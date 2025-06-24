رئيس FIFA يشيد بوتيرة التطوير "المذهلة" لكرة القدم في منغوليا

التقى رئيس FIFA بنظيره رئيس الاتحاد المنغولي لكرة القدم أناندبازار تسوغت-أوشير في مدينة ميامي الأمريكية

أعرب الرئيس إنفانتينو عن سعادته بمستوى تطور كرة القدم في هذه الدولة الواقعة بشرق آسيا والمشهورة بشتائها القاسي

سيُقدم برنامج FIFA Forward تمويلاً لبناء قبة هوائية ثانية في منغوليا تُستخدم للتدريب خلال فصل الشتاء

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالمسار التصاعدي لكرة القدم في منغوليا بعد لقاء جمعه مع الرئيس المنتخب حديثاً للاتحاد المنغولي لكرة القدم أناندبازار تسوغت-أوشير في الجلسة الثالثة من القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA التي تُعقد في مدينة ميامي الأمريكية.

شكَّلت منغوليا في السنوات الماضية نموذجاً يُحتذى به لكيفية توظيف دعم FIFA لتطوير كرة القدم من خلال برامج FIFA Forward. وبالإضافة إلى تشييد أرضيات لعب مناسبة لكافة الظروف المناخية ومنشآت تدريب متعددة الاستخدامات، وتطبيق مشاريع جديدة لإعداد اللاعبين والمدربين، تلعب القُبّة الهوائية التي موّلها FIFA دوراً محورياً في رؤية التنمية المستدامة للاتحاد المنغولي لكرة القدم. ويوفّر هذا الهيكل المبتكَر الذي تم تدشينه في أبريل/نيسان 2023 للاعبي ولاعبات كرة القدم في البلاد بيئة آمنة ودافئة لممارسة كرة القدم طوال العام بالنظر إلى أن الحرارة في فصل الشتاء تصل إلى 45 درجة تحت الصفر بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار.

يُذكر أن منتخب منغوليا شارك في أول بطولة من تنظيم FIFA بتاريخه وكان ذلك في النسخة الأولى من سلسلة FIFA™ عام 2024، حيث خاض مباريات ودية مع منتخبي أذربيجان وتنزانيا، وهو ما شكّل خطوة نوعية في مسيرة تطوير اللعبة الجميلة في أكبر دولة بالعالم غير مطلة على أي بحر أو محيط.

وعن هذا الاجتماع، قال إنفانتينو: "وتيرة تطوير كرة القدم في منغوليا مذهلة، وسررتُ بأن أحظى بفرصة الالتقاء برئيس الاتحاد المنغولي لكرة القدم أناندبازار تسوغت-أوشير في ميامي. تعرَّفتُ على خططه للتطوير من أجل المستقبل، وسررتُ للغاية برأيه الإيجابي بخصوص مشاركة منغوليا في سلسلة FIFA."

وأضاف "تعاملنا مع التحديات الفريدة التي ينطوي عليها خوض مباريات في منغوليا بذكاء وعزيمة، ولا سيما من خلال إنشاء القبة الهوائية التي تُمثِّل مركز تدريب المنتخب، وذلك بفضل تمويل برنامج FIFA Forward. ومن خلال انطلاق العمل الفعلي لبرنامج Football for Schools من FIFA ومخطط FIFA لتطوير المواهب في البلاد، إني على ثقة بأن الرئيس تسوغت-أوشير سيمضي بكرة القدم المنغولية إلى مستقبل مشرق."

وأكّد تسوغت-أوشير، الذي تم انتخابه رئيساً للاتحاد الوطني للعبة في أبريل/نيسان 2025، على أهمية استمرار مساهمة FIFA في النهوض بفئة البراعم وتطوير كرة القدم في منغوليا، وهو ما من شأنه أن يعود بأثر إيجابي على كافة مستويات المستديرة الساحرة.

وقال في هذا الصدد: "تطوير البنية التحتية المستقبلية لكرة القدم في منغوليا هو أمر معقّد لأنها مِن أكبر دول العالم. ويعني هذا أنه من أجل نجاح (خطط) تطوير اللعبة مستقبلاً، نحن بحاجة للمزيد من منشآت البنية التحتية. يتمتع الشعب المنغولي بالموهبة وبمستوى تعليم ممتاز، وأتطلّع إلى تطوير فئة المراهقين والسيدات والمنتخب الذي يحتلّ حالياً المركز 188 [على قائمة تصنيف FIFA]. ويتمثَّل حلمي ببلوغ قائمة الـ100 الأفضل تصنيفاً."