حكام النخبة من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا يواصلون الاستعدادات لكأس العالم FIFA 2026™

الحكام من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا يواصلون الاستعدادات لكأس العالم FIFA 2026™

كان هذا هو الثاني في سلسلة من الندوات المكثفة حول التحكيم التي نظمتها FIFA

التركيز على الاحترافية والتفاصيل هو المفتاح للحفاظ على مستويات عالية من التحكيم

اتخذ حكام من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا خطواتهم التالية نحو التحكيم في كأس العالم 2026 FIFA™ عندما شاركوا في الثانية من سلسلة ندوات مكثفة حول التحكيم نظمها FIFA.

ولضمان وصول حكام المباريات إلى ذروة أدائهم قبل انطلاق كأس العالم FIFA، يستضيف FIFA سلسلة من ورش العمل حول العالم، وقد عُقدت أحدثها في الدوحة، قطر. يواصل الحكام المُحالون من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا استعداداتهم لكأس العالم FIFA 2026™. مع استعداد البطولة لتكون الأكبر والأكثر شمولاً على الإطلاق، تلعب هذه الدورات التدريبية دورًا هامًا في إعداد الحكام للحدث الأبرز، وهي عملية بدأت قبل نحو أربع سنوات، مباشرة بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

الاستعدادات لكأس العالم FIFA 2026™ تتواصل لحكام النخبة من الاتحاد الآسيوي والأفريقي وأوقيانوسيا لكرة القدم 02:40

استفاد حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم من ندوة الدوحة، بعد مشاركة حكام الكونكاكاف والكونميبول في الندوة الأولى التي عقدت في ريو دي جانيرو، البرازيل في يناير.

وقال مدير التحكيم في FIFA، ماسيمو بوساكا "لقد استعدنا لكأس العالم FIFA لمدة أربع سنوات تقريبًا. لذا، في اليوم التالي لانتهاء مباريات قطر، بدأنا بالفعل الاستعدادات، وهذا ما يميز فلسفتنا".

بالإضافة إلى الفحوصات الطبية واللياقة البدنية، شارك الحكام في جلسات عملية ونظرية مصممة لتقليد سيناريوهات المباريات الواقعية، وتسليط الضوء على الحوادث الرئيسية، وتعزيز الوعي بالمباريات واتخاذ القرارات.

كان الاحتراف والتفاصيل محورين رئيسيين في الندوة، حيث يهدف FIFA إلى مطابقة نفس مستوى الاستعداد للبطولة الذي يخضع له اللاعبون.

وأضاف بوساكا: "لا يوجد فرق كبير بين الحكم واللاعب. فاللاعبون يستعدون للمباراة، والحكام يفعلون الشيء نفسه. على الحكم أن يفهم كرة القدم، وأن يعيشها، وأن يفهم كيف يتحرك، وأن يفهم الموقع الذي يجب أن يتواجد فيه في المواقف الحاسمة لاتخاذ القرار".

”بنفس الطريقة التي يريد بها اللاعب تسجيل هدف أو يريد بها المدافع إيقاف المهاجم، الأمر نفسه ينطبق على الحكم. نحن لا نسجل أهدافاً، لكن هدفنا هو فهم ما يجري في المباراة. الأمر لا يتعلق فقط بشخصية الحكم، بل أكثر بكيفية استعداده“.

وقال الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، الذي كان أول حكم من بلده يحكم في بطولة FIFA عندما أدار مباريات كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، إن الإعداد المتميز أمر بالغ الأهمية لضمان الأداء العالي على الساحة العالمية.

”نحن نعمل كل يوم للتحضير ولنكون في أفضل حالاتنا في البطولة حتى تستفيد الفرق من ذلك وتتخذ القرارات الصائبة من قبل الحكام. لهذا السبب نحن نستعد لهذا“.

كما قال السيد أرتان إن الندوة كانت جزءًا أساسيًا من التحضير لكأس العالم FIFA ومن تطويره الشخصي كحكم.

”لدينا الكثير من المدربين الذين يحاولون تنفيذ أحدث الأفكار وتقديمها لنا، حتى نكون في أفضل حالة في كأس العالم FIFA. أهدافنا من حيث اللياقة البدنية، ومن حيث القرارات الفنية، ومن حيث فهم قوانين اللعبة، (هي) أن نتمكن من مساعدة الفرق على تقديم أفضل أداء في كأس العالم FIFA.“