FIFA يقدم رسائل ترحيب وطمأنة لإيران خلال اجتماع مثمر في إسطنبول بشأن كأس العالم FIFA 2026™

ترأس الأمين العام لـ FIFA، ماتياس غرافستروم، وفد FIFA خلال المباحثات رفيعة المستوى

إحاطة مسؤولي إيران بتفاصيل شاملة حول لوجستيات البطولة، والبروتوكولات المعتمدة، وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

عُقِد أيضًا اجتماع مع قيادة الاتحاد التركي لكرة القدم

التقى وفد FIFA، برئاسة الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم، اليوم السبت 16 مايو/أيار، بمسؤولين من اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم (FFIRI) في مدينة إسطنبول التركية؛ وذلك لتقديم رسائل الطمأنة والدعم فيما يتعلق بمشاركة الـ "تيم ميلي" في بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

وشدد رئيس FIFA جياني إنفانتينو على أن إيران ستحظى بترحاب حار في أمريكا الشمالية، خلال ما يُنتظَر أن يكون الحدث الرياضي الأكثر شمولاً في التاريخ. ففي حديثه إلى رئيس اتحاد إيران لكرة القدم، مهدي تاج، وزملائه أثناء التواجد في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF)، جدد السيد غرافستروم تأكيد موقف FIFA، واستعرض خطط المنظمين الرامية إلى جعل تجربة إيران في كأس العالم FIFA™ تجربة سلسة ومثمرة وممتعة قدر الإمكان.

وصرح ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـ FIFA: "لقد عقدنا اجتماعًا ممتازًا — اجتماعًا بناءً مع اتحاد إيران لكرة القدم. أعتقد أننا نعمل معًا بشكل وثيق، ونتطلع بشوق للترحيب بهم في كأس العالم FIFA 2026™". وأضاف: "لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة بعض الأمور التنظيمية، كما نفعل مع كل اتحاد عضو. أنا سعيد للغاية لأننا حظينا بهذا التبادل الإيجابي؛ فكلا الطرفين، اتحاد إيران لكرة القدم وFIFA، سعيدان جدًا بنتائج الاجتماع، ويتطلعان للترحيب بالـ "تيم ميلي" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك."

وقال السيد تاج: "لقد عقدنا اجتماعًا إيجابيًا وبناءً مع FIFA. لقد ناقشنا مخاوفنا وأعربنا عن التزامنا المشترك بضمان المشاركة السلسة للـ "تيم ميلي" في كأس العالم FIFA™."

هذا وتأهلت إيران لنهائيات كأس العالم FIFA™ للمرة الرابعة على التوالي، ومن المقرر أن تواجه نيوزيلندا (15 يونيو/حزيران في لوس أنجلوس)، وبلجيكا (21 يونيو/حزيران في لوس أنجلوس)، ومصر (26 يونيو/حزيران في سياتل) الشهر المقبل في الولايات المتحدة، مع اعتماد مدينة توسان مقرًا لمعسكر الفريق التدريبي.