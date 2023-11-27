FIFA ومنظمة Common Goal يستهلان تعاوناً في البرازيل بعين على كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

تشمل المبادرة تعاوناً بين 15 منظمة خيرية ناشطة في مجال كرة القدم لإتاحة المزيد من الفرص للفتيات والسيدات من خلال كرة القدم في مختلف أنحاء البرازيل

في إطار برنامج إرث البطولة، يدعم FIFA المشاريع التي تترك أثراً اجتماعياً إيجابياً في الدولة المضيفة

نُظِّم حفل إطلاق البرنامج في ساو باولو يوم الاثنين الماضي

مع ارتفاع مستوى الحماس لدى عشاق المستديرة الساحرة حول العالَم قبيل انطلاق الحدث المنتظر العام المقبل عندما تشدّ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ رحالها إلى أمريكا الجنوبية للمرة الأولى، وبالتحديد إلى البرازيل، يعدّ FIFA العدة لتنظيم أكبر فعالية رياضية خاصة بالسيدات على الإطلاق، ويسعى لتوظيف هذا الحدث لترك أثر مستدام، وذلك من خلال دعم وإطلاق مبادرات متعلقة بقضايا اجتماعية هامة. وانطلاقاً من هذا الهدف، يفخر FIFA بإطلاق مبادرة مشترَكة مع Common Goal، وهي حركة عالمية توحِّد بين اللاعبين واللاعبات والمنظمات والأندية والجماهير لاستغلال القوة الكامنة في اللعبة من أجل إحداث تغيير إيجابي حول العالم عبر مشاريع تتمحور حول احتياجات المجتمعات المحلية. وسيعمل FIFA وCommon Goal معاً على إطلاق مبادرة "المساواة في اللعب" (Equal Play Effect) في البرازيل، وذلك بهدف تسريع وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين في عالَم كرة القدم والمجتمع على حدّ سواء.

وخلال فعالية بمناسبة إطلاق المبادرة استضافتها مدينة ساو باولو يوم الاثنين الماضي، نوّهت ألين بيليغرينو، اللاعبة البرازيلية الدولية السابقة والمديرة التنفيذية المعنية بشؤون الإرث والجهات الفاعلة في كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ إلى أن التعاون مع Common Goal في مبادرة "المساواة باللعب" بالبرازيل يتماشى تماماً مع الأهداف التي وضعها FIFA للبطولة.

وقالت بيليغرينو: "ستكون كأس العالم للسيدات في البرازيل بمثابة محطة بارزة، ليس فقط لأنها ستكون بطولة ناجحة، بل أيضاً لأننا - ومن خلال برامج كهذه - نستطيع إلهام دولة برمتها لدعم أجيال مستقبلية من السيدات". وأردفت: "نُركز في خطط الإرث لبطولة كأس العالم للسيدات على ثلاث ركائز من شأنها تعزيز كرة قدم السيدات في البرازيل، وتشمل البنية التحتية. إلا أن الأثر الاجتماعي هو عنصر هام كذلك. ويتمثَّل هدفنا بالتركيز على مواجهة عدم المساواة بين الجنسين وتحسين وضع النساء بشكل كبير سواء في كرة القدم أو في المجتمع. ومن خلال تضافر الجهود مع Common Goal سنروِّج لهذه الأفكار ونوسّع نطاق جهودنا في هذا المجال".

يُذكر أن مبادرة "المساواة في اللعب" انطلقت عام 2020 تحت اسم (Global Goal 5 Accelerator) على يد ثلاث منظمات هي Common Goal وSoccer Without Borders وWomen Win، لتكون عبارة عن حملة عالمية مشترَكة تُسرِّع عجلة المساواة بين الجنسين ضمن المجتمعات المحلية التي توظِّف كرة القدم لإحداث تغيير مجتمعي. وقد شهدت هذه المبادرة منذ إطلاقها مشارَكة 101 منظَّمة في 57 دولة، بحيث تركت أثراً على أكثر من 250 ألف شاب وشابة حول العالم.

كما كان لمنظمة Common Goal ومبادرة "المساواة في اللعب" أثر كبير في الزخم خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™. وفي إطار برنامج الإرث الخاص بنسخة العام المقبل من المسابقة الأبرز على وجه الأرض في كرة قدم السيدات، ستدعم الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم الدولية هذه المبادرة من خلال المساهمة في تمويلها، بحيث تلبي احتياجات الدولة المضيفة للمنافسات.

ورغم أن كرة قدم شهدت تطوراً ملحوظاً في البرازيل على مدى السنوات الماضية، إلا أن السيدات لا يزلن يواجهن تحديات مرتبطة بعدم المساواة بين الجنسين وكراهية النساء في الرياضة والمجتمع، ويحتلّ هذا المجال أولوية بالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، وانخراط منظمة Common Goal بهذه الحملة يرفد الجهود المبذولة في هذا الشأن بدعم أكبر.

ولهذه الغاية، ستتعاون Common Goal مع 15 من المنظمات الخيرية الناشطة في مجال كرة القدم في أرجاء البرازيل لإتاحة المزيد من الفرص للفتيات والسيدات من خلال كرة القدم، وخلق بيئة آمنة ودامجة داخل الملعب وخارجه. وستصل هذه المبادرات إلى المجتمعات الحضرية والريفية في كافة ولايات البرازيل، وهو ما يشمل المدن المستضيفة الثماني لمباريات كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، مع الإشارة إلى أن خطة البرنامج تقتضي إتمام المرحلة الأولى بحلول شهر مارس/آذار المقبل.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، انخرطت المنظمات المجتمعية المعنية في جهود مشتركة تهدف إلى تحديد الفرص المتاحة سواء تلك الكامنة لدى المنظمات أو على مستوى المجتمعات المحلية، بحيث وضعت كل منها خطة عمل مبنية على أولويات وإجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات القيادة والبرامج والحماية والسلامة والمشاركة المجتمعية.

من جهتها، قالت جوليا بيمينتا كبيرة مسؤولي منظمة Common Goal والمعنية بشؤون مبادرة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™: "خلال نشأتي في البرازيل، راودني حلم أن يتم يوماً ما تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات هنا. وها هي الآن فرصة لن تتكرر لضمان ألا تكون البطولة مجرَّد احتفال بكرة القدم، فالإرث الحقيقي الذي ستتركه يعتمد على ما سيجري خارج الملاعب. لطالما عملتْ المنظمات المعنية بفئة البراعم في أرجاء البرازيل على خلق فرص للفتيات من خلال كرة القدم، وذلك قبل فترة طويلة من التركيز الذي جلبته البطولة. تهدف مبادرة ’المساواة في اللعب‘ إلى تقوية هذه المجتمعات المحلية وضمان أن تتحوّل كرة القدم لمنصة مستدامة للمساواة بين الجنسين والتغيير الاجتماعي".