FIFA يُعيِّن نجم البوب العالمي روبي ويليامز سفيراً للموسيقى

بموجب هذا الاتفاق، سيتعاون المغني وكاتب الكلمات الإنجليزي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في مشاريع موسيقية مختلفة خلال البطولات والأحداث والفعاليات الرسمية المنظَّمة تحت مظلة FIFA

سيؤدي روبي ويليامز أغنية مخصصة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي يتوقع أن تكون مسابقة "هائلة"

تم الإعلان عن تعيينه خلال مراسم انطلاق جولة الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA

سيتعاون نجم البوب العالمي روبي ويليامز مع FIFA في مشاريع موسيقية مختلفة خلال البطولات والأحداث والفعاليات الرسمية المنظَّمة تحت مظلة FIFA، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية FIFA™️، المقرَّر إجراؤها في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025.

فخلال مراسم انطلاق جولة الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA التي استضافتها مدينة نيويورك يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2025، عيَّن رئيس FIFA جياني إنفانتينو المغني وكاتب الكلمات الإنجليزي في منصب سفير FIFA للموسيقى، علماً أن تفاصيل اتفاق التعاون بين FIFA ونجم البوب العالمي الذي يُعد من أكثر الفنانين مبيعاً في مجال الموسيقى سيتم الكشف عنها في وقت لاحق خلال الفترة التي تسبق المباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي في ملعب هارد روك بمدينة ميامي يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025، وإن كان ويليامز قد كشف بالفعل أنه سيؤدي أغنية مخصصة للمسابقة المرتقبة الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد،⁠ قال وليامز لرئيس FIFA أمام حضور حافل بالنجوم في المتجر الرئيسي لشركة Tiffany & Co التي شاركت في تصميم هذه الكأس المذهلة: "إنه لمن عظيم شرفي أن أُقدم هذه المساهمة".

وبعد أداء بعض من أشهر أغانيه، ومن بينها "Feel" و"Angels"، أعرب النجم السابق في فرقة "Take That" عن سعادته بتقديم عروض موسيقية مخصصة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™، التي ستشهد إجراء ما لا يقل عن 63 مباراة، مؤكداً أنها ستكون بطولة مسلية ومثيرة للإعجاب.

روبي ويليامز يتعاون مع FIFA بصفته سفير الموسيقى 01:15

وقال مغني البوب العالمي "الشغوف" باللعبة الجميلة والرئيس الحالي لنادي بورت فيل الإنجليزي: "أشعر بملل شديد عندما يكون فصل الصيف خالياً من منافسات كرة القدم. في الواقع، يجعلك غياب كرة القدم تشعر بالوحدة، لكن الأمر سيكون مختلفاً هذه المرة. لا يسعني إلا أن أشكر FIFA على منحي هذه الفرصة التي ستجعلني لا أشعر بالوحدة خلال الصيف المقبل. أعتقد أن كرة القدم تُشعرني بالأمان، ولا يوجد ما هو أفضل من هذه المسابقة الهائلة لكي ينتابني هذا الإحساس خلال صيف هذا العام. إنني أتطلع لمشاهدتها بفارغ الصبر".

يُذكر أن مسابقة FIFA الرائدة الجديدة تُعتبر أكثر بطولات الأندية شمولاً في تاريخ كرة القدم، حيث تأهلت إليها الفرق المشاركة إما من خلال الفوز ببطولات الأندية في اتحاداتها القارية، أو عبر الاستفادة من نتائجها الرياضية الجيدة واتساق أدائها على المستوى القاري طوال الفترة التأهيلية التي استمرت أربع سنوات (2021-2024). ففي غضون أقل من خمسة أشهر، ستشد الأندية المتأهلة الـ 32 الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتنافس على اللقب الغالي الذي سيتوِّج أول بطل حقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية، علماً أن البطولة ستشهد تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة وستقام مبارياتها في 12 ملعباً موزعة على 11 مدينة مضيفة.