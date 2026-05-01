أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو أمام الدورة 76 من كونغرس FIFA عن رغبته بالترشح مجدداً لانتخابات عام 2027

شكر جياني إنفانتينو الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA على دعمها طوال السنوات العشر الماضية

وصرّح إنفانتينو أنّ FIFA يريد أنّ يمنح كلّ طفل في كلّ أنحاء العالم الفرصة للحلم

فانكوفر ستستضيف 7 مباريات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™

ألقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو كلمة أمام الدورة 76 من كونغرس FIFA المنعقدة في مدينة فانكوفر الكندية شَكَر فيها الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA على دعمها وعلى التقدّم الذي حقّقته طوال السنوات العشر الماضية، وأعلن عن ترشّحه مجدداً لانتخابات عام 2027.

وفي كلمته الختامية أمام الوفود المجتمعة، قال: "أريد أن أقول لكم أولاً، للاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء، إنّني سأكون مرشحاً لانتخابات رئاسة FIFA السنة القادمة. شكراً لكم على الدعم الذي قدّمتموه طوال السنوات العشر الماضية، وعلى دعمكم اليوم، وعلى العمل الذي تبذلونه، وعلى التقدم الذي حققتموه، وعلى حبّكم للعبة، والتزامكم وشغفكم بها".

وفي كلمته أمام الكونغرس، أعرب السيد إنفانتينو عن رغبة FIFA بضمان حصول كلّ طفل في كلّ أنحاء العالم على الفرصة للعب كرة القدم. وشدّد أيضاً على أنّ الاتحادات الوطنية الـ 211 تتمتّع بالمكانة نفسها وأنّ عائدات بطولات FIFA استُثمِرت في تطوير كرة القدم حول العالم.

وصرّح: "هناك مبدأ واحد بغاية البساطة. يضمّ FIFA 211 اتحاداً وطنياً عضواً، وجميعها متساوية. أنتم متساوون معنا. لن نترك خلفنا أحداً. سوف نستثمر، وسوف نجني الأرباح، وسوف نواصل المساهمة لضمان قدرتكم جميعاً - الاتحادات الوطنية الـ 211 - على الانضمام إلى المجتمع الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "والأرباح التي نجنيها من كأس العالم FIFA، ومن كأس العالم للأندية FIFA، ومن كأس العالم للسيدات FIFA، ومن كأس العالم لأندية السيدات FIFA، ومن البطولات الأخرى، ستعود ليستفيد منها كلّ العالم. نريد أن نمنح كلّ طفل، في كلّ زاوية من زوايا العالم، الفرصة، والمقدرة، والأمل ليحلموا ويؤمنوا بقدرتهم على النجاح. وحتّى لو لم يتمكّنوا من النجاح، سيكونون على الأقل قد قضوا أوقاتاً ممتعة في لعب كرة القدم".

وأضاف السيد إنفانتينو الذي انتُخب للمرة الأولى في الدورة الاستثنائية للكونغرس في العاصمة السويسرية زيوريخ، في 26 فبراير/شباط 2016، أنّ FIFA أصبح منظمة محترَمة وموثوقة وعالمية بحقّ تتمتع بمكانتها مع كبار القوم بفضل التغيرات التي طرأت على حوكمتها.

وقال: "من وكالات الأمم المتحدة إلى الحكومات والأوساط التجارية الرفيعة: نحن متواجدون، ونحن هناك معهم، نسمعهم صوتنا، ونحدث أثراً حقيقياً".

كما ركّز FIFA أيضاً على إعداد البطولات وتنظيمها لدعم رؤية جعل كرة القدم عالمية بحقّ. في السنوات العشر الماضية، استثمر FIFA مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي لتطوير كرة القدم من خلال برنامجه الرائد FIFA Forward، وستشهد الاستثمارات في الدورة الرابعة للبرنامج الممتدة من 2027 إلى 2031، زيادة بنسبة 20%، أي 2.7 مليار دولار أمريكي. وهذا الأمر سيمنح الاتحادات الوطنية الأعضاء ثمانية أضعاف ما حصلت عليه قبل عام 2016 لتطوير كرة القدم.

بالإضافة إلى برنامج FIFA Forward، أنشأ الاتحاد الدولي لكرة القدم عدداً من البرامج الإضافية مثل مخطط FIFA لتطوير المواهب، وبرنامج كرة القدم للمدارس FIFA، ومشروع FIFA Arena الذي يسعى إلى بناء 1000 أرضية ملعب مصغّرة في الأحياء المدنية والريفية المحرومة بحلول 2031.

وتابع رئيس FIFA: "إنّه لأمر جميل أنّ الجميع يريدون هذه الملاعب المصغرة، ويريدون الاستثمار فيها، ومساعدتنا على الاستثمار فيها".

كذلك ألقى الرئيس الضوء على مجموعة من المبادرات التي لا تحظى بتغطية إعلامية كبيرة مثل غرفة المقاصة FIFA التي تضمن، عند انتقال أي لاعب من نادٍ إلى آخر، أن يتمّ تحويل جزء من النفقة إلى النادي حيث بدأ هذا اللاعب مسيرته. وفي الكثير من الحالات، تكون الأندية المستفيدة صغيرة وذات موارد محدودة.

وأضاف: "لقد وزّعنا أكثر من 500 مليون دولار أمريكي على تلك الأندية التي تحتاجها - وهي أندية لا تملك حساباً مصرفياً، وهي أندية هواة في معظم الدول، لا تملك القدرة على جمع عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الدولارات لتغطية نفقات انتقال أحد اللاعبين. هذا ما نقوم به".وأشار أيضاً رئيس FIFA إلى أنّه، بعد معالجة مسائل الحوكمة والتطوير، تتوفّر فرص تجارية كبيرة في كرة القدم، وخصوصاً بعد أن شهدنا المقاربة الأمريكية الشمالية حيث "بلغ تسليع الرياضة مستويات غير مسبوقة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ فانكوفر سوف تستضيف 7 مباريات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™، التي ستجري من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

وتابع رئيس FIFA قائلاً: "بعد ستّة أسابيع من اليوم، تنطلق النسخة الأعظم من كأس العالم FIFA وأنا متأكد من أننا سوف نوحّد العالم". وأردف قائلاً: "لدينا 3 دول مستضيفة وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، و16 مدينة مذهلة مستضيفة، و48 دولة مشاركة في البطولة - ويكفي أن ننظر إلى الدول التي لم تتأهل، لنعرف مستوى المنتخبات التي تأهلت إلى هذه النسخة من كأس العالم FIFA".