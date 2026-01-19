رئيس FIFA يلتقي محمد عبد الله ولد لولي، وزير تمكين الشباب والرياضة والخدمة العامة الموريتاني

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يصف موريتانيا بأنها "شريك ممتاز" لـ FIFA في تطوير كرة القدم

سوف تشارك موريتانيا في النسخة الافتتاحية من سلسلة FIFAللسيدات في مارس/آذار 2026

شهدت الفعالية أيضًا تواجد كل من أحمد يحيى، رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، وأحمد ولد بهية، سفير موريتانيا لدى المغرب.

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن موريتانيا كانت "شريكاً ممتازاً" في مهمة تطوير كرة القدم. وجاء ذلك بعد لقائه مع وزير تمكين الشباب والرياضة والخدمة العامة في البلاد، محمد عبد الله ولد لولي، في مكتب FIFA في أفريقيا بالرباط، المغرب.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أيضاً رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم (FFRIM) وعضو مجلس FIFA أحمد يحيى وسفير موريتانيا لدى المغرب أحمد ولد بهية، تحدث المسؤولان عن مستقبل كرة القدم وكيف يمكن أن توفر اللعبة فُرصاً للشباب.

هذا وشملت المناقشات أيضاً كرة قدم السيدات، التي حققت تقدماً مثيراً للإعجاب تحت قيادة السيد يحيى للاتحادية الموريتانية لكرة القدم. حيث دخلت موريتانيا لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ لأول مرة وشاركت في التصفيات المؤهلة لنسخة 2023، وستشارك أيضًا في النسخة الافتتاحية من سلسلة FIFA للسيدات™ في مارس/آذار 2026، ضمن المجموعة التي ستقام في ساحل العاج.

وقد استخدمت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بالفعل التمويل من برنامج FIFA Forward لدعم تطوير ملعب الشيخ ولد البويدية في نواكشوط، وشمل ذلك مقاعد جديدة وغرف تغيير ملابس حديثة ومرافق إعلامية. كما يجري العمل حاليًا على زيادة سعة الملعب إلى 16,000 متفرج، وذلك من خلال الاستفادة بالدعم من برنامج FIFA Forward أيضًا، ليعكس الاهتمام المتزايد بكرة القدم في موريتانيا. بالإضافة إلى تمويل برنامج FIFA Forward بناء ملعب صناعي جديد في ملعب نواذيبو البلدي.

وقال السيد إنفانتينو، الذي زار البلاد في فبراير 2021، حيث شاهد التقدم أمام ناظريه: "كانت موريتانيا متعاونة مثالية مع FIFA، حيث استخدمت أموال برنامج FIFA Forward لتطوير كرة القدم وكانت منفتحة على دمج مبادرات FIFA المختلفة لدفع النمو، بما في ذلك مشاريع Football for Schools من FIFA وملاعب FIFAالمصغرة".

"كانت كرة قدم السيدات موضوع نقاش رئيسي أيضًا، وتمثل مشاركة موريتانيا في النسخة الافتتاحية من سلسلة FIFA للسيدات هذا العام دلالةً على ذلك. ومع FIFAوالاتحادية الموريتانية لكرة القدم، بقيادة الرئيس يحيى، أنا على ثقة بأن الوزير محمد عبد الله ولد لولي سوف يساعد في ضمان استمرار نمو رياضتنا ودفع الأمل والطموح."

هذا وقد كانت موريتانيا أول دولة أفريقية تطلق برنامج Football for Schools من FIFA في مارس/آذار 2022، وهي واحدة من الدول التي تنفذ برنامج FIFA للتعليم الرقمي، وهي مبادرة تعليمية توفر الأدوات التكنولوجية بالإضافة إلى موارد التعلم والتدريب والتوجيه للمدارس الابتدائية في البيئات الهشة.