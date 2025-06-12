رئيس FIFA يزور معسكر تدريب الحُكام ويُرحِّب بالفريق التحكيمي في الولايات المتحدة

سيتولى ما مجموعه 117 حَكَماً إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

رئيس FIFA يُلقي كلمة أمام الحُكام بمعسكر تدريب الفريق التحكيمي في ميامي

جياني إنفانتينو مُخاطِباً حُكام البطولة: "أنتم قدوة لكثيرين"

رَحَّب رئيس FIFA جياني إنفانتينو شخصيا بحُكام مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ البالغ عددهم 117 بين حَكَم وحَكَم مساعد وحَكَم فيديو، حيث أخبر أعضاء الفريق التحكيمي المعروف باسم ’Team One‘، أنهم سيُصبحون جزءاً من تاريخ كرة القدم بإشرافهم على النسخة الافتتاحية من البطولة، والتي ستشهد مشاركة ما لا يقل عن 32 نادياً.

وقال الرئيس إنفانتينو خلال زيارته لمعسكر تدريب الحُكام بمدينة ميامي الأمريكية: "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا في مقر ’Team One‘، هذا الفريق الاستثنائي والفريد من نوعه. إنه الفريق الأفضل على الإطلاق: إنه أول فريق يدخل أرضية الملعب قبل أي مباراة."

وتابع: "إنها مناسبة مميزة حقاً بالنسبة لـFIFA وبالنسبة لنا جميعاً، وكذلك بالنسبة لكم جميعاً باعتباركم أعضاء فريق FIFA التحكيمي ’Team One‘. إنها مناسبة تاريخية، إذ نكتب معكم فصلاً جديداً من التاريخ هنا، حيث سيشارك في النسخة الأولى على الإطلاق من بطولة كأس العالم للأندية FIFA ما مجموعه 117 حَكَماً من 41 دولة مختلفة."

يُذكر أن البطولة تنطلق يوم السبت 14 يونيو/حزيران عندما يتقابل إنتر ميامي والنادي الأهلي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي في مباراة افتتاحية تاريخية ستكون الأولى من أصل المباريات الـ63 التي ستُسفر عن تتويج أول بطل حقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية، والذي ستتضح معالمه بعد النهائي المقرَّر يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025 في نيويورك نيوجيرسي. يُذكر أن لجنة حُكام FIFA هي التي تولت اختيار حُكام مباريات البطولة بعد عملية تحضير شاملة تخللتها سلسلة من الندوات والحلقات الدراسية التي حضرها حُكام FIFA من جميع الاتحادات القارية الستة.

ولدى زيارته إلى مقر ’Team One‘، حظي الرئيس إنفانتينو باستقبال من رئيس لجنة حُكام FIFA بييرلويجي كولينا، ومدير قسم FIFA المعني بالتحكيم ماسيمو بوساكا، حيث قال رئيس FIFA بهذه المناسبة: "أنتم قدوة للكثير من الأشخاص، والأطفال والفتيات والفتيان حول العالم، حيث ينظرون إليكم ويُعجَبون بما تقومون به، مثلما أنا مُعجب بما تنجزونه. استغِلوا هذه الفرصة، اغتنِموا هذه المناسبة، ابذُلوا قصارى جهودكم، قدِّموا أفضل ما لديكم، ركِّزوا جيداً، ولكن تذكَّروا دائماً أننا في سياق كرة القدم. كرة القدم هي الأفضل على الإطلاق. إنها ليست أفضل رياضة في العالم فحسب، بل إنها أفضل شيء في العالم على الإطلاق."