من 15 اتحاداً أوروبياً مختلفاً من الاتحادات الأعضاء في FIFA لاختبارات مكثفة. في إطار استراتيجية FIFA لضمان أعلى معايير ممكنة في عملية اختيار الحكام للبطولة النهائية، اجتمع أفضل الحكام الأوروبيين في فياريجيو بعد الدورات التدريبية التي عُقدت في ريو دي جانيرو، البرازيل، في يناير، والدوحة، قطر، في فبراير، لنظرائهم من الاتحادات الأخرى. أوضح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA: "تُمثل هذه الحلقات الدراسية الثلاث الجزء الأخير من برنامج مكثف، وهو الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026™، والذي بدأ بالفعل في مطلع عام 2023، مباشرةً بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA في قطر". وأضاف: "لقد وجهنا منذ البداية رسالةً إلى جميع الحكام والمرشحين الذين تم اختيارهم لهذه الحلقات الدراسية، مفادها بذل قصارى جهدهم وعدم التهاون في أي فرصة، والسعي جاهدين ليكونوا جزءًا من كأس العالم FIFA 2026™، وعدم الندم على عدم القيام بأي شيء كان بإمكانهم فعله للانضمام إلى هذه المجموعة المختارة من الحكام. وقد خضع جميع المرشحين لمتابعة دقيقة من قبل مدربينا، ومدربي اللياقة البدنية، والأطباء، وأخصائيي العلاج الطبيعي. لقد تلقوا دعمًا كبيرًا، وها نحن الآن نصل إلى نهاية هذه الرحلة". إلى جانب فحوصات اللياقة البدنية والطبية، شارك الحكام في جلسات عملية ونظرية مع التركيز على توحيد عملية صنع القرار للفرق الـ 48 المشاركة في مباريات البطولة القادمة البالغ عددها 104 مباراة.