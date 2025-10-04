كأس العالم FIFA 2030™ موضوع لقاء جياني إنفانتينو بوفد من أمريكا الجنوبية

رئيس FIFA يجري محادثات مع رئيسي دولتي باراغواي وأوروغواي، إلى جانب رؤساء الاتحادات القارية والوطنية

ستستضيف كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي مباراة واحدة من مباريات كأس العالم FIFA 2030™ بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لبطولة كأس العالم

يُعقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

التقى رئيس FIFA، السيد جياني إنفانتينو، مع كبار ممثلي الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، التي ستستضيف كل منها مباراة واحدة من مباريات كأس العالم FIFA 2030™، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على تنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم.

وبمناسبة مرور مائة عام على إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في أوروغواي عام 1930، ستحظى كل دولة من الدول الأمريكية الجنوبية بإقامة مباراة واحدة من مباريات بطولة 2030 على أراضيها، بينما تستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا المباريات المتبقية.

“رافق رئيس FIFA أمينه العام، ماتياس غرافستروم، في الاجتماع الذي عقد في نيويورك اليوم على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى 2025، حيث قال السيد إنفانتينو: "تشرفت بلقاء رئيس باراغواي سانتياغو بينيا ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي، إلى جانب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، ورئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا ورئيس الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم روبرت هاريسون ورئيس الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إجناسيو ألونسو".

وأضاف إنفانتينو: "تحدثنا عن فرصة بلدانهم الجميلة في توحيد العالم خلال مباريات الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم لكرة القدم 2030". "لقد كان من المشجع أن نراهم يتشاركون نفس الرؤية لتكريم إرث لعبتنا والاحتفال بالأجيال الحالية وإلهام الأجيال القادمة، كما هنأتهم أيضًا على تأهل بلدانهم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبلة."

تم اتخاذ قرار إنشاء الشكل غير المسبوق لبطولة 2030 بالإجماع عندما اجتمعت جميع اتحادات FIFA البالغ عددها 211 في كونغرس FIFA الاستثنائي الذي عقد افتراضيا في ديسمبر 2024.

وأعرب السيد إنفانتينو عن ثقته في أن السلطات الحكومية وكرة القدم في البلدان الثلاثة ستضمن الاحتفال بهذا الحدث التاريخي في البطولة على أكمل وجه.

“وقال رئيس FIFA: "تحت قيادتهم، شهدت كرة القدم تقدماً كبيراً وهي مستمرة في توفير الفرص للشباب". "معًا، سنضمن حصول عشاق كرة القدم في هذه الدول الثلاثة خاصة، وقارة أمريكا الجنوبية عامة، على بطولة مميز في عام 2030."

ستقام المباراة الافتتاحية على ملعب سنتيناريو في العاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو، حيث أقيمت المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في 30 يوليو 1930، عندما فاز البلد المضيف على الأرجنتين بنتيجة 4-2.

وقال رئيس أوروغواي ياماندو أورسي إن المباراة الافتتاحية ستكرم تاريخ كرة القدم وتحتفل بتراث كأس العالم لكرة القدم.وهذا شرف لنا."

وقال أورسي: "إنه اعتراف بما أنجزه مسؤولو كرة قبل 100 عام، ولكنه في الوقت نفسه طريقة لفهم أن كرة القدم، التي تعتبر مهمة للغاية في ثقافة منطقة ريفر بليت وأمريكا الجنوبية، هي أكثر من مجرد رياضة ومنافسة، بل هي من مكونات حمضنا النووي". "صحيح أن الرياضة تتطور وأن التكنولوجيا تدفع العالم إلى الأمام، ولكن يجب كذلك الاعتراف بالتاريخ الذي يملؤنا بالفخر ويشرفنا."