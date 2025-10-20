"نسخة استثنائية للغاية": رئيس FIFA يشيد بكأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

حضر رئيس FIFA مراسم اليوم الختامي الذي انتهى بتتويج المغرب على حساب الأرجنتين في سانتياغو

أشاد إنفانتينو بما قدّمته تشيلي من تنظيم رائع، منوهاً بدور الدولة المضيفة في إنجاح هذه البطولة "الاستثنائية للغاية"

هنأ الرئيس المملكة المغربية على لقبها الأول في تاريخ بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بتشيلي مثنياً على استضافتها الناجحة لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™، وذلك بعد أن وقف شاهداً على فوز المغرب أمام الأرجنتين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني في العاصمة سانتياغو.

فقد حصد المغرب مساء الأحد لقبه الأول في تاريخ بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA - والثاني في رصيد أفريقيا - حيث سلَّم الرئيس إنفانتينو كأس البطولة لقائد أشبال الأطلس حسام الصادق الذي رفعها عالياً أمام 43253 متفرجاً.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها تشيلي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA، بعد نسخة 1987، كما أنها المرة الخامسة التي تشهد إقامة إحدى بطولات FIFA على أراضي هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

يُذكر أن الحضور الجماهيري في نسخة تشيلي 2025™ فاق 585 ألف مشجع في المدرجات، كما بُثت المباريات في أكثر من 218 بلداً وإقليماً، وشهدت الظهور الأول لمنتخب وافد جديد من بين المنتخبات الوطنية الـ24 المشارِكة، والتي مثَّلت مختلف الاتحادات القارية الستة، حيث أقيم ما مجموعه 52 مباراة على مدى 23 يوماً من المنافسات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA: "شكراً جزيلاً لتشيلي على تنظيمها هذه النسخة الاستثنائية للغاية من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA، حيث شاهد المباريات نحو 600 ألف مشجع، وكان الملعب هنا في سانتياغو دي تشيلي ممتلئاً أيضاً اليوم، إذ غصَّت جنباته بالدفء و(أهازيج) المشجعين وشغف الجماهير."

وأضاف: "الشكر موصول لصديقي بابلو (ميلاد)، رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم، ولكافة التشيليين، ولجميع المشجعين (من هذا) البلد الذي أظهر لنا مرة أخرى أنه بلد كروي بامتياز من خلال هذه النسخة الرائعة من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA."

يُذكر أن مشاركة المغرب في تشيلي 2025 كانت تاريخية بكل المقاييس، حيث شكّلت نسخة هذا العام أول ظهور لأشبال الأطلس في هذه البطولة منذ 20 عاماً، أي منذ بلوغهم نصف نهائي نسخة 2005 حيث احتلوا المركز الرابع، علماً أن المغرب أصبح ثاني بلد أفريقي يُحرز كأس هذه المسابقة بعد غانا التي تربّعت على عرش نسخة 2009.

وبهذه المناسبة، علَّق إنفانتينو قائلاً: "دِيْما مغرب! مبروك للمنتخب المغربي، بطل العالم. يا لها من مباراة كبيرة الليلة في سانتياغو دي تشيلي، حيث فاز المغرب على الأرجنتين 2-0 في تشيلي ليتربَّع عن جدارة واستحقاق على عرش هذه النسخة الرائعة من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA. أحسنتُم! تهانينا!"

وسلّط إنفانتينو الضوء على ما تنطوي عليه كرة القدم من تنوُّع وروح تنافسية، حيث كانت ثلاثة اتحادات قارية مختلفة ممثَّلة في المربع الذهبي، كما كانت خمسة من الاتحادات القارية الستة ممثَّلة بمنتخبات متعددة في أدوار خروج المغلوب.

وقال رئيس FIFA: "يعكس هذا الطابع العالمي لكرة القدم. المغرب-الأرجنتين في المباراة النهائية، هكذا هي كرة القدم. تهانينا لكولومبيا [التي أحرزت الميدالية البرونزية]، وتهانينا لفرنسا، التي احتلت المركز الرابع في هذه النسخة الرائعة من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA."