تعتبر توري بينسو واحدة من 117 حكماً تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تقول الأمريكية إن الحكام يعملون بجد "كل يوم" من أجل الحصول على مثل هذه الفرص

أدارت بينسو نهائي كأس العالم للسيدات FIFA 2023 أستراليا ونيوزيلندا 2023™

تحدثت توري بينسو عن العمل المكثف والاستعدادات التي بذلتها من أجل اختيارها كواحدة من حكام المباريات في كأس العالم للأندية 2025 FIFA، وقالت إنه "شرف لا يصدق" أن يتم اختيارها للنسخة الافتتاحية من البطولة التي تضم 32 فريقاً.

”وقالت ابنة ولاية فلوريدا التي تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ بين إسبانيا وإنجلترا: “نعمل بجد كل يوم من أجل الحصول على مثل هذه الفرص. نحن نعمل على مستوى العدو والرشاقة مع مدرب اللياقة البدنية. ونعمل مع أخصائيي التغذية الرياضية، ومع أخصائي نفسي رياضي على إعدادنا البدني للتأكد من جاهزيتنا وقدرتنا على رفع مستوانا".

توري بينسو: شرف عظيم أن يتم اختياري كحكم في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ 02:07

وأضافت "بالنسبة لي، من بين حكام المباريات الذين تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA، هذه مجموعة النخبة، إنها الأفضل في العالم. وأن يوضع اسمي إلى جانب زملائي، فهذا شرف لا يُصدق، وهو أمر أفتخر به كثيراً. إنها شهادة على العمل والجودة التي قدمناها أسبوعاً بعد أسبوع على أرض الملعب".

”نحن نركز بشكل كبير على استعداداتنا في الوقت الحالي، للتأكد من أننا جاهزون لانطلاق كأس العالم للأندية هذا الصيف“.

سيدير ​​المباريات 117 حكمًا - 35 حكمًا، و58 حكمًا مساعدًا، و24 حكم فيديو - من 41 اتحادًا عضوًا. وستُقام البطولة، وهي البطولة العالمية الأكثر شمولًا على الإطلاق، في 11 مدينة مضيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز.

وسلطت السيدة بينسو، وهي الحكم الأنثى الوحيدة في البطولة، الضوء على العمل الذي تم القيام به لضمان الاتساق في البطولة. وقد عقد FIFA بالفعل حلقات دراسية في زيورخ (لمسؤولي مباريات الاتحاد الأوروبي) وبوينس آيرس (للكونكاكاف والكونميبول) والدوحة (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الآسيوي).

وأضافت توري بينسو "بالنسبة لـFIFA، عقدنا أيضًا ندواتنا (في) بوينس آيرس، حيث عملنا كمجموعة. لقد تمكن جميع المرشحين من الحضور، وعملنا على الجوانب الفنية للعبة والجوانب البدنية، بالإضافة إلى الجوانب النفسية المتعلقة بالاستعداد لبطولة بهذا الحجم".

"سنعقد ندوات أخرى قبل كأس العالم للأندية للتأكد من أن جميع الحكام يرون اللعبة بنفس الطريقة، وما هو خطأ وما ليس خطأ ثابت في المباريات، فقط للتأكد من نجاح البطولة بشكل لا يصدق".

كما تحدثت عن أهمية استضافة البطولة للبلاد، قائلةً: "إنها فرصة رائعة لاستضافة أفضل فرق العالم هنا في الولايات المتحدة". "لطالما اعتاد المشجعون الأمريكيون على رؤية العديد من هذه الفرق تخوض مباريات ودية ومباريات تحضيرية. لكن بطولة بهذا الحجم، بطولة عالمية بحق، ستمنح المشجعين الأمريكيين تجربة مختلفة تمامًا عن أي بطولة ودية أخرى. وآمل أن يكون المشجعون على قدر المسؤولية وينضموا إلينا في كأس العالم للأندية FIFA".