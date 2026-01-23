تحضيرات مكثفة لحُكام أمريكا الجنوبية والشمالية والوسطى والكاريبي في الطريق إلى كأس العالم 2026 FIFA™

يخضع كبار حُكام النخبة لأيام مكثفة من التحضيرات العملية والنظرية في البرازيل

ماسيمو بوساكا، مدير قسم FIFA المعني بالتحكيم، يؤكد أن الحُكام يستعدون بنفس المستوى من الاحترافية التي تتسم بها تحضيرات اللاعبين

سيتم تعيين حُكام مباريات كأس العالم 2026 FIFA™بعد انتهاء الدورات التحضيرية المخصصة للحُكام من جميع الاتحادات القارية

بينما يسعى FIFA إلى ضمان وصول حُكام المباريات إلى أعلى مستويات الأداء في كأس العالم 2026 FIFA™ التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة صيف هذا العام، شهدت ريو دي جانيرو هذا الأسبوع تنظيم أول دورة في سلسلة الدورات التحضيرية المكثفة المخصصة للجوانب التحكيمية.

وقد شارك في هذه الدورة 24 من حُكام النخبة يمثلون 16 دولة مختلفة من اتحاد أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لصقل مهاراتهم وتكثيف استعداداتهم للبطولة.

وشهد البرنامج الذي استمر أسبوعاً كاملاً جدولاً حافلاً بالحصص البدنية الصباحية والجلسات نظرية في فترة بعد الظهيرة، حيث عمل الحُكام على أرض الملعب شملت لتقديم سيناريوهات واقعية شبيهة بحالات تتكرّر خلال المباريات، وذلك بمشاركة لاعبي فريق تحت 20 سنة التابع لنادي أولاريا الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقراً له، إذ أشرف ماسيمو بوساكا مدير قسم FIFA المعني بالتحكيم على الجلسات التي كان من المقرّر عقدها تحت إشراف بيرلويجي كولينا رئيس لجنة حُكام FIFA.

وسلّط السيد بوساكا الضوء على ضرورة استعداد الحُكام بنفس الدرجة من الاحترافية والدقة التي نُميز تحضيرات اللاعبين الذين سيشاركون في الحدث الكروي الأبرز هذا الصيف، والذي سينطلق في 11 يونيو/حزيران على أن يُقام النهائي بملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو/تموز.

وقال بوساكا في هذا الصدد "يجب أن يكون الحَكم دائماَ في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، ولذا علينا أن نعمل على أرض الملعب كل يوم للتحضير لذلك، على غرار ما يقوم به لاعبو النخبة. فهذا أمر حيوي وبالغ الأهمية. تفصلنا خمسة أشهر عن انطلاق كأس العالم FIFA، وهذه دورة بغاية الأهمية لحُكامنا."

يُذكر أن الجلسات الصباحية تضمنت محاكاة ميدانية لحالات تشهدها مباريات كرة القدم، إلى جانب تمارين اللياقة البدنية وفحوصات طبية للحُكام الذين يُعتبرون أصحاب السلطة المطلقة فوق ميدان اللعب، رغم الابتكارات التكنولوجية المُصمَّمة لمساعدتهم في مهامهم.

وأكد بوساكا أن حجم التحدي بات مرتفعاً وسقف الأداء عالياً، مع توسيع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً وطنياً.

وقال مدير قسم FIFA المعني بالتحكيم "ينتابني شعور إيجابي بالنظر إلى العمل الجبار الذي نقو به، إذ نُقدِّم كل شيء لحُكامنا فيما يتعلّق بالجوانب الفنية والبدنية والطبية، حتى يصلوا إلى الموعد المنشود وهم على أتم استعداد."

وفي هذا الصدد، نوَّهت الحَكمة الأميركية توري بينسو، التي تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، بالنهج المُتَّبع خلال هذه الدورة.

وقالت "إننا نعمل على عدد من الأشياء المختلفة هنا، حيث نُركز على الاتساق في عملية اتخاذ القرارات، وذلك من خلال معاينة مقاطع فيديو وتحليل مختلف الجوانب الفنية، إذ نشتغل في الملعب خلال الصباح مُركزين على الجوانب البدنية والنفسية التي تنطوي عليها اللعبة، كما نعمل مع اللاعبين على بعض الحوادث البارزة. وعلاوة على ذلك، فإننا مطالبون ببذل قصارى جهودنا على أرض الملعب. وبعد ذلك نحضر جلسات نظرية ونقوم بالتحليل الفني لبعض الحالات. ثم نعمل أيضاً على الجوانب الصحية، حيث نكتسب خبرات حول كيفية تحسين صحتنا الجسدية والنفسية استعداداً لكأس العالم FIFA."

كما أشارت بينسو إلى مشاعر الإثارة والفخر التي تنتاب حُكام النخبة الذين يتنافسون على نيل فرصة إدارة مباريات الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.

وقالت "أن أكون جزءاً من كأس العالم 2026 FIFA™ سيكون حلماً تحول إلى حقيقة فعلاً. إنه شيء يشغل تفكيري منذ وقت طويل، ولم أكن أعتقد أنه أمر ممكن على الإطلاق، ولذا فإن التواجد هنا في هذه المرحلة مصدر فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة لي."