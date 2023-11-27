ملاعب ممتلئة وأجواء رائعة وكرة قدم مثيرة: جياني إنفانتينو يعرب عن سعادته بكأس العالم FIFA 2026™

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يشيد بكأس العالم FIFA 2026™ "المذهلة"، قائلاً إنها "أكبر من أي شيء شهده العالم مطلقًا

السيد إنفانتينو يشكر الجماهير قائلًا إنه من "الجميل" رؤية هذا العدد الكبير من العائلات في الملاعب

رئيس FIFA يشرح سبب التوجه لاستخدام فترات الاستراحة لشرب الماء في جميع المباريات

تحدث رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن سعادته الكبيرة بكأس العالم FIFA 2026™ حتى الآن، مشيرًا إلى أنها شهدت مدرجات كاملة العدد، وأجواءً مفعمة بالشغف والحماس، وكرة قدم مثيرة. وفي حديثه لوسائل الإعلام في نيويورك بالولايات المتحدة، أوضح السيد إنفانتينو أنه تم إدخال فترات الاستراحة لشرب الماء في جميع المباريات لضمان تكافؤ الظروف لجميع المنتخبات، فضلًا عن حماية سلامة اللاعبين في ظل الطقس الحار.

وقال: "إنها مذهلة. أكبر من أي شيء شهده العالم على الإطلاق – ليس فقط أي حدث لكرة القدم – بل أي حدث بأي شكل من الأشكال. إنها الحدث الأكثر نجاحًا في التاريخ." "الملاعب ممتلئة والمُدن ممتلئة والأجواء رائعة. لدينا العديد من العائلات والكثير من الأطفال والنساء في الملاعب، وهذا أمر جميل حقاً."

كما أن أعداد الحضور في طريقها لتحطيم الرقم القياسي السابق البالغ 3,404,252، والذي تم تسجيله في بطولة كأس العالم FIFA 1994 الولايات المتحدة الأمريكية™. وبعد 44 مباراة من أصل 104 مباراة، وصل إجمالي الحضور إلى 2,851,010 بمتوسط 64,796 متفرجًا للمباراة الواحدة – بمعدل إشغال سعة بلغ 99.6%. وبالفعل، سجل الحضور الجماهيري الإجمالي للمباريات الأربع التي أُقيمت في اليوم السابق رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا في البطولة، حيث تابع إثارة المباريات 288,007 متفرجًا؛ لتكون هذه هي المرة الثانية التي يُحطَم فيها الرقم القياسي خلال أقل من أسبوع، بعد أن صمد الرقم الأسبق (277,070 متفرجًا) لما يقرب من 32 عامًا (منذ 28 يونيو/حزيران 1994).

وقال: "أنا ممتن جدًا لجميع المشجعين الذين يأتون إلى الملاعب، والذين يذهبون إلى مهرجانات المشجعين FIFA™."

هذا وقد قال السيد إنفانتينو إن جميع الأسماء اللامعة قدّمت أداءً جيدًا، وسجلت الكثير من الأهداف، لكن البطولة قدّمت لنا أيضًا أبطالاً جُدُدًا مثل حارسي مرمى الرأس الأخضر وكوراساو، فوزينها وإيلوي بلوم على التوالي. وأضاف أن النتائج والأداء بررت تمامًا توسيع البطولة لتضم 48 منتخبًا.

لأول مرة في تاريخ كأس العالم FIFA™، تم تقديم فترات الاستراحة لشرب الماء في جميع المباريات. تحدث فترات الاستراحة في الدقيقتين 22 و67 وتستمر لمدة ثلاث دقائق، وتُضاف إلى الوقت بدل الضائع في نهاية كل شوط.

وأوضح رئيس FIFA قائلاً: "السبب الرئيسي هو الحرارة، ولكن علينا أيضاً أن نفهم أنه في منافسة مثل كأس العالم (FIFA)، التي تُقام على مدار 39 يومًا، حيث يُحتمَل أن تلعب المنتخبات ثماني مباريات في تلك الأيام الـ 39، يُعد الحصول على لحظة للراحة أمرًا في غاية الأهمية."

"الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو ضمان خوض كافة المنتخبات لجميع المواجهات في ظل ظروف متكافئة تمامًا. ومن الصعب جداً قبول فكرة أن تُتاح لمدير فني ما فرصة التأثير على مجريات اللقاء عبر إجراء تعديلات تكتيكية لمجرد أن الطقس أكثر حرارة، في حين لا تتاح للمدير الفني نفسه الفرصة ذاتها في مباراة أخرى لمجرد أن درجة الحرارة أقل بقليل. نريد ضمان تكافؤ الفُرص للجميع، وهذا سبب تطبيق فترات الاستراحة هذه في كل مباراة."

وقال أيضًا أن من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى توضيح، هي إن FIFA "لا يجني شيئًا على الإطلاق" من فترات الاستراحة. حيث قال: "لا توجد إيرادات إضافية لـ FIFA، إذ إن جميع الاتفاقيات التجارية قد أُبرمت مسبقًا وقبل وقت طويل. لذا، لا يُمثّل هذا الأمر قضية مالية بالنسبة لنا. بل هي مسألة رياضية بحتة."