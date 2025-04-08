تعيين حُكام مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025™

اختير في المجموع 117 حكماً من 41 اتحاداً وطنياً عضواً

يؤكد بييرلويجي كولينا أن المشاركة في النسخة الافتتاحية للبطولة ستكون "مصدر فخر واعتزاز" للحُكام الذين وقع عليهم الاختيار

ستُوضع كاميرات على أجسام الحُكام خلال مباريات البطولة، على أن تكون لقطات تلك الكاميرات جزءاً من البث المباشر والحصري الذي ستنقله منصة DAZN إلى الجمهور في كافة أنحاء العالم

بعد عملية إعداد شاملة تخللتها حلقات دراسية مع حُكام FIFA من جميع الاتحادات القارية الستة، أعلنت لجنة حُكام FIFA عن الحُكام الذين سيتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقررة خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز في 12 ملعباً بمختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وسيشرف على إدارة المباريات ما مجموعه 117 من الحُكام - 35 حكماً رئيسياً و58 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو - من 41 اتحاداً وطنياً عضواً.

وتعليقا على تعيين فريق حُكام البطولة، المعروف باسم Team One، أكد رئيس لجنة حُكام FIFA، بييرلويجي كولينا، أن المشاركة في النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ ستكون "مصدر فخر واعتزاز" للحُكام الذين وقع عليهم الاختيار، حيث قال في تصريح له بهذه المناسبة: "مع انطلاق كل مسابقة جديدة، فإن الحُكام الذين يقع عليهم الاختيار يحظون بشرف المشاركة في هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى، ولذا فأنا متأكد من أن جميع الحُكام سيكونون سعداء".

وأضاف: "بالنظر إلى الأداء العالي الذي تم تقديمه خلال بطولات FIFA الأخيرة، فإن سقف التطلعات أصبح أعلى من أي وقت مضى، وعندما تصل إلى سقف أعلى، فإن الحفاظ على نفس المستوى يصبح أصعب كذلك. لكننا نعمل بجد في الفريق، حيث سيسهم Team One إسهاماً كبيراً في نجاح هذه المسابقة المثيرة".

FIFA يعقد ندوات لإعداد الحكام لكأس العالم للأندية FIFA™ الافتتاحية 03:00

“من جهته، قال ماسيمو بوساكا، مدير قسم التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أود أن أركز على أوجه التشابه بين إعداد فريق كرة القدم وفريق الحُكام، لأن كليهما بحاجة إلى العمل الدؤوب وتقديم أعلى المستويات".

وأضاف: "نحاول إيجاد أكبر قدر ممكن من الاتساق والمعايير الموحدة في عملنا لأن كرة القدم هي نفس اللعبة في كل مكان، لكننا نعلم أن علينا الإلمام باختلاف العقليات في كرة القدم، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وتماشياً مع التعديلات التي أُدخلت على قوانين اللعبة والتي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم ( IFAB)، سيقوم FIFA بتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت من قبل حُراس المرمى، إذ أصبحت القوانين تنص في صيغتها المعدَّلة على احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس إذا ظل حارس المرمى ممسكاً بالكرة لأكثر من ثماني ثوانٍ، حيث يستخدم الحَكَم حركة واضحة بيده لبدء العد التنازلي لمدة خمس ثوان، (وذلك خلافاً للإجراء المعمول به حالياً، والذي يتمثل في احتساب ركلة حرة غير مباشرة عند تجاوز ست ثوانٍ).

وبعدما أعرب المجلس الدولي لكرة القدم عن دعمه لتعهد FIFA بإجراء اختبارات تنطوي على ارتداء حُكام المباريات كاميرات لتقييم مدى إمكانية استخدام هذا النظام في المستقبل، مع العمل على تطوير معايير الجودة والسلامة ذات الصلة، تقرر وضع كاميرات على أجسام الحُكام خلال مباريات كأس العالم للأندية FIFA، وذلك على أساس تجريبي، على أن تتيح تلك الكاميرات لقطات حية للجمهور في كافة أنحاء العالم عبر منصة DAZN، منصة البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بكافة أنحاء العالم.