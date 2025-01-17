انطلاق جولة الكأس الذهبية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحفل زاخر بالنجوم في متجر Tiffany & Co في نيويورك

انضم رئيس FIFA إلى كوكبة من أساطير اللعبة ونجوم عالَم الترفيه للاحتفال ببدء الجولة التاريخية

تشمل الجولة 29 مدينة وتُختتم قبيل انطلاق البطولة يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025

انطلقت كذلك مرحلة جديدة من بيع تذاكر البطولة لكافة مباريات مرحلة خروج المغلوب

تم انطلاق جولة الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ اليوم من متجر شركة Tiffany & Co الشهير في الجادة الخامسة في نيويورك، ليكون ذلك بداية مميزة لرحلة تمتد لخمسة أشهر تشهد تنقُّل الكأس الذهبية الجديدة إلى كافة المدن التي أوفدت أنديتها الـ32 للتنافس في هذه البطولة بحلّتها الجديدة.

وحضر فعالية انطلاق الجولة في نيويورك أكثر من 200 ضيف مميز، لتكون هذه بمثابة مسك البداية ومؤشِّر على اقترابنا أكثر فأكثر من هذه البطولة الجديدة والاستثنائية بكافة المقاييس. وقد انضم إلى رئيس FIFA جاني إنفانتينو وأمينه العام ماتياس غرافستروم رؤساء ومدراء تنفيذيون وضيوف يمثلون الأندية المشاركة وممثلون عن شركاء FIFA التجاريين والإعلاميين، بما في ذلك جهات البث الحصرية لمنافسات البطولة، ومنصة DAZN، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في شركة Tiffany & Co وسفرائها.

أما أهم ما شهده هذا الحدث فكان عرضاً استثنائياً للفنان الشهير روبي ويليامز، الذي قدّم توليفة من أجمل وأشهر أغانيه، وأتى ذلك بعد عدة عروض قدمتها أسماء لامعة في مجال الموسيقى الكلاسيكية، بالإضافة إلى عازف البيانو والمؤلِّف Alexis Ffrench.

انطلاق جولة كأس العالم للأندية FIFA™ في مدينة نيويورك 01:20

“وخاطب رئيس FIFA جياني إنفانتينو الحضور قائلاً: "على مدى أكثر من 140 يوماً في 29 مدينة مستضيفة في 20 دولة، ستكون هذه بمثابة رحلة أسطورية للكأس الذهبية ولبطولة تفتح آفاقاً جديدة وتعيد تعريف مفهوم كرة القدم العالمية للأندية، وها نحن نستهل هذه الرحلة بأجمل شكل ممكن.

وستمنح هذه الجولة للاعبين والمدربين والجماهير في كافة أرجاء العالم فرصة مشاهدة الجائزة الأغلى في عالم كرة قدم الأندية، ونقل شغفها إلى العالم بأسره، وتوحيدهم في روح الإثارة، ومداعبة أحلامهم بأن يكونوا أول أبطال لكأس العالم للأندية بحلتها الجديدة".

وتزامن هذا الاحتفال مع انطلاق مرحلة جديدة من بيع تذاكر البطولة بنسختها الأولى، بحيث أصبح بإمكان الجماهير حجز تذاكرهم لكافة مباريات مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى مباريات دور المجموعات خلال مرحلة البيع الأولى. يمكن الاطلاع على تفاصيل مرحلة البيع هذه عبر الرابط التالي FIFA.com/tickets.

جولة تُجسِّد شعار البطولة "فلننقل أنديتنا للعالمية"!

ستسافر الكأس الذهبية للبطولة أولاً إلى أوروبا في مستهل جولة مكوكية على مدى 147 يوماً وتشمل 20 دولة و29 مدينة، أولاها العاصمة البرتغالية لشبونة. أما الجولة بأكملها فتستمر خمسة أشهر وستكون فيها محطات من مانشستر إلى طوكيو، ومن ريو دي جانيرو إلى كازابلانكا، ليكون مسك الختام في ميامي قبيل المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025، والتي تشهد مواجهة إنتر ميامي لنظيره الأهلي المصري على ملعب هارد روك الذي يتّسع لخمسة وستين ألف مشجّع.

وتُجسِّد جولة الكأس شعار البطولة "فلننقل أنديتنا للعالمية"، ولهذا فقد توجه الاتحاد الدولي للعبة بالدعوة إلى الفرق الـ32 المشاركة للاحتفال مع جماهيرها بهذه المنافسة وتعريف عشاق المستديرة الساحرة حول العالم بالطابع المميز لكل فريق. وبهذا ستنطوي كل محطة في الجولة على الروح الفريدة والتقاليد المختلفة للأندية المشاركة من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ستُخلدها ذاكرة جماهير المستديرة الساحرة. وستكون الفرصة متاحة أمام الجماهير لمتابعة تفاصيل الجولة ومقابلات مع شخصيات من المحطات المتتالية عبر منصة DAZN.com.

كما ندعوكم إلى زيارة موقع FIFA.com للاطلاع على مزيد من المعلومات حول جولة الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™.

كشف النقاب عن كأس مبتكرة لكأس العالم للأندية FIFA 00:45

يُذكر أن الكأس الذهبية الفريدة تحمل تصميم FIFA وتم إنتاجها بالتعاون مع شركة المجوهرات العالمية الفاخرة Tiffany & Co. وقد تم الكشف عن التصميم خلال حفل أقيم عبر الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتم عرضها بشكل رسمي للمرة الأولى خلال حفل القرعة الرسمية للبطولة بعد ذلك بأيام قليلة. وستكون هذه الكأس من نصيب الفائز الذي سيُتوّج باللقب على ملعب ميت لايف في نيويورك نيوجرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025. وتتوافر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com المزيد من التفاصيل حول تصميم الكأس.