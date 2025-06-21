جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم يناقشان تطوير كرة القدم النسائية في الجمهورية المكونة من جزيرتين

رئيس FIFA ورئيس اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم (TTFA) كيرون إدواردز يلتقيان في ميامي بالولايات المتحدة

قال السيد إنفانتينو إن "الاجتماع المثمر" ركز على تطوير كرة القدم النسائية في الدولة الكاريبية

يُنظر إلى برنامج FIFA لتطوير المواهب وبرنامج Football for Schools كمحركي دفع لتقدم كرة القدم

كان "نمو وتطور كرة القدم النسائية" محور اجتماع بين رئيس FIFA جياني إنفانتينو وكيرون إدواردز، رئيس اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم (TTFA)، في أعقاب الدورة الثانية من القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 في ميامي بالولايات المتحدة.

تم انتخاب السيد إدواردز رئيسًا لاتحاد بلاده في 14 أبريل 2024، وهو الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الشرقي في ترينيداد وتوباغو والمدير المساعد لنادي لا هوركيتا رينجرز إف سي الذي يلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم في ترينيداد وتوباغو. وكان قد التقى بالسيد إنفانتينو في الجلسة الختامية للبرنامج التنفيذي لـFIFA 2024 في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، الذي عقد أيضًا في ميامي، في ديسمبر من العام الماضي.

وقال السيد إنفانتينو "لقد كان اجتماعي مع رئيس اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم، كيرون إدواردز، مثمرا للغاية هنا في ميامي". "لقد قمنا بتغطية مجموعة من المواضيع، مع التركيز بشكل خاص على نمو وتطور كرة القدم النسائية، بينما تطرقنا أيضًا إلى كرة القدم للشباب وكيف يمكن لبرنامج FIFA Forward أن يساعد في تطوير كرة القدم في البلاد.

"يعمل برنامج Football for Schools بشكل نشط في ترينيداد وتوباغو منذ العام الماضي، وفي الوقت نفسه، يساعد برنامج FIFA لتطوير المواهب في تحديد اللاعبين الشباب الموهوبين وضمان حصولهم على التدريب الذي يحتاجون إليه."

تعتبر المساعدات المالية المقدمة في شكل راتب سنوي لمنسق الأداء العالي ومخصصات للموظفين الجدد للفتيات تحت 13 عامًا من بين أحدث التدابير التي تم تقديمها في جمهورية الجزيرتين التوأم كجزء من برنامج FIFA لتطوير المواهب (TDS). كما تم توفير رواتب شهرية لمدربي وموظفي الدعم للفتيات والفتيان في TDS منذ عام 2024.

وفي الوقت نفسه، على أرض الملعب، يعني التمويل المخصص من TDS أن اللاعبين الطموحين في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو يشاركون بصفة أكبر في المباريات عالية المستوى من خلال مجموعة من المسابقات الشبابية المحلية والإقليمية. ومن الأمثلة على ذلك بطولة جواهر الكاريبي للفتيات تحت 15 سنة / للأولاد النخبة، والتي ستكون بمثابة معيار لفرق TDS وتوجيه تطوير اللاعبين في دولة جنوب الكاريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر دوري WoLF للفتيات الجديد عالي الأداء للفتيات المتميزات طريقًا إلى دوري ترينيداد وتوباغو للسيدات لكرة القدم.

وتمنى السيد إنفانتينو أيضًا كل التوفيق لترينيداد وتوباغو في الجولة الثالثة من تصفيات كونكاكاف المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™ الموسعة حديثًا والتي تضم 48 فريقًا في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ويسعى منتخب سوكا واريورز - الذي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب برمودا وكوراساو وجامايكا - إلى الوصول إلى نهائيات الرجال للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد مشاركته في مرحلة المجموعات في نسخة 2006.