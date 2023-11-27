وفد من لجنة وزراء مجلس أوروبا يزور مقر FIFA

في إطار شراكة طويلة الأمد مع FIFA ، زار وفد من لجنة وزراء مجلس أوروبا مقر FIFA في زيورخ، سويسرا. شارك الوفد، برئاسة نائب الأمين العام لمجلس أوروبا بيورن بيرج، في مناقشات بناءة مع FIFA حول مجموعة من المواضيع الهامة التي يتعاون فيها الجانبان منذ توقيع مذكرة التفاهم في عام 2018، بما في ذلك حماية الأطفال، والسلامة والأمن في مباريات كرة القدم، ومكافحة العنصرية. كان في استقبال الوفد كل من كيفن لامور، الرئيس التنفيذي للعمليات في FIFA، وميريام بوركهارد، رئيسة العلاقات الدولية والشؤون العامة في FIFA. قدّم أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، عرضًا تقديميًا حول مخطط FIFA لتطوير المواهب، بعنوان "امنح كل موهبة فرصة"، موضحًا كيف يُساعد هذا البرنامج الاتحادات الأعضاء على ضمان حصول كل لاعب شاب موهوب على فرصة لتحقيق كامل إمكاناته. كما قُدّمت عروض تقديمية من قِبل هيلموت شبان، مدير السلامة والأمن والوصول في FIFA، وجيرد ديمبوفسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز في FIFA، وماري لور ليمينور، رئيسة قسم الحماية وحماية الطفل في FIFA. يُعدّ مجلس أوروبا، الذي تأسس عام 1949، أقدم منظمة حكومية دولية في القارة، ويلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعزيزها في جميع دوله الأعضاء الـ 46. تُعتبر لجنة الوزراء الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات في مجلس أوروبا. وهي هيئة حكومية تُناقش فيها المقاربات الوطنية للمشاكل الأوروبية على قدم المساواة، ومنتدى لإيجاد حلول جماعية لهذه التحديات. يتمتع FIFA بصفة مراقب في لجان جميع اتفاقيات مجلس أوروبا الثلاث المتعلقة بالرياضة: اتفاقية التلاعب بالمسابقات الرياضية، واتفاقية النهج المتكامل للسلامة والأمن والخدمات في مباريات كرة القدم (سان دوني)، واتفاقية مكافحة المنشطات: فريق الرصد لاتفاقية مكافحة المنشطات (T-DO).